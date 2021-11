Absolventă la 93 de ani: o stră-străbunică din Mexic a făcut facultatea în pandemie. Acum e înscrisă la noi cursuri!

Blancas y García a devenit virală pe rețelele sociale după ce nepoata ei a postat o fotografie cu ea pe Twitter, îmbrăcată în roba de absolvire și purtând tocă.

Maria Josefina Cruz Blancas y Garcia, după absolvirea facultății | Foto: Twitter

I-au urmat patru generații

Maria Josefina Cruz Blancas y Garcia este originară din Santiago Tulantepec, localitate în centrul Mexicului, dar s-a mutat în Querétaro când avea 60 de ani, după ce soțul ei a murit. Acum locuiește cu una dintre nepoatele ei, de care este foarte apropiată, și cu familia acesteia, inclusiv doi strănepoți.

Odată mutată în orașul Querétaro, femeia a vrut să-și reia studiile, după ce toată viața a muncit și a avut grijă de familia sa. A căutat, așadar, un liceu la care să se înscrie, însă nu a mai găsit loc pentru școală între îngrijirea nepoților și cursurile de stenografie pe care le preda.

Blancas y García are șapte copii, 14 nepoți, nouă strănepoți și un stră-strănepot.

În 2016, când avea 88 de ani, a început cursurile la un liceu privat. Directorul liceului a încurajat-o să meargă mai departe la facultate și chiar a obținut o bursă pentru asta. S-a înscris la facultate în 2018.

Femeia își amintește cum oamenii din jur au întrebat-o dacă nu îi este, totuși, teamă de faptul că va împărți aceeași sală de clasă cu tinerii, atât la liceu, cât și la facultate, care ar putea să râdă de ea sau să o hărțuiască.

Mai în vârstă decât profesorii

„Nu s-a întâmplat așa ceva. S-au purtat atât de frumos cu mine, toți”, a declarat Maria Josefina Cruz Blancas y Garcia pentru The Lily, publicație deținută de The Washington Post.

A fost nu doar cea mai în vârstă elevă și studentă, dar și cea mai în vârstă persoană din clasă – chiar mai în vârstă decât profesorii.

Când orele s-au mutat online din cauza pandemiei de coronavirus, femeia de peste 90 de ani și-a păstrat punctualitatea: a fost întotdeauna prima care intra la ore.

„La începutul pandemiei, încă făceam cursurile fizic și îmi era foarte teamă, pentru că nu știam cum vom trăi așa. Dar apoi, ne-au permis să ținem cursurile online. Am stat așa cam un an și jumătate, eu chiar m-am îmbolnăvit de COVID, dar, din fericire, am fost asimptomatică”, povestește bătrâna.

A început deja un alt curs de doi ani, în pedagogie

Pe lângă administrarea afacerilor, nonagenara a studiat și teologia, domeniu în care a obținut o diplomă vara trecută. Visul ei este, susține ea, să continue să studieze teologia.

Maria Josefina Cruz Blancas y Garcia, cu diploma de absolvire | Foto: Twitter

Până atunci, Maria Josefina Cruz Blancas y García s-a înscris la un curs online de pedagogie, care durează doi ani și pentru care a obținut o bursă.

Absolventa în vârstă de 93 de ani spune că școala online impusă de pandemie poate fi privită ca oportunitate de care tinerii ar trebui să profite.

„Totul este acum la îndemână, depinde doar de ei. Și mă doare când văd tineri care nu profită de asta”, a declarat ea pentru Univision Noticias.

Blancas y García are un mesaj și pentru persoanele mai în vârstă: „Nu vă lăsați intimidați (de vârstă, n.r.), puteți și voi, dacă vă doriți”.

Întrebată ce ar putea învăța ceilalți din povestea sa, Maria Josefina Cruz Blancas y Garcia spune că oamenii au nevoie de puțină voință ca să facă ce-și doresc.

