Georgia, țară cu o populaţie de 3,7 milioane de locuitori, a cunoscut luni întregi de tensiuni crescânde între partidul de guvernământ Visul Georgian şi opozanţii care îl acuză că urmăreşte politici tot mai autoritare, antioccidentale şi pro-ruse.

Criza s-a agravat după anunţul de joi conform căruia guvernul va îngheţa negocierile cu UE timp de patru ani, mii de manifestanţi pro-europeni confruntându-se cu poliţia care a ripostat cu gaze lacrimogene şi tunuri cu apă.

Duminică seara, protestatarii s-au adunat din nou la Tbilisi pe bulevardul central Rustaveli, aruncând cu artificii în poliţie, care a răspuns cu salve de tunuri cu apă.

New generation so smart ❤️#Protesters try to neutralise teargas bullets as teyget deployed

