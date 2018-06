Mollie Clarke, 21 de ani, a făcut descoperirea șocantă, după ce a verificat telefonul lui Richard Copper, soțul ei, în timp ce dispozitivul se afla la încărcat pe masa din bucătărie.

Potrivit The Sun, ea a crezut inițial că soțul ei o înșală, însă a văzut în telefonul lui imagini cu femei și copii care foloseau toaleta restaurantului fast-food. Imediat după ce a vizionat imaginile, ea a sunat la poliție și i-a spus mamei sale.

”Am realizat că omul cu care eram căsătorită nu mai există. Nu-l mai știam pe el. Și-a lăsat telefonul la încărcat și mi-a spus să nu mă uit în el înainte să plece. Avea o parolă, dar am reușit să o ghicesc. Nu știu de ce, dar m-am dus fix la videoclipuri. Primul video pe care l-am văzut a fost cu un copil care merge la baie. Am aruncat telefonul din cauza șocului! Apoi, în 20 de minute am plecat cu sora mea la poliție, având telefonul lui în mână”, a povestit tânăra pentru sursa citată.

Ajuns în fața instanței, omul a pledat vinovat, însă a obținut o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare.

”Cred că a scăpat, să fiu sinceă. A scăpat liber. Sentința a fost prea blândă. Am fost împreună timp de trei ani și când m-am mutat cu el aveam doar 17 ani”, a spus Mollie.

FOTO: FACEBOOK