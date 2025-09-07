Donald Trump, protejat de Federația Americană de Tenis

Finala masculină de la US Open dintre Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) și Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 21.00, ora României, pe canalul Eurosport 1.

Este a treia oară când italianul Jannik Sinner și spaniolul Carlos Alcaraz se întâlnesc într-o finală de Grand Slam în 2025. La Roland Garros, câștig de cauză a avut spaniolul, iar la Wimbledon italianul.

USTA a anunțat, sâmbătă, că președintele american Donald Trump va fi în tribunele Stadionului Arthur Ashe, din New York pentru a asista la marea finală. Cu această ocazie, USTA a cerut ca posturile care transmit meciul pentru locul 1 mondial și pentru titlul de la US Open să nu arate protestele sau reacțiile la apariția în tribună a lui Trump, potrivit The New York Post.

„Rugăm toate posturile care transmit să se abțină de la a arăta orice disturbări sau reacții de orice formă ca răspuns la prezența președintelui”, a transmis USTA. Federația a mai precizat că le cere „în mod regulat” celor ce transmit „să se abțină de la a arăta perturbările din afara terenului”.

Donald Trump, care a frecventat evenimente sportive de mare anvergură, precum Super Bowl, în timpul celui de-al doilea mandat la Casa Albă, a fost invitat la finala dintre Sinner și Alcaraz în calitate de oaspete al Rolex, marca de ceasuri de lux care sponsorizează US Open.

Alcaraz îi mulțumește lui Trump pentru sprijinul acordat tenisului

De asemenea, spaniolul Carlos Alcaraz și-a exprimat recunoștința față de președintele Donald Trump pentru sprijinul acordat turneului.

„Este o onoare pentru turnee să aibă sprijinul președintelui fiecărei țări”, a declarat el reporterilor, adăugând: „Să sprijine turneul, să sprijine tenisul și să sprijine meciul”.

„Este minunat pentru tenis să aibă președintele în finală”, a mai precizat Alcaraz.

Donald Trump, huiduit la ultima apariție la US Open

Trump a mai apărut public la US Open în 2015, când candida pentru primul mandat de președinte. Atunci, în timpul meciului dintre surorile Venus și Serena Williams din „sferturile” competiției feminine”, el a fost huiduit.

„Că USTA crede că Trump trebuie să fie izolat de realitate dă un indiciu asupra a ceva mult mai întunecat. E o rămășiță a regimurilor în care imaginea liderului trebuie protejată de ridicularizarea publică. Arată cât de mult primul mandat al lui Tramp – și bullying-ul făcut de el asupra instituțiilor culturale – încă formează comportamentul.

Fanii vor face în continuare ceea ce fac fanii. Dacă vor dori să huiduie, vor huidui. Dar milioane de-acasă ar putea să nu vadă asta, mulțumită unei organizații care a ales să acționeze mai puțin ca un gardian al sportului și mult mai mult ca un producător al unei măiestrii scenice de campanie. Pentru un sport care se laudă cu onestitate și claritate – mingea e fie înăuntru, fie afară – este o retragere rușinoasă” a punctat Bryan Armen Graham, jurnalist la The Guardian, într-o opinie semnată azi și citată de GSP.

