Diferența a fost făcută de 10 voturi. Cum au votat europarlamentarii români

„Cu 334 de voturi pentru, 324 împotrivă și 11 abțineri, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicită un aviz juridic din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la acord. O a doua rezoluție care solicita, de asemenea, o evaluare juridică a primit 225 de voturi pentru, 402 împotrivă și 13 abțineri”, a anunțat Parlamentul European, condus de Roberta Metsola.

Prin urmare, numai după prezentarea avizului juridic de către CJUE, Parlamentul European va vota dacă aprobă sau nu controversatul acord, dorit de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Comisia poate însă aplica provizoriu acordul, până la verdictul CJUE, însă o asemenea decizie ar genera un conflict deschis cu Parlamentul European.

Cum au votat europarlamentarii români grupați pe partide: PSD – pentru CJUE, AUR – pentru, PNL – contra, UDMR – contra, USR – contra, Nicu Ștefănuță – pentru, Diana Șoșoacă – abținere

Mai jos este documentul care arată cum a votat fiecare europarlamentar:

„Votul europarlamentarilor PSD a înclinat decisiv decizia Parlamentului European în favoarea verificării Acordului Mercosur de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Cele 10 voturi ale europarlamentarilor PSD au făcut diferența!”, a transmis partidul condus de Sorin Grindeanu.

„Așa cum a promis, PSD a votat pentru protejarea fermierilor români și a sectorului agricol din România și din Europa”, se mai arată în comunicatul social-democraților.

Ce este Mercosur și de ce sănătatea europenilor poate fi pusă în pericol de carnea din America Latină

Amintim că majoritatea statelor UE au aprobat pe 9 ianuarie acordul de liber-schimb cu blocul Mercosur, în ciuda opoziției categorice din partea agricultorilor europeni și a Franței, care se tem de concurența produselor sud-americane mai ieftine pe piețele europene și cu standarde de calitate reduse, care pot pune în pericol sănătatea europenilor. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria s-au împotrivit acordului, iar Belgia s-a abținut. În schimb, România a votat pentru.

Mercosur este un bloc economic și comercial sud-american, creat în 1991 pentru a facilita comerțul și integrarea între statele membre. În el sunt incluse următoarele state principale: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Pe scurt, în urma acordului UE-Mercosur, fermierii români vor avea de pierdut, pentru că, de exemplu, importurile de carne din Argentina și Brazilia vor beneficia de taxe reduse, ceea ce va pune presiune asupra prețurilor interne. Astfel, carnea românească va fi mai greu de vândut dacă e mai scumpă decât cea importată din America Latină și există riscul ca producția românească să dispară treptat.

Foarte important, în țările Mercosur sunt permise practici interzise în UE, precum:

  • pesticide neautorizate în Europa
  • hormoni de creștere la carne
  • antibiotice folosite preventiv.

Aceste practici în producția de carne, permise în America Latină și interzise în UE, pot expune consumatorii europeni, inclusiv pe români, la riscuri pentru sănătate care nu se vor manifesta imediat, ci se vor acumula în timp, spun țările care nu sunt de acord cu Acordul Mercosur, precum Franța.

În acest context, PSD, partid condus de Sorin Grindeanu, a transmis că decizia MAE ca România să voteze pentru Acordul UE-Mercosur este o „trădare a intereselor fermierilor români”. PSD nu a fost însă împotriva Acordului UE-Mercosur la modul general, ci doar a solicitat garanţii că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină. Iar ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a avertizat că acordul UE-Mercosur poate însemna falimentul fermierilor români.

Mii de români riscă sancțiune penală dacă nu își plătesc amenzile. Societatea civilă avertizează că Guvernul „creează artificial noi infractori"
Știri România 16:53
Mii de români riscă sancțiune penală dacă nu își plătesc amenzile. Societatea civilă avertizează că Guvernul „creează artificial noi infractori"
Acte necesare pentru viză de flotant în 2026
Știri România 16:35
Acte necesare pentru viză de flotant în 2026
George Mihăiță vorbește despre „cel mai iubit interlop din România". Cum reacționează fanii când îl întâlnesc pe stradă
Exclusiv
Stiri Mondene 16:43
George Mihăiță vorbește despre „cel mai iubit interlop din România". Cum reacționează fanii când îl întâlnesc pe stradă
Horia Brenciu, declarație de dragoste pentru soția lui, de ziua ei de naștere. „Ea e Alice și cu ea mă simt ca în Țara Minunilor"
Stiri Mondene 16:20
Horia Brenciu, declarație de dragoste pentru soția lui, de ziua ei de naștere. „Ea e Alice și cu ea mă simt ca în Țara Minunilor"
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Politică 14:30
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Politică 14:30
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
