„Și-a exprimat dorința de a nu se da informații suplimentare despre starea sa de sănătate. Cert este că este stabil, cooperant și conștient”, a declarat, pentru Gândul, medicul Bogdan Opriţa, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgenţă Floreasca.

Mitică Popescu declara recent, într-un interviu pentru publicația Impact, că preferă să mai pună o haină pentru a face economie la facturi, în apartamentul unde deține o sobă pe gaze.

Eu nu am calorifere, am sobă de teracotă, pe gaze. Deocamdată, nu știu cât o să plătesc, aștept factura. Ca să mă mai încălzesc, mai pun pe mine o vestuță, un pulover, o geacă. Noroc că eu sunt și un pic călit, căci am muncit în viață și în frig.

Mitică Popescu: