Explicația purtătorului de cuvânt al Guvernului după închiderea site-ului Aktual24.ro pe motiv de propagandă în favoarea Rusiei

Contactat de către Libertatea, purtătorul de cuvânt al Executivului, susține că „a fost o eroare” și că situația se va rezolvă.

„Am înțeles că a fost o eroare și se lucrează la asta”, a spus Cărbunaru.

Întrebat cine decide exact care informație este reală și ce este fake news și care este baza legală pentru închiderea site-ului, acesta a afirmat că va reveni cu un răspuns. Până la publicarea articolului, acest lucru nu s-a întâmplat.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a inclus joi site-ul Aktual24.ro pe o listă de 11 site-uri cu activități maligne.

Deoarece DNSC nu are atribuții în blocarea internetului, acesta a trimis lista către ANCOM – autoritatea națională în telecomunicații, conform Hotnews. Mai departe, ANCOM a dat un ordin către furnizorii de internet.

La momentul scrierii articolului, la încercare de accesare a site-ului apare următorul mesaj: „Accesul către acest site este restricționat ca urmare a măsurilor dispuse de către autoritatea competentă la nivel național pentru gestionarea riscurilor și a incidentelor de securitate cibernetica”.

Libertatea a solicitat un punct de vedere din partea DNSC. Până la momentul publicării articolului, nu am primit niciun răspuns.

Ovidiu Albu a declarat pentru Libertatea că nu a publicat propagandă pro-rusă, dar crede că poziția anti-PSD poate fi o explicație pentru blocarea site-ului. PSD se află în coaliția de guvernare, alături de PNL și UDMR.

„Aktual24 nu a publicat nimic în sensul de propagandă rusă, nimic pro-Putin, din contră. Ce cred și repet, este doar o bănuială, este că a deranjat poziția editorială, pentru că ne-am poziționat clar anti-PSD. Iar DNSC este subordonat Secretariatului Guvernului. Nu am nicio certitudine, dar mă gândesc și la asta”, a spus Albu, pentru Libertatea.

Acesta consideră că închiderea site-ului este un abuz și acuză birocrația statului român. Mai exact, i s-a transmis că situația va reveni la normal, dar până vineri la ora 15.00 acest lucru nu s-a întâmplat.

De aseară, de când s-a suspendat brusc domeniul, am dat mail-uri și am încercat să vorbesc și să aflu ce s-a întâmplat. Am sunat la ANCOM, ANCOM mi-a spus că așteaptă hârtie de la DNSC. Hârtia nu a venit. Purtătorul de cuvânt al Guvernului mi-a spus că a fost o eroare și că se va rezolva. În rest, nu știu nimic, nu știu cum s-a făcut eroarea, nu există nici criteriile după care au fost luate deciziile de suspendare. Așa, orice publicație poate fi închisă brusc, fără să știm de ce.

Ovidiu Albu: