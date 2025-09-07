Donald Trump, protejat de Federația Americană de Tenis

Finala masculină de la US Open dintre Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) și Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 21.00, ora României, pe canalul Eurosport 1.

Este a treia oară când italianul Jannik Sinner și spaniolul Carlos Alcaraz se întâlnesc într-o finală de Grand Slam în 2025. La Roland Garros, câștig de cauză a avut spaniolul, iar la Wimbledon italianul.

USTA a anunțat, sâmbătă, că președintele american Donald Trump va fi în tribunele Stadionului Arthur Ashe, din New York pentru a asista la marea finală. Cu această ocazie, USTA a cerut ca posturile care transmit meciul pentru locul 1 mondial și pentru titlul de la US Open să nu arate protestele sau reacțiile la apariția în tribună a lui Trump, potrivit The New York Post.

„Rugăm toate posturile care transmit să se abțină de la a arăta orice disturbări sau reacții de orice formă ca răspuns la prezența președintelui”, a transmis USTA. Federația a mai precizat că le cere „în mod regulat” celor ce transmit „să se abțină de la a arăta perturbările din afara terenului”.

Donald Trump, care a frecventat evenimente sportive de mare anvergură, precum Super Bowl, în timpul celui de-al doilea mandat la Casa Albă, a fost invitat la finala dintre Sinner și Alcaraz în calitate de oaspete al Rolex, marca de ceasuri de lux care sponsorizează US Open.

Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe
Recomandări
Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

Alcaraz îi mulțumește lui Trump pentru sprijinul acordat tenisului

De asemenea, spaniolul Carlos Alcaraz și-a exprimat recunoștința față de președintele Donald Trump pentru sprijinul acordat turneului.

„Este o onoare pentru turnee să aibă sprijinul președintelui fiecărei țări”, a declarat el reporterilor, adăugând: „Să sprijine turneul, să sprijine tenisul și să sprijine meciul”.

„Este minunat pentru tenis să aibă președintele în finală”, a mai precizat Alcaraz.

Donald Trump, huiduit la ultima apariție la US Open

Trump a mai apărut public la US Open în 2015, când candida pentru primul mandat de președinte. Atunci, în timpul meciului dintre surorile Venus și Serena Williams din „sferturile” competiției feminine”, el a fost huiduit.

„Că USTA crede că Trump trebuie să fie izolat de realitate dă un indiciu asupra a ceva mult mai întunecat. E o rămășiță a regimurilor în care imaginea liderului trebuie protejată de ridicularizarea publică. Arată cât de mult primul mandat al lui Tramp – și bullying-ul făcut de el asupra instituțiilor culturale – încă formează comportamentul.

Fanii vor face în continuare ceea ce fac fanii. Dacă vor dori să huiduie, vor huidui. Dar milioane de-acasă ar putea să nu vadă asta, mulțumită unei organizații care a ales să acționeze mai puțin ca un gardian al sportului și mult mai mult ca un producător al unei măiestrii scenice de campanie. Pentru un sport care se laudă cu onestitate și claritate – mingea e fie înăuntru, fie afară – este o retragere rușinoasă” a punctat Bryan Armen Graham, jurnalist la The Guardian, într-o opinie semnată azi și citată de GSP.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR, la Țebea
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Unica.ro
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Miranda Kerr, declarații INEDITE despre despărțirea fostului său soț, Orlando Bloom, de Katy Perry. Actorul și artista s-au separat după o relație de aproape 10 ani: „Suntem o familie mare și fericită”
Elle.ro
Miranda Kerr, declarații INEDITE despre despărțirea fostului său soț, Orlando Bloom, de Katy Perry. Actorul și artista s-au separat după o relație de aproape 10 ani: „Suntem o familie mare și fericită”
gsp
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
GSP.RO
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Eclipsa de Lună poate fi văzută din România. Cât durează fenomenul de „lună sângeri” și de unde se poate admira în țara noastră
Știri România 21:09
Eclipsa de Lună poate fi văzută din România. Cât durează fenomenul de „lună sângeri” și de unde se poate admira în țara noastră
Viitorii piloți de F-16 din România nu au pe ce să se antreneze: avioanele IAR-99 modernizate nu au fost încă livrate
Știri România 19:58
Viitorii piloți de F-16 din România nu au pe ce să se antreneze: avioanele IAR-99 modernizate nu au fost încă livrate
Parteneri
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Adevarul.ro
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt
Fanatik.ro
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Asia Express 2025. Ce se întâmplă în prima ediție a show-ului de la Antena 1
Stiri Mondene 17:00
Asia Express 2025. Ce se întâmplă în prima ediție a show-ului de la Antena 1
Cine este Florin Stamin, concurent la Asia Express 2025. Face echipă cu Raluca Bădulescu, fosta lui soție. „E total în afara zonei mele de confort”
Stiri Mondene 17:00
Cine este Florin Stamin, concurent la Asia Express 2025. Face echipă cu Raluca Bădulescu, fosta lui soție. „E total în afara zonei mele de confort”
Parteneri
Andreea Bănică sfidează vârsta în costum de baie. Cum s-a fotografiat artista în vârstă de 47 de ani pe litoralul românesc
Elle.ro
Andreea Bănică sfidează vârsta în costum de baie. Cum s-a fotografiat artista în vârstă de 47 de ani pe litoralul românesc
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
ObservatorNews.ro
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Parteneri
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax.ro
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
StirileKanalD.ro
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
StirileKanalD.ro
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție
KanalD.ro
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Politic

Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan au fost respinse în Parlament
Politică 20:10
Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan au fost respinse în Parlament
Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR, la Țebea
Politică 19:02
Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR, la Țebea
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai mare jucătoare din istoria tenisului românesc
Fanatik.ro
Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai mare jucătoare din istoria tenisului românesc
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile