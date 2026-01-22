Cuprins:
Nominalizările la Oscar 2026, anunțate oficial
Nominalizările pentru cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar au fost prezentate de actorii Danielle Brooks și Lewis Pullman, începând cu ora 8:30 (ET). Anul acesta marchează și o premieră importantă: introducerea unei noi categorii – „Best Casting”, care recompensează munca directorilor de casting.
În competiția pentru „Cel mai bun film” au fost eligibile nu mai puțin de 201 producții, însă doar 10 titluri au reușit să ajungă pe lista finală a nominalizaților.
Conan OBrien revine ca gazdă a galei
Gala Premiilor Oscar 2026 va avea loc duminică, 15 martie, și va fi transmisă în direct de ABC, dar și pe platforma Hulu, începând cu ora 19:00 (ET). Evenimentul va fi prezentat, pentru al doilea an consecutiv, de Conan OBrien. Începând din 2029, ceremonia va putea fi urmărită și pe YouTube, marcând o schimbare majoră în modul de difuzare al galei.
Actori și filme care domină nominalizările
La categoria Cel mai bun actor în rol secundar, se remarcă nume sonore precum Benicio del Toro și Sean Penn („One Battle After Another”), Jacob Elordi („Frankenstein”) sau Stellan Skarsgård („Sentimental Value”).
La Cea mai bună actriță în rol secundar, producția Sentimental Value conduce detașat, cu două nominalizări importante: Elle Fanning și Inga Ibsdotter Lilleaas.
Filme precum „Sinners”, „One Battle After Another”, „Frankenstein” și „Sentimental Value” apar frecvent în categoriile tehnice și artistice, de la scenariu, montaj, muzică originală și sunet, până la machiaj, efecte vizuale și design de producție.
Animație, scurtmetraje și documentare
Și categoriile dedicate animației, scurtmetrajelor și documentarelor aduc titluri apreciate, precum Butterfly, The Girl Who Cried Pearls, The Singers sau Jane Austens Period Drama, confirmând diversitatea și creativitatea cinematografiei contemporane.
Oscar 2026 – o ediție a diversității și a surprizelor
Nominalizările din acest an reflectă un peisaj cinematografic bogat, cu producții curajoase, interpretări puternice și povești care au reușit să impresioneze atât criticii, cât și publicul. Introducerea noii categorii și numărul mare de filme eligibile confirmă faptul că premiile Oscar 2026 se anunță a fi unele dintre cele mai interesante ediții din ultimii ani.
Lista completă a nominalizărilor
Cel mai bun film (Best Picture)
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Cel mai bun actor (Best Actor)
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – The Secret Agent
Cea mai bună actriță (Best Actress)
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs Id Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Cel mai bun actor în rol secundar (Best Supporting Actor)
- Benicio del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners
- Sean Penn – One Battle After Another
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Cea mai bună actriță în rol secundar (Best Supporting Actress)
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Teyana Taylor – One Battle After Another
Cel mai bun regizor (Best Director)
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Ryan Coogler – Sinners
Cel mai bun scenariu original (Best Original Screenplay)
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Cel mai bun scenariu adaptat (Best Adapted Screenplay)
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
Cel mai bun film de animație (Best Animated Feature Film)
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Cel mai bun film internațional (Best International Feature Film)
- The Secret Agent – Brazil
- It Was Just an Accident – France
- Sentimental Value – Norway
- Sirat – Spain
- The Voice of Hind Rajab – Tunisia
Cel mai bun casting (Best Casting)
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sinners
Cea mai bună imagine / cinematografie (Best Cinematography)
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Cel mai bun design de producție (Best Production Design)
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Cel mai bun montaj (Best Editing)
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Cea mai bună coloană sonoră originală (Best Original Score)
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Cea mai bună melodie originală (Best Original Song)
- „Dear Me” – Diane Warren: Relentless
- „Golden” – KPop Demon Hunters
- „I Lied to You” – Sinners
- „Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!
- „Train Dreams” – Train Dreams
Cel mai bun sunet (Best Sound)
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirat
Cele mai bune efecte vizuale (Best Visual Effects)
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World: Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Cel mai bun machiaj și coafură (Best Makeup and Hairstyling)
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Cel mai bun design de costume (Best Costume Design)
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Cel mai bun scurtmetraj de animație (Best Animated Short Film)
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Cel mai bun scurtmetraj live-action (Best Live-Action Short Film)
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Cel mai bun documentar (Best Documentary Feature Film)
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Cel mai bun scurt documentar (Best Documentary Short)
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: „Were and Are Gone”
- The Devil Is Busy
