A lăsat meseria de jurnalist în țară pentru a se face arbitru în Marea Britanie

Codrin Pop, un cunoscut jurnalist din Bacău care a plecat acum șapte ani din țară, a devenit arbitru de fotbal în Marea Britanie.

Băcăuanul, care a fost jurnalist la Deșteptarea, a decis împreună cu soția lui că este timpul să încerce altceva, cei doi alegând drumul Marii Britanii. Codrin a ajuns arbitru, dar conduce cu succes și propria afacere, iar anul acesta a devenit și tătic.

”În anul 2010, după 13 ani de jurnalism și salarii mici în țară, am decis împreună cu soția mea, Alina, că era timpul să ne oferim o nouă șansă și să încercăm să plecăm în altă țară. Simțeam nevoia să trăim într-un loc în care calitatea vieții și respectul față de cetățean să fie la alt nivel. N-a fost ușor să lăsăm acasă părinții și prietenii. Prima opțiune analizată a fost Canada, deoarece mă încurajase doamna Magdalena Manea, care conducea un ziar românesc în Montreal, publicație la care eram colaborator de la distanță. Însă distanța ne-a făcut să ne răzgândim și până la urmă am ales Anglia, pentru că amândoi vorbeam engleză fluent și este la doar trei ore de zbor de România”, a povestit , pentru ziarul unde a lucrat mult timp, Deșteptare a, românul.

Spune că în octombrie 2010 a decolat de pe aeroportul Băneasa plecând spre necunoscut. Își aduce aminte că și-a lăasat acasă pisica, pe care a recuperat-o abia după patru ani, după ce s-a acomodat în țara de adopție.

Acum, spune el, la șapte ani distanță, are o casă, o familie în creștere și o viață normală, confortabilă, într-o țară care le-a oferit lui și soției mult mai multe șanse, respect și satisfacții decât a făcut-o România în mai bine de 30 de ani.

După mai multe joburi mai mult sau mai puțin dificile în diverse domenii, de câțiva ani românul conduce o mică afacere cu produse electronice, lucrând doar cu soția sa.

”Am devenit arbitru în anul 2012, pentru că îmi lipsea legătura cu fotbalul, pe care am avut-o din copilărie până m-am mutat în Anglia. Cum îmi era clar de mult timp că nu voi ajunge noul Duckadam, și nici secretul tinereții veșnice nu-l descoperisem, am pus punct carierei de jucător și m-am înscris la cursurile de arbitraj ale „The FA” (The Football Association – Federația Engleză de Fotbal). În 2012 am arbitrat primele meciuri și am început cariera la nivelul cel mai de jos, într-o ligă locală numită Leighton & District Sunday League, care are patru divizii și în care activează echipe de amatori din „județul” (county) în care locuiesc, Bedfordshire”, povesteste Codrin Pop.