Cine este starul britanic cu 135 de filme, dar niciun Premiu Oscar

La vârsta impresionantă de 86 de ani, Ian McKellen rămâne una dintre cele mai emblematice figuri din cinematografia mondială.

De-a lungul a 60 de ani de activitate în fața camerelor și mai mult de șase decenii pe scenă, actorul britanic a dat viață unor personaje legendare precum Gandalf în trilogia „Stăpânul inelelor” și Magneto în seria „X-Men”. Cu toate acestea, în ciuda performanțelor sale remarcabile, McKellen nu a câștigat niciodată râvnitul Premiu Oscar.

McKellen a fost nominalizat la Oscar prima dată în 1999

Prima nominalizare la Oscar a venit pentru McKellen în 1999, la categoria „Cel mai bun actor principal”, pentru rolul din drama biografică „Gods and Monsters”.

În acest film regizat de Bill Condon, McKellen l-a interpretat pe James Whale, regizorul iconic al peliculelor „Frankenstein” și „The Invisible Man”.

Povestea explorează atât cariera lui Whale, cât și experiențele sale din război și relația cu grădinarul său, Clay Boone, interpretat de Brendan Fraser. În ciuda aprecierilor critice, McKellen a pierdut în fața lui Roberto Benigni („Viața e frumoasă”), într-o competiție strânsă care a inclus și nume sonore precum Tom Hanks („Salvați soldatul Ryan”), Edward Norton („American History X”) și Nick Nolte („Primul suspect”).

Actorul britanic a descris ulterior cât de semnificativă ar fi fost câștigarea premiului, declarând: „Aveam un bilețel în buzunar pe care scria: Doamnelor și domnilor, sunt mândru să fiu primul actor homosexual care primește acest premiu. Ei bine, a trebuit să-l pun înapoi în buzunar”, a relatat publicația Scene Mag, subliniind momentul simbolic ratat, potrivit Filmstars.de.

Ian McKellen a avut fost nominalizat a doua oară la Oscar în 2002

Până în prezent, niciun actor masculin cunoscut ca homosexual nu a câștigat Oscarul. În schimb, prima câștigătoare deschis queer a fost Ariana DeBose, care a fost premiată în 2022 pentru rolul secundar din „West Side Story”.

În 2002, McKellen a avut o nouă șansă la Oscar, de data aceasta pentru interpretarea magistrală a vrăjitorului Gandalf în „Stăpânul inelelor: Frăția inelului”. Nominalizat la categoria „Cel mai bun actor în rol secundar”, el s-a confruntat cu concurenți precum Jon Voight („Ali”), Ben Kingsley („Sexy Beast”), Ethan Hawke („Training Day”) și Jim Broadbent („Iris”).

Spre surprinderea multora, Broadbent a câștigat premiul, lăsându-l pe McKellen iarăși în afara listei câștigătorilor.

Cine este Ian McKellen și cum a descoperit pasiunea pentru actorie

Ian McKellen este unul dintre cei mai cunoscuți actori britanici din lume. S-a născut pe 25 mai 1939, în Burnley, Lancashire, în Regatul Unit. A crescut într-o familie modestă, iar copilăria lui a fost marcată de perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

A descoperit pasiunea pentru teatru încă din adolescență. Mergea des la spectacole și spunea că scena l-a fascinat de la primele reprezentații. A studiat literatura la Universitatea Cambridge, unde a început să joace în piese de teatru studențești. De acolo, drumul spre actorie a venit firesc.

Cum a început cariera actorului Ian McKellen

Cariera lui a început pe scenă, în teatru, unde a devenit rapid un nume respectat. A jucat în numeroase piese de Shakespeare, iar talentul său i-a adus recunoaștere internațională.

În cinema, publicul larg îl cunoaște mai ales pentru rolul vrăjitorului Gandalf din trilogia The Lord of the Rings și pentru personajul Magneto din seria X-Men.

De-a lungul carierei, Ian McKellen a fost nominalizat la premiile Oscar și a câștigat numeroase distincții importante pentru teatru și film. Este apreciat nu doar pentru talentul său, ci și pentru eleganța și forța cu care își interpretează personajele.

Lista completă a nominalizărilor la Premiile Oscar 2026 a fost dezvăluită la începutul acestui an. Academia Americană de Film a dezvăluit joi, 22 ianuarie, lista producțiilor și artiștilor care intră în cursa pentru cele mai râvnite statuete din industria cinematografică.