Beacon-urile Bluetooth sunt dispozitive mici care emit date de localizare pe distanțe scurte, independent de semnalul satelitului. Astfel, ele permit navigarea continuă chiar și în absența semnalului GPS.

Noua funcție, cunoscută drept „Baliza Bluetooth în tuneluri”, a fost inițial integrată în aplicația Waze, achiziționată de Google în urmă cu câțiva ani. În prezent, funcția este disponibilă și pe Google Maps, dar utilizatorii trebuie să o activeze manual pentru a putea beneficia de aceasta.

Activarea funcției este simplă. Utilizatorii trebuie să deschidă aplicația Google Maps, să acceseze fotografia de profil din colțul dreapta sus, apoi să meargă la Setări și să selecteze opțiunea Setări navigare sau Navigare. Scrollând, se găsește opțiunea „Beacon-uri Bluetooth pentru tuneluri”.

Prin activarea acesteia și acordarea permisiunilor necesare, cum ar fi accesul la Bluetooth și la detectarea dispozitivelor din apropiere, aplicația poate utiliza eficient emițătoarele pentru a urmări locația chiar și în lipsa semnalului GPS.

Această funcție este momentan disponibilă exclusiv pe dispozitivele cu sistem de operare Android. Șoferii care traversează frecvent tuneluri pot activa rapid această opțiune pentru o mai bună orientare în condiții dificile. Încă nu există informații clare despre momentul în care Google ar putea extinde această funcționalitate și pentru utilizatorii de iOS.

Deși deocamdată tehnologia este implementată doar în tuneluri, potențialul său este considerabil. Zone precum aeroporturile, gările mari sau centrele comerciale ar putea beneficia pe viitor de aceste beacon-uri Bluetooth, contribuind la o navigare mai eficientă în spațiile unde semnalul GPS este slab.

