Din momentul în care se închid urnele, la ora 21:00, va începe numărătoarea voturilor, iar românii vor afla primele rezultate ale alegerilor parlamentare.

Rezultate Exit Poll alegeri parlamentare 2024

Biroul Electoral Central (BEC) a acreditat patru instituții pentru realizarea exit-poll-urilor în acest an. Acestea sunt: Grupul de studii socio-comportamentale Avangarde S.R.L, The Center for Internaţional Reserch and Analysis S.R.L (CIRA), Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS și ARA Public Opinion SRL.

Operatorii de sondaj au acces, în baza acreditării date de BEC, în imobilele în care funcţionează secţiile de votare, în curţile acestora, în intrările în curţi, în jurul sediilor secţiilor de votare, precum şi pe străzi şi în pieţe publice până la o distanţă de 500 de metri, fără a avea acces în interiorul încăperilor în care sunt organizate secţiile de votare.

Aceste sondaje vor oferi o estimare inițială a rezultatelor alegerilor prezidențiale, înainte de numărătoarea oficială a voturilor. La alegerile parlamentare 2024 din România sunt așteptați la vot aproape 19 milioane de cetățeni.

Alegătorii care la ora 21:00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să își exercite dreptul de vot. Alegătorii aflați în situația de mai sus pot vota până cel mult la ora 23:59.

România are 446 de parlamentari

La alegerile parlamentare, cetățenii români aleg partide politice, alianțe electorale sau candidați independenți, printr-un sistem de reprezentare proporțională pe liste închise. Fiecare partid prezintă o listă de candidați pentru fiecare circumscripție electorală, iar numărul de mandate obținute de fiecare partid este proporțional cu voturile primite în fiecare circumscripție.

Parlamentul României este format din Camera Deputaților și Senat. La aceste alegeri, membrii celor două Camere sunt aleși din 43 de circumscripții (41 de județe, municipiul București și diaspora). De asemenea, sunt desemnați și reprezentanții minorităților naționale. În total, sunt aleși 466 de parlamentari (330 de deputaţi şi 136 de senatori) pentru un mandat de patru ani.

Ce este pragul electoral

Un element esențial în procesul electoral este pragul electoral, care limitează fragmentarea politică în Parlament. Pentru a obține mandate, partidele trebuie să depășească pragul de 5% din voturile valabil exprimate la nivel național sau 20% din voturile valide în cel puțin patru circumscripții. Partidele care reprezintă minoritățile etnice beneficiază de un prag mai mic, pentru a asigura reprezentarea diversității etnice și culturale în Parlament.

Pentru Camera Deputaților, există 42 de circumscripții: 41 pentru județe și municipiul București, plus una specială pentru diaspora. În cazul Senatului, există 43 de circumscripții: 41 pentru județe, una pentru București și una pentru diaspora. Numărul de mandate alocate fiecărei circumscripții depinde de populația acesteia, iar repartizarea acestora se face prin metoda DHondt, care asigură o reprezentare proporțională a voturilor. 31 de partide și alianțe și 19 organizații sunt înscrise la alegerile parlamentare În cursa pentru un loc în Parlamentul României s-au înscris 31 de partide și alianțe, dar și 19 organizații ale minorităților.

Partidele care s-au înscris la alegerile parlamentare 2024

Partidul Social Democrat; Partidul S.O.S. România;

Partidul Național Liberal;

Alianţa pentru Unirea Românilor;

Forţa Dreptei;

Uniunea Democrată Maghiară din România;

Uniunea Salvaţi România;

Partidul Social Democrat Independent;

Partidul Național Conservator Român;

Partidul România în Acţiune; România Socialistă;

Partidul Social Democrat Unit;

Alternativa pentru Demnitate Naţională;

Reînnoim Proiectul European al României;

Dreptate şi Respect în Europa pentru Toţi;

Alianţa Național Creştină;

Patrioţii Poporului Român;

Partidul Oamenilor Tineri;

Partidul Ecologist Român;

Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate;

Partidul Noua Românie;

Liga Acţiunii Naţionale;

Partidul Republican din România;

Partidul Oamenilor Credincioşi;

Partidul Verde;

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat;

Uniunea Geto-Dacilor;

Partidul Patria;

Partidul Dreptăţii;

Partidul Pensionarilor Uniţi;

Partidul Phralipe al Romilor

Organizațiile minorităților naționale înscrise la alegerile parlamentare 2024:

Asociaţia Macedonenilor din România;

Uniunea Elenă din România;

Uniunea Democrată Turcă din România;

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România;

Asociaţia Italienilor din România – RO.AS.IT.;

Uniunea Croaţilor din România;

Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România;

Forumul Democrat al Germanilor din România;

Uniunea Polonezilor din România;

Uniunea Armenilor din România;

Asociaţia Liga Albanezilor din România;

Uniunea Ucrainenilor din România;

Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România;

Uniunea Culturală a Rutenilor din România;

Uniunea Bulgară din Banat – România;

Uniunea Sârbilor din România;

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România;

Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa”;

Forumul Cehilor din România

Lista de candidați pentru alegerile parlamentare 2024

Candidați pentru Senatul României

Lista completă cu toți candidații pentru Senatul României la alegerile din 1 decembrie (format PDF).

Candidați pentru Camera Deputaților

Lista completă cu toți candidații pentru Camera Deputaților la alegerile din 1 decembrie (format PDF).

