Live text
Acum 10 minute
Nicio întrebare despre situația Realitatea Plus
Acum 14 minute
Nicușor Dan nu mai vrea ca procurorii să „scurgă” în presă informații din dosarele în curs
Acum 20 minute
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Bolojan
Acum 23 minute
Cum a răspuns la întrebarea dacă există un orizont de timp pentru numirile la șefia SRI și SIE
Acum 41 minute
Ce părere are Nicușor Dan despre varianta ca Viktor Orban să câștige alegerile de duminică din Ungaria
Acum 49 minute
Nicușor Dan despre varianta să desemneze alt premier de la PNL dacă PSD îi retrage sprijinul lui Bolojan
Acum 54 minute
Nicușor Dan despre dosarele Revoluției și Mineriadei, care sunt plimbate în instanțe din 1990
Acum o ora
Nicușor Dan, despre propunerile la șefia DNA, DIICOT și Parchetul General. L-a respins pe Gill-Julien Grigore-Iacobici pentru funcția de adjunct al DIICOT

Principalele declarații ale lui Nicușor Dan

20:14 - Acum 10 minute
08-04-2026

Nicio întrebare despre situația Realitatea Plus

Președintele Nicușor Dan nu a fost întrebat de niciun jurnalist, nici măcar de trimisul Realitatea Plus, despre faptul că televiziunea a fost aproape să fie închisă. Cu două ore în urmă, Curtea de Apel București a suspendat hotărârea CNA de a retrage licența Realitatea Plus. Drept urmare, postul TV poate emite în continuare.

20:10 - Acum 14 minute
08-04-2026

Nicușor Dan nu mai vrea ca procurorii să „scurgă” în presă informații din dosarele în curs

„Fără discuție, nu ar trebui să existe. Bineînțeles că ele sunt de interes public, dar ele ar trebui să apară în momentul în care dosarul este finalizat”, a subliniat șeful statului cu referire la informațiile apărute pe surse în presă din dosarele în curs.

Întrebat dacă nu mai vrea ca Parchetele să scurgă în presă informații din dosare, Nicușor Dan a răspuns: „Da”.

20:04 - Acum 20 minute
08-04-2026

Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Bolojan

„Dincolo de ce aș spune eu, Constituția îmi dă un rol de mediator pentru ce se întâmplă acum și pentru ce se va întâmpla, eventual, mai încolo. Susținerea unui prim-ministru, conform Constituției, trebuie să vină din Parlament”, a spus președintele.

20:01 - Acum 23 minute
08-04-2026

Cum a răspuns la întrebarea dacă există un orizont de timp pentru numirile la șefia SRI și SIE

„Relativ curând, cred”, a afirmat Nicușor Dan.

19:43 - Acum 41 minute
08-04-2026

Ce părere are Nicușor Dan despre varianta ca Viktor Orban să câștige alegerile de duminică din Ungaria

„Să nu facem speculații. Nu aș vrea să fac speculații pe rezultatul alegerilor, mai sunt câteva zile și o să vedem cum ne comportăm în continuare”, a spus el.

19:35 - Acum 49 minute
08-04-2026

Nicușor Dan despre varianta să desemneze alt premier de la PNL dacă PSD îi retrage sprijinul lui Bolojan

„Sunt foarte, foarte multe scenarii și nu aș vrea să… Evident că sunt discuții informale pe toate aceste scenarii posibile, dar nu cred că este util să facem în spațiul public analiza tuturor scenariilor”, a spus președintele.

Conferinta de presa organizată de presedintele Nicusor Dan la Palatul Cotroceni pe tema numirilor la DNA, DIICOT și Parchetul General. Foto Inquam Photos / Octav GaneaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7
19:30 - Acum 54 minute
08-04-2026

Nicușor Dan despre dosarele Revoluției și Mineriadei, care sunt plimbate în instanțe din 1990

„În linii mari, noi știm ce s-a întâmplat. Chestiunea este cum asociem cu nume de oameni care chiar au activat în perioadele acelea. Asta este ceea ce lipsește. Dar ce s-a întâmplat mai ales la mineriade este foarte clar ca fenomen social. (n.red. nu avem o soluție finală pentru că?) Este o chestiune de management. Fără discuție (n.red. este un eșec al justiției)”, a explicat șeful statului.

19:02 - Acum o ora
08-04-2026

Nicușor Dan, despre propunerile la șefia DNA, DIICOT și Parchetul General. L-a respins pe Gill-Julien Grigore-Iacobici pentru funcția de adjunct al DIICOT

Nicuşor Dan a semnat următoarele decrete de numire: Cristina Chiriac – procuror general, Marius Voineag – adjunct al procurorului general, Viorel Cerbu – procuror-şef DNA, Marius Ştefan – procuror-şef adjunct al DNA, Marinela Mincă – procuror-şef adjunct al DNA, Codrin Miron – procuror-şef al DIICOT și Alex Florenţa – procuror-şef adjunct al DIICOT.

„Am semnat decretele pentru numirea doamnei Cristian Chiriac în funcția de procuror general, a domnului Viorel Cerbu în funcția de procuror-șef DNA și a domnului Codrin Miron în funcția de procuror-șef DIICOT. Își vor începe mandatul în 15 aprilie. Am semnat, de asemenea, decretul pentru numirea lui Marius Voineag în funcția de procuror adjunct al Parchetului General, pentru doamna Marinela Mincă procuror-șef adjunct DNA, pentru domnul Marius Ștefan procuror-șef adjunct DNA și pentru domnul Alex Florența procuror-șef adjunct DIICOT”, a afirmat șeful statului, precizând că acestea „nu sunt propunerile PSD”, așa cum s-a susținut în spațiul public.

„Am respins candidatura domnului Gill-Julien Grigore-Iacobici pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT”, a adăugat Nicușor Dan. Reamintim că Iacobici primise și el aviz negativ de la CSM.

„După acest moment, așteptarea pe care o am de la parchete și implicit de la șefii parchetelor este o dinamizare a activității parchetelor, pentru a răspunde așteptărilor românilor. Pentru că românii văd corupție. Și mare corupție, și corupție în interacțiunea lor zilnică cu autoritățile statului. De marea corupție se ocupă DNA, de corupția curentă se ocupă Parchetul General. De la DIICOT îmi doresc destructurarea marilor rețele de droguri și a marilor rețele de evaziune fiscală”, a subliniat Nicușor Dan.

„Am așteptarea de la cei trei procurori șefi numiți azi, în primul rând, să comunice cu procurorii din subordine și în al doilea rând, să comunice în spațiul public, ceea ce, din păcate, predecesorii lor nu au făcut, toate deficiențele pe care le întâmpină procurorii în activitatea lor”, a adăugat el.

Știrea inițială: Președintele României, Nicușor Dan, organizează la ora 19.00 o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Anunțul a fost făcut la ora 16.30, cu doar două ore și jumătate înainte. Principalele declarații vor fi live text și video pe Libertatea.ro.

Decizia lui Nicușor Dan de a face o conferință de presă a venit la o zi după ce ministrul Justiției, Radu Marinescu, i-a trimis propunerile pentru șefia marilor parchete, adică DNA, DIICOT și Parchetul General, în ciuda celor 3 avize negative ale CSM. Cristina Chiriac, Marinela Mincă și Gill-Julien Grigore-Iacobici au fost cei care au primit avize negative de la CSM.

Astfel, ministrul Justiției i-a trimis președintelui următoarele propuneri:

  • Cristina Chiriac – pentru funcția de procuror general al României
  • Marius Voineag – pentru funcția de procuror adjunct al procurorului general
  • Viorel Cerbu – pentru funcția de procuror-șef al DNA
  • Marinela Mincă – pentru funcția de procuror-șef adjunct al DNA
  • Marius Ștefan – pentru funcția de procuror-șef adjunct al DNA
  • Codrin Miron – pentru funcția de procuror-șef al DIICOT
  • Alex Florența – pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT
  • Gill-Julien Grigore-Iacobici – pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT.

Decizia finală îi revine lui Nicușor Dan. Potrivit legii, acesta „poate refuza, motivat, numirea în funcţiile de conducere […], aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului. Decretul Preşedintelui României de numire în funcţie sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul justiţiei”.

De asemenea, conferința de presă a fost anunțată cu o oră înaintea deciziei Curții de Apel București, care a suspendat hotărârea CNA de a retrage licența Realitatea Plus. Drept urmare, televiziunea poate emite în continuare. Este de așteptat ca Nicușor Dan să fie întrebat și despre acest subiect.

Politic

Nicușor Dan nu a respins varianta să desemneze alt premier de la PNL dacă PSD îi retrage sprijinul lui Ilie Bolojan
Politică 20:21
Nicușor Dan nu a respins varianta să desemneze alt premier de la PNL dacă PSD îi retrage sprijinul lui Ilie Bolojan
Nicușor Dan a numit șefii DNA, DIICOT și Parchetului General: „Nu sunt propunerile PSD”. A respins un singur nume, deși CSM a dat 3 avize negative
Politică 19:44
Nicușor Dan a numit șefii DNA, DIICOT și Parchetului General: „Nu sunt propunerile PSD”. A respins un singur nume, deși CSM a dat 3 avize negative
