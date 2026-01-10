Incidentul s-a produs în jurul orei 13.00, pe sensul Brașov – Ploiești al drumului național. Conform Poliției, un bărbat de 60 de ani, care conducea un microbuz pe ruta Sinaia – Breaza, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 44 de ani.

La momentul impactului, în microbuz se aflau cinci persoane, iar în autoturism, alte cinci. În urma accidentului, un pasager din microbuz, un tânăr de 18 ani, a suferit un traumatism cranio-facial și a fost transportat de urgență la spital. O altă persoană a primit îngrijiri medicale la fața locului.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 1 Câmpina – Sinaia, în orașul Comarnic, județul Prahova, după ce a avut loc o coliziune între un microbuz care transporta persoane și un autoturism. În urma accidentului, trei persoane necesită îngrijiri medicale”, au transmis polițiștii.

Șoferii implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

Accidentul a fost semnalat și pe aplicația de navigație Google Maps, unde utilizatorii au raportat trafic îngreunat în zonă, cu circulație desfășurată în ritm lent. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză, mai informează News.ro.