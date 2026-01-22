Nominalizările la Oscar 2026, anunțate oficial

Nominalizările pentru cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar au fost prezentate de actorii Danielle Brooks și Lewis Pullman, începând cu ora 8:30 (ET). Anul acesta marchează și o premieră importantă: introducerea unei noi categorii – „Best Casting”, care recompensează munca directorilor de casting.

În competiția pentru „Cel mai bun film” au fost eligibile nu mai puțin de 201 producții, însă doar 10 titluri au reușit să ajungă pe lista finală a nominalizaților.

Conan OBrien revine ca gazdă a galei

Gala Premiilor Oscar 2026 va avea loc duminică, 15 martie, și va fi transmisă în direct de ABC, dar și pe platforma Hulu, începând cu ora 19:00 (ET). Evenimentul va fi prezentat, pentru al doilea an consecutiv, de Conan OBrien. Începând din 2029, ceremonia va putea fi urmărită și pe YouTube, marcând o schimbare majoră în modul de difuzare al galei.

Actori și filme care domină nominalizările

La categoria Cel mai bun actor în rol secundar, se remarcă nume sonore precum Benicio del Toro și Sean Penn („One Battle After Another”), Jacob Elordi („Frankenstein”) sau Stellan Skarsgård („Sentimental Value”).

La Cea mai bună actriță în rol secundar, producția Sentimental Value conduce detașat, cu două nominalizări importante: Elle Fanning și Inga Ibsdotter Lilleaas.

Filme precum „Sinners”, „One Battle After Another”, „Frankenstein” și „Sentimental Value” apar frecvent în categoriile tehnice și artistice, de la scenariu, montaj, muzică originală și sunet, până la machiaj, efecte vizuale și design de producție.

Animație, scurtmetraje și documentare

Și categoriile dedicate animației, scurtmetrajelor și documentarelor aduc titluri apreciate, precum Butterfly, The Girl Who Cried Pearls, The Singers sau Jane Austens Period Drama, confirmând diversitatea și creativitatea cinematografiei contemporane.

Oscar 2026 – o ediție a diversității și a surprizelor

Nominalizările din acest an reflectă un peisaj cinematografic bogat, cu producții curajoase, interpretări puternice și povești care au reușit să impresioneze atât criticii, cât și publicul. Introducerea noii categorii și numărul mare de filme eligibile confirmă faptul că premiile Oscar 2026 se anunță a fi unele dintre cele mai interesante ediții din ultimii ani.

Lista completă a nominalizărilor

Cel mai bun film (Best Picture)

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Cel mai bun actor (Best Actor)

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Cea mai bună actriță (Best Actress)

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs Id Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Cel mai bun actor în rol secundar (Best Supporting Actor)

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Cea mai bună actriță în rol secundar (Best Supporting Actress)

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

Cel mai bun regizor (Best Director)

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Joachim Trier – Sentimental Value

Ryan Coogler – Sinners

Cel mai bun scenariu original (Best Original Screenplay)

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Cel mai bun scenariu adaptat (Best Adapted Screenplay)

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Cel mai bun film de animație (Best Animated Feature Film)

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Cel mai bun film internațional (Best International Feature Film)

The Secret Agent – Brazil

It Was Just an Accident – France

Sentimental Value – Norway

Sirat – Spain

The Voice of Hind Rajab – Tunisia

Cel mai bun casting (Best Casting)

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Cea mai bună imagine / cinematografie (Best Cinematography)

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Cel mai bun design de producție (Best Production Design)

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Cel mai bun montaj (Best Editing)

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Cea mai bună coloană sonoră originală (Best Original Score)

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Cea mai bună melodie originală (Best Original Song)

„Dear Me” – Diane Warren: Relentless

„Golden” – KPop Demon Hunters

„I Lied to You” – Sinners

„Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!

„Train Dreams” – Train Dreams

Cel mai bun sunet (Best Sound)

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirat

Cele mai bune efecte vizuale (Best Visual Effects)

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World: Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Cel mai bun machiaj și coafură (Best Makeup and Hairstyling)

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Cel mai bun design de costume (Best Costume Design)

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Cel mai bun scurtmetraj de animație (Best Animated Short Film)

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Cel mai bun scurtmetraj live-action (Best Live-Action Short Film)

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Cel mai bun documentar (Best Documentary Feature Film)

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Cel mai bun scurt documentar (Best Documentary Short)

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: „Were and Are Gone”

The Devil Is Busy