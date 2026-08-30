Cum s-a produs coliziunea pe traseul competiției

Potrivit Brigăzii Rutiere, incidentul s-a petrecut în jurul orei 11:05, într-o zonă centrală din București, mai exact la intersecția dintre strada Buzești și strada Sevastopol.

Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, conducătorul auto se deplasa pe Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, venind dinspre strada Dr. Iacob Felix.

Conducătorul auto nu a respectat, pe strada Buzeşti, semnificația barierelor folosite pentru delimitarea etapei evenimentului sportiv L’Etape Romania by Tour de France, le-a ocolit și a acroșat doi dintre cicliștii care parcurgeau traseul oficial al evenimentului sportiv.

Circumstanțele exacte în care șoferul a ajuns pe porțiunea de drum destinată competiției sau motivele pentru care nu a putut evita impactul urmează să fie clarificate de anchetatori.

Un ciclist a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale

În urma impactului, unul dintre cei doi bicicliști acroșați a suferit leziuni care au necesitat intervenția imediată a echipajelor medicale de salvare prezente la eveniment.

Victima a primit primul ajutor la fața locului, fiind ulterior transportată la spital pentru investigații amănunțite și îngrijiri de specialitate. Al doilea ciclist implicat nu a necesitat spitalizare.

Ofițerii din cadrul Brigăzii Rutiere a Capitalei l-au testat pe conducătorul auto în vârstă de 72 de ani cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de zero alcool în aerul expirat.

Anchetă în desfășurare la Brigada Rutieră

Polițiștii Brigăzii Rutiere au deschis un dosar de cercetare penală și efectuează verificări pentru a stabili cu exactitate dinamica accidentului, cauza pătrunderii mașinii în zona delimitată pentru cursă și măsurile de siguranță aplicate pe traseul competiției.

Competiția „LÉtape Romania by Tour de France” adună an de an mii de pasionați ai ciclismului pe străzile din București, implicând restricții majore de trafic pe principalele bulevarde din zona centrală a orașului.

La competiţie se pot înscrie persoane cu vârsta peste 7 ani, de la ciclişti cu experienţă până la amatori şi pasionaţi.