Știrea privind transferul românul a făcut înconjurul lumii. Contul de Facebook Inter Milan Uzbekistan a mediatizat tranzacția: ”Inter a confirmat că Ionuț Radu va merge la Genoa un an, sub formă de împrumut, cu posibilitate de cumpărare”.

Dacă suma se confirmă, ar fi transferul verii pentru un fotbalist român, după cel al lui Florin Andone, care a ajuns la Brighton, în Premier League, pentru 6 milioane€.

”Sunt foarte încântat de ce mi s-a propus aici. De aceea am acceptat să plec de la Inter. Faptul că am șansa să joc titular în Serie A e o motivație în plus pentru mine.

Știu că l-au dat pe Perin la Juventus, că l-au adus și pe Marchetti, dar din ce mi-au spus cei de acolo am șanse mari să joc. Sper ca transferul să fie de bun augur și să ajung titular chiar și în naționala mare a României pentru că asta e ceea ce-mi doresc”, a declarat Ionuț Radu pentru GSP.ro.

Goalkeeperul a fost împrumutat de Inter la Avellino în sezonul trecut, echipă care a terminat pe locul 15 în Serie B. Radu a jucat 22 de meciuri pentru această formație. 7 prezențe are Radu în tricoul naționalei sub 21 de ani a României

3.000.000 € este cota de piață a lui Ionuț Radu, conform transfermarkt.de, fiind al doilea cel mai bine cotat portar român după Ciprian Tătărușanu (4 milioane)