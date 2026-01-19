Incidentul a avut loc pe 17 ianuarie 2026, în jurul orei 12.00, la Kaufland-ul din cartierul Tătărași, pe strada Aurel Vlaicu. „Am observat o tânără în scaun cu rotile, care apela la mila publicului. Ne-am apropiat pentru a discuta cu ea și să vedem dacă într-adevăr are nevoie de ajutor. Aceasta avea asupra sa mai multe documente medicale, dar nimic care să rezulte că ar suferi de o boală gravă. Mai mult, ea se putea deplasa perfect normal pe picioarele ei, iar scaunul cu rotile era folosit pentru a păcăli”, a declarat Iulian Borș, polițist local din Iași.

Gheorghina S. a fost cooperantă și a oferit detalii despre situația sa. Polițiștii au aflat că aceasta locuiește împreună cu soțul într-un apartament nou, în regim hotelier, în zona Sfântul Lazăr, pentru care plătește 150 de lei pe noapte. Totodată, ea deține un telefon Xiaomi de ultimă generație și folosește serviciile Uber pentru deplasări.

Pe lângă cerșetoria din Iași, Gheorghina S. a recunoscut că desfășoară această activitate și în alte orașe din țară. „Ulterior, am aflat că, de fapt, ea cu asta se ocupă. A mai fost recent cazată la pensiuni de 4 stele la Poiana Brașov și în apartamente în Constanța. Pe telefon ne-a arătat că a mai stat în alte 9 județe din România. De asemenea, avea ultimul model de telefon Xiaomi. Mai mult, a avut intrări și pe teritoriul Poloniei, Cehiei și a Germaniei”, a adăugat polițistul local, citat de BZI.

Polițiștii locali au aplicat sancțiuni conform legii și au confiscat sumele obținute din cerșetorie. „I-am aplicat o sancțiune pentru cerșetorie și am dispus confiscarea sumelor provenite din cerșit. Femeia avea asupra ei 91 de lei. Ne-a precizat că atât a obținut cam într-o oră jumătate, a explicat Iulian Borș.

