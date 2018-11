Enervat de o eroare comisă de Lucian Filip, în minutul 89, în urma căreia camerunezul Zoua ar fi putut egala, Dică a luat o sticlă de apă și a dat cu ea de pământ. Pet-ul a ricoșat spre Mihai Stoica, iar directorul sportiv l-a luat la rost pe tehnician, gesticulând nervos din mâini și dând mărunt din buze în direcția lui Dică.

„I-am zis lui Filip după meci: „Era minutul 90. Nu trebuie să riscăm nimic. Mai bine, dai cu ea în tribune și ne așezăm în teren. Nu dai pasă în zona centrală, direct atacantului advers”. Bine că atacantul Astrei a ratat”, a declarat Nicolae Dică, iritat de gafa fundașului de conjunctură. Pentru Dică urmează un nou examen de foc, derby-ul cu Dinamo, duminică, de la ora 21:00. FCSB este pe locul 2, la două puncte în urma liderului CFR Cluj.

„În acest moment FCSB nu arată a campioană, deşi are şi jucători accidentaţi”, a concluzionat antrenorul Astrei, Gigi Mulțescu.

Avertismentul lui Gigi Becali

Gigi Becali i-a avertizat pe Nicolae Dică și pe Mihai Stoica, în septembrie, că-și riscă posturile dacă jocul echipei nu se îmbunătățește până la finalul turului din sezonul regular.

„Dică are o vină. Și el și Meme și toți au vină. Eu am pus acolo niște pastori. Dacă nu aleargă echipa și nu e bine pregatită echipa și dă numai pase la adversar vina pleacă de la cap. Și Meme și Dică și toată lumea. Eu am dat bani mulți acolo, 15.000-20.000 de euro salarii. Dacă ei iau banii aștia și alearga mai puțin decât unul care ia 3.000 nu e în regulă. La Viitorul puteau și acum nu mai pot. Coman și Nedelcu puteau și aici nu mai pot. Tănase n-a crescut deloc. Cum?

Lasă-mă 13 etape și o să vedem. E posibil după 13 etape să fie toată lumea schimbată, dar lăsați omul 13 etape să-și faca meseria. Poate el așa a făcut antrenamente să fie puternic după două-trei etape. Dacă joacă așa echipa nu o să mai rămână, dar la finalul etapei a 13-a discutăm. Dacă o să joace echipa cum a jucat în seara asta o să aduc 10 antrenori. Unul să antreneze și încă nouă să dea sfaturi, să fie consilieri. E posibil așa ceva? Să nu poți să legi trei pase”, a răbufnit Becali, CFR Cluj – FCSB 1-1, în etapa a 8-a.

Mihai Stoica a fost cel care l-a convins pe Gigi Becali să-l instaleze pe Nicolae Dică antrenor la FCSB în iunie 2017, în locul lui Laurențiu Reghecampf, plecat la Al Wahda.