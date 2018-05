Patinoarul Țiriac – Telekom Arena a prezentat echipele de hochei juniori. Cine sunt micuții sportivi

Reprezentantii patinoarului Tiriac-Telekom Arena alaturi de cei ai Fundatiei Ion Tiriac au prezentat astazi oficial componenta celor cinci echipei de hochei de juniori infiintate pe parcursul ultimului an de activitate, cu sportul sponsorilor: Telekom R, Dedeman, Skoda, Simona Halep și Allianz-Țiriac.

Echipele sunt formate din 9 pana la 14 jucatori cu varste cuprinse intre 4 si 10 ani. Astfel, echipa Telekom are jucatori de 7-9 ani, echipa Dedeman de 5-7 ani, Skoda reuneste jucatori de 4-7 ani, iar Simona Halep si Allianz-Tiriac de 7-10 si respectiv 9-10 ani.

Echipa Telekom

MORARU IOAN MIHAIL

LAZARESCU TUDOR

CANTACUZU SEBASTIAN MATEI

TRAISTARU MATEI IOAN

POPESCU MIHNEA ALEXANDRU

VIRGOLICI IORDAN

MARINCEA RADU STEFAN

MATEI STEFAN ALEXANDRU

FRECIU MATEI ERIC

NEGURA CEZAR ALEXANDRU

BORS ROBERT ANDREI

Echipa Dedeman

SOBEK VLAD ANDREI

PETRESCU ERIC ANDREI

BALINT TEODOR ANDREI

TUCA TUDOR ALEXANDRU

MIHAI HORIA STEFAN

NICULAE ANDREI SEBASTIAN

BABASCU ALBERT CRISTIAN

DUMITRESCU DAVID ALEXANDRU

DINU PETRU

DINU STEFAN

Echipa Skoda

ANTICS VLAD EMANUEL

SANDU TIBERIU GABRIEL

ODINTOI ALIN CRISTIAN

PREDOI ALEXANDER PETRU

NICULAIE ANAIS PATRICIA

GEORGESCU PETRU BUZATU

CARSTOAIA IOANA

NEDELCU IULIANA ANDREEA

BORS ERIC ALEXANDRU

BACIU CALIN MIHAI

GHEORGHE CRISTIAN ALEXANDRU

CARSTOAIA IOANA

STANCIU BIANCA

RANZBURG EDAN TUDOR

Echipa Simona Halep

SABALIN NICOLETA

VIRGOLICI ANTONIA

JIPA MAGDALENA ANA

MIHAI BIANCA MARGARETA

ENE SOFIA

ENE ANA MARIA

CIUCUR MARIA CLARICE

SABALIN DANIELA

POPESCU OLIVIA CRISTINA

VASILE MAYA ANTONIA

NICULAE INGRID

NICULAE ANDREEA CAMELIA

Echipa Allianz-Țiriac

MORARU ALEXANDRU NICOLAE

POPESCU MARC CRISTIAN

VASILE SILVIU MARIAN

BARICZ STEFAN

STANESCU RADU

NEGULESCU MIHAIL DAVID

MILEA OCTAVIAN STEFAN

VARTOLOMEI MILAN

VARTOLOMEI SASHA

„Trebuie sa multumesc partenerilor pentru ca faceti ca aceasta usa a patinoarului sa se deschida in fiecare dimineata la ora sase si pana la ora opt – noua seara, cand se termina programul copiilor, astfel incat toti sa poata patina gratis. Costurile aferente intretinerii acestui patinoar ajung intre 600.000 si 700.000 de euro anual. Va multumesc ca ne stati alaturi, pentru copii” a declarat Ion Tiriac in cadrul conferintei de presa ce a precedat evenimentul.

Dedeman si Telekom sunt primele echipe de hochei infiintate in primavara anului 2017 la Patinoarul Tiriac – Telekom Arena. La acestea s-au adaugat ulterior echipele Simona Halep (lot exclusiv feminin), Skoda și Allianz-Tiriac, pe parcursul anului – astfel incat ultimele doua echipe mentionate activeaza in hochei de numai cateva luni.

Micii hocheisti se antreneaza la Patinoarul Tiriac – Telekom Arena sub indrumarea antrenorilor George Iustinian, Ion Dimache și Dan Popovici, coordonati de Eduard Pana – Maestru Emerit al Sportului.

Copiii practica hocheiul de mai putin de un an si au inceput prin a lua parte la cursurile de initiere in patinaj organizate gratuit la patinoar de luni pana vineri.

Echipele de hochei pentru juniori infiintate la patinoar participa deja in competitii locale si nationale, inregistrand rezultate promitatoare pentru revitalizarea sporturilor pe gheata in Romania.

In cadrul evenimentului de astazi, copiii au defilat in aplauzele Ruxandrei Voda – Director Comunicare Telekom Romania si ale domnilor Brent Valmar – CEO Porsche Romania, Virgil Soncutean – CEO Allianz Tiriac, Catalin Ivan – Director Marketing Dedeman si Ilie Nastase – Presedinte Onorific al Fundatiei Tiriac.

Patinoarul Tiriac – Telekom Arena este un proiect unic, singurul patinoar din zona Bucuresti – Ilfov dezvoltat conform celor mai recente norme olimpice internationale si in acord cu indicatiile Federatiei Internationale de Hochei. Principalul sau scop este incurajarea practicarii sportului in randul copiilor, tinerilor si sprijinirea echipelor sportive in atingerea celor mai inalte performante.

Initiativa Fundației Ion Tiriac de a face sporturile pe gheata accesibile celor mici este sustinuta de: Telekom Romania, Allianz-Tiriac, Dedeman si Skoda.