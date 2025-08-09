Ce spune Marco Leu despre accidentul din timpul cursei

Fiul lui Mihai Leu a explicat, pentru Libertatea, cum s-a petrecut accidentul de la Timișoara. Marco Leu a intrat cu mașina într-un parapet de beton, în timpul unei curse. Tânărul pilot a mărturisit că a încercat să frâneze, însă cel mai probabil a fost vorba de o problemă tehnică.

„Am venit, am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire, am schimbat inferioare până la viteza I și nu am reușit să mă opresc. Cel mai probabil a fost o problemă tehnică. Vedem ce vor spune mecanicii când vor desface mașina.

Era un viraj foarte dificil, practic mașina nu reușea să se încadreze acolo și nu aveam ce să facem. (…) Nu cred că am nimic să-mi reproșez acolo”, a spus Marco Leu, pentru Libertatea.

Marco Leu și copilotul nu au pățit nimic

Marco Leu și copilotul nu au pățit nimic în urma impactului, tocmai pentru că măsurile de siguranță luate pe traseu au fost cât se poate de eficiente. Copilotul a mers la spital pentru investigații suplimentare ca o măsură de precauție.

„Măsurile de siguranță mă bucur că au fost foarte bune, am discutat cu copilotul meu și am stabilit că cel mai bine este să meargă pentru niște investigații suplimentare la spital”, a mai adăugat Marco Leu, în exclusivitate.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Soția lui Mihai Leu, primele reacții după incident

Soția lui Mihai Leu mărturisește că a avut emoții pentru evenimentul organizat la Timișoara. Ediția din acest an, denumită Trofeul Profi Timișoara, a fost dedicată memoriei fondatorului competiției, Mihai Leu.

Loredana a explicat, pentru Libertatea, că organizatorii s-au asigurat că sunt respectate toate măsurile de siguranță, iar în prezent cursa a fost reluată.

„Am avut emoții, dar sunt niște emoții cu care sunt obișnuită. Ce s-a întâmplat face parte din lumea auto. Noi am luat foarte multe măsuri de securitate, am adus foarte multe betoane pentru siguranța publicului, a spectatorilor, a tuturor. În acest moment totul este în regulă și cursa a fost reluată”, a dezvăluit soția lui Mihai Leu, în exclusivitate pentru Libertatea.

Fiul lui Mihai Leu a intrat cu mașina într-un parapet de beton, în timpul unei curse

Un accident grav a avut loc sâmbătă la Super Rally Timişoara. Incidentul s-a produs în timpul competiției desfășurate în centrul orașului, iar implicat a fost chiar Marco Leu, fiul regretatului pilot Mihai Leu.

Marco Leu conducea Audi-ul R8 GT3 al tatălui său când s-a produs accidentul. Pilotul a scăpat nevătămat, însă copilotul a suferit răni. Mașina a suferit avarii semnificative.

Recomandări Alexis Anton, membră Mensa, lansează o platformă pentru pregătirea admiterii la Medicină: „Susține nevoile elevilor nedespărțiți de telefoane”

Cursa de la Timișoara, dedicată lui Mihai Leu

Ediția din acest an, numită Trofeul Profi Timișoara, este dedicată memoriei lui Mihai Leu, fondatorul competiției. Evenimentul trebuia să fie deschis chiar de Marco Leu, la volanul mașinii tatălui său.

Super Rally Timişoara, creată de Mihai Leu, reunește 26 de piloți de top din România. Traseul urban începe în Piața Iancu Huniade, iar parcul service este în parcarea Modex. Programul include antrenamente, recunoașteri și manșe oficiale, cu premierea la ora 16.00.

Printre concurenți se numără Vali Porcișteanu, campion național de raliuri, alături de alți piloți consacrați și tineri talentați. Competitorii provin din diverse ramuri ale motorsportului: raliu, viteză în coastă, drift și circuit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE