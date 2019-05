Iulian de la Ciocănești a compus melodii ad-hoc pentru Simona Halep, Adrian Mutu, Lucian Bute sau Ilie Năstase, dar și pentru alți invitați de marcă, precum Alejandro Castro, unul dintre fiii fostului preşedinte cubanez Fidel Castro.



Refrenele pe care au chefuit campionii de la CFR Cluj:

„Vreau să beau, să spun așa, CFR-i campioana. Campion, tu să ții minte, cu o tură înainte și vă spun cum șade treaba, cu Steaua jucăm degeaba!”

„Nicio grijă nu mai am, baza noastră e la Dan. Am o vorbă mare, frate, fără Dan nu se mai poate. Dumnezeu ți-ascultă ruga, ce bine-ți stă cu Cupa. Nicio grijă nu mai am, hai să-i mulțumim lui Dan”

„Vreau să beau, să încingem hora, cu căpitanul Camora”

„Ce frumoasă ne-a fost soarta, tu să ne aperi poarta. Și vă spun un adevăr, Arla nu ia niciun gol. Și mai am un singur dor, Liga Campionilor”

„Am spus-o și tu, și eu, Argentina Culio. Și o vorbă să mai știi, ai sânge ca și Messi”

„Cine șade lângă Dan, îl vedeți pe Minteuan”

„Să se bucure patronii, CFR campionii! Să se știe-n toată lumea, CFR campioana! Ce frumoasă este soarta, pentru domn Neluțu Varga”

„El se simte ca un zmeu, ăsta este Peteleu”

„E viteaz ca nimeni altu’ și i se spune și „Croatu'” (despre Djokovic)

„Nicio grijă nu mai am, golgeter e Țucudean”

„Are milă și credință, uite, a venit Ioniță”

„Lasă-mă să spun așa, Deac este viața mea”

De la restaurant, petrecerea campionilor a continuat acasă la căpitanul Mario Camora.



Iulian de la Ciocănești i-a cântat în 2014 și Simonei Halep.



În septembrie 2014, Iulian de la Ciocănești l-a înveselit, cu versuri special dedicate, pe Alejandro Castro, unul dintre fiii fostului preşedinte cubanez Fidel Castro, aflat într-un periplu la Bușteni.

”Ce mare mi-este mândria/Aţi venit în România/ Să beau şi să mă simt bine/ Alejandro lângă mine/ Vreau să beau, să mă simt bine/ Cu-Alejandro lângă mine/ Chiar dacă ne duci cu duba/ Vreau să mergem toţi în Cuba/ Vreau să beau să mă distrez/ Am trabucul cubanez / Alejandro cu dreptate/ Ţi l-a dat de calitate/ Alejandro când te chem/ Să vii mereu la Buşteni”.



În 2007, Iulian de la Ciocănești a fost invitat în studioul TVR cu ocazia aniversării zilelor de naștere ale compozitorului Horia Moculescu, antrenorului Emeric Ienei și regretatului comentator sportiv Cristian Țopescu, decedat pe 15 mai 2018.



