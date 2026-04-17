Critici dure la aproape un an de mandat

Semnatarii spun că sunt „profund îngrijorați de direcția în care ați ales să vă exercitați mandatul”, acuzând că promisiunile privind un stat funcțional și o justiție independentă nu au fost respectate. În scrisoare se arată că așteptările cetățenilor au fost clare, iar promisiunile nu pot fi tratate ca simple declarații electorale.

„Astăzi, la aproape un an de la preluarea mandatului, suntem obligați să constatăm nu doar că aceste obiective nu au fost atinse, ci că acțiunile dumneavoastră susțin în continuare status quo-ul”, se arată în document.

Organizațiile mai susțin că reacția președintelui la critici a fost nepotrivită, acuzând o atitudine de superioritate față de susținători: „Ați ales să răspundeți criticilor nu cu argumente, ci cu aroganță”.

Nemulțumiri legate de justiție

Un punct central al criticilor îl reprezintă numirile din sistemul judiciar. Semnatarii consideră că acestea contrazic promisiunile de reformă și independență.

„Numirea Liei Savonea – percepută public drept unul dintre simbolurile justiției capturate – a reprezentat un semnal devastator pentru încrederea în independența sistemului judiciar”, se arată în scrisoare.

De asemenea, este criticată lipsa de reacție în fața problemelor semnalate din interiorul sistemului și ceea ce organizațiile numesc o „dezincriminare de facto a marilor corupți”.

Acuzații privind direcția generală a mandatului

Semnatarii susțin că deciziile recente indică o continuitate cu mandatul fostului președinte Klaus Iohannis, acuzat că a contribuit la erodarea încrederii publice.

În plus, sunt invocate probleme legate de securitate și politică externă, despre care se spune că ar fi gestionate incoerent.

„În plan extern, poziționarea României a devenit oscilantă și lipsită de coerență strategică”, se menționează în document.

Avertisment pentru Nicușor Dan: „Vom acționa, vom documenta și vom sancționa public”

Scrisoarea se încheie cu un avertisment ferm: organizațiile spun că vor monitoriza atent deciziile viitoare și vor sancționa public orice derapaj.

„Societatea civilă nu va rămâne spectator. Vom acționa, vom documenta și vom sancționa public fiecare decizie care trădează acest mandat”.

Semnatarii mai transmit că mandatul prezidențial nu este unul „în alb” și că actuala direcție riscă să compromită definitiv încrederea acordată.

Scrisoarea este însoțită de opinii critice din partea unor voci cunoscute din societatea civilă și mediul public.

Artistul Tudor Chirilă afirmă: „Domnule Nicușor Dan, ieri ați devenit primul pesedist al țării”.

Jurnalista Emilia Șercan critică la rândul ei deciziile recente: „Jalnic, absolut jalnic modul în care președintele Nicușor Dan încearcă să justifice nominalizările plagiatorului Marinescu”.

De asemenea, fostul judecător Cristi Danileț atrage atenția asupra riscului politizării justiției și subliniază că numirile ar trebui să se bazeze strict pe criterii obiective.

Printre organizațiile semnatare se numără Declic, Freedom House România, Agent Green, dar și alte grupuri civice din întreaga țară.

Scrisoarea vine într-un moment tensionat, în care dezbaterile despre justiție, reforme și direcția politică a României sunt tot mai intense.

