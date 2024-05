„Io la Superscrieri nu merg pentru că am o problemă să-mi văd violatorul premiat pe scenă”, a transmis marţi Adina Florea pe Facebook, în contextul în care Răzvan Băltăreţu a ridicat, luni seara, la concursul Superscrieri, premiul onorific pentru întreaga activitate acordat redacţiei Vice, unde el a fost redactor-şef din 2021.

E și omul care în iulie 2015, atunci când aveam abia 20 de ani împliniți, s-a urcat peste mine și m-a violat în timp ce-i urlam nu. Apoi a adormit în patul meu, iar eu am plecat să dorm pe malul Dâmboviței, în fața căminelor de la Grozăvești. Între timp, fapta s-a prescris. Dar a existat, iar martori sunt toți prietenii care mi-au ascultat povestea și sutele de ore de terapie pe care le-am făcut în ultimii 5 ani. Adina Florea:

Răzvan Băltărețu a declarat pentru Libertatea că a avut cu Adina Florea o „relație neoficială” și a infirmat acuzația de viol.

„Infirm acuzaţiile că a fost viol. Îmi pare rău că a trecut prin aşa ceva sau că eu i-am provocat posibila traumă. Nu am ştiut atunci să fiu mai atent la ea în toată perioada aia până la începutul lui 2016. Aş fi vrut să avem discuţia şi să vedem unde am greşit, cu ce am greşit şi ce am înţeles greşit. Eu aş zice că s-a comportat firesc. Adică am avut momentul acela unde aş fi fost atent la orice formă de refuz şi dimineaţa am plecat în condiţii fireşti. Nu a fost un moment din acesta de separare, de ceva radical”, a declarat Răzvan Băltăreţu pentru Libertatea.

Fostul redactor-şef al VICE a spus că se cunoaşte cu Adina Florea din toamna lui 2014.

„Ne ştim din toamna lui 2014, iar din a doua jumătate a lui 2015 am avut această relaţie neoficială, dar zic neoficială în sensul în care nu am avut un moment zero în care de comun acord să zicem asta e o relaţie sau suntem într-o relaţie, dar altfel avea toate trăsăturile. Aveam viaţă social comună, noi doi sau cu prieteni ai mei sau ai ei. Am avut ieşirilea acestea în oraş, iar după o ieşire am ajuns la ea. Eu am aflat aproape un an mai târziu că a simţit momentul acela aşa şi că a fost un moment negativ pentru ea, având o discuţie în 2016 despre cazul acesta”, a spus Răzvan Băltăreţu.

El susţine că a această relaţie a fost întreruptă la începutul lui 2016. „Până la începutul lui 2016 lucrurile, cel puţin din punctul meu de vedere, au fost fireşti”. Ulterior, în vara lui 2016 Băltăreţu spune că au avut o discuţie de câteva ore despre acuzaţiile pe care Adina le-a prezentat public acum.

Răzvan Băltăreţu mai spune că la începutul anului, în ianuarie 2024, Adina Florea i-a scris şi i-a adus din nou aceleaşi acuzaţii. „Ultima dată când mi-a scris a amintit de sutele de ore de terapie făcute. Îmi pare rău dacă în relaţia cu ea am greşit şi am greşit atât de grav încât să-i rămână trauma asta atâţia ani şi să se lupte constant cu aşa ceva”, a mai spus acesta.

De ce nu a depus plângere Adina Florea

Adina Florea a fost contactată de Libertatea pentru mai multe detalii. Jurnalista a declarat că a spus tot ce avut de spus în postarea de pe Facebook și într-o declarație pentru G4media. Întrebată de ce nu a depus plângere, Adina Florea a explicat pentru G4media că „simți că nu o să te creadă nimeni”. „Eu l-am chemat în casă, până și maică-mea mi-a spus după ce i-am spus câțiva ani mai târziu – da ce viol e ăsta, când tu îl chemi în casă la tine. Pentru că suntem crescut într-o asemenea cultură, de asta nu depunem plângere”, a spus Adina Florea.

Adina Florea spune că acum este prea târziu pentru plângere, pentru că faptele s-ar fi prescris.

„Dacă nu se prescria aș fi depus plângere poate acum, asta după ani de terapie și ani în care… eu am avut ani în care am fost în depresie din cauza asta. Da, azi aș putea să depun plângere, dar nu mai contează pentru că fapta e prescrisă”, a explicat Adina Florea.

Întrebată de ce a ales acest moment pentru a-și spune povestea, Adina Florea a afirmat că a văzut pe Facebook fotografia lui Răzvan Băltărețu în timp ce primea un premiu la gala Superscrieri. „Pur și simplu m-am trezit din somn și l-am văzut pe scenă” și i s-a părut nedrept ca „redacția Vice, care a fost un lucru minunat, să fie reprezentată de un violator”. „Asta m-a împins, furia de a vedea că o redacție la care am ținut atât de mult este reprezentată de (…) cel mai mizerabil om de pe pământ”, a explicat ea.

„Persoanele care au trecut prin abuzuri sexuale au nevoie de înțelegere”

„Victimele au nevoie de mult timp pentru a înțelege abuzul prin care au trecut și pentru a-i pune un nume. Este greu să recunoști că ai trecut printr-o astfel de experiență. Îți e frică să nu fii etichetată, judecată sau stigmatizată, mai ales într-o societate în care prima reacție a societății este de blamare a victimei: „dar și ea a spus ceva”, „de ce s-a văzut cu el”, „de ce i-a luat atâta timp să zică, sigur urmărește ceva”. În realitate, persoanele care au trecut prin abuzuri sexuale au nevoie de înțelegere, de spații sigure unde să vorbească fără a se simți judecate și de ajutor specializat, gratuit. Însă aceste lucruri lipsesc din societatea noastră. Este mai degrabă un privilegiu să ai un grup de suport și resursele necesare să mergi la un terapeut specializat în violența sexuală”, a explicat pentru Libertatea Cristina Praz, expertă în egalitate de gen la Centrul FILIA.

Şi Fundaţia Friends for Friends, organizatorii Galei Superscriei, a postat o reacţie pe pagina de Facebook, în care îşi exprimă solidaritatea cu Adina Florea şi cu victimele violenţei sexuale şi ale altor forme de abuz.

„Ne solidarizăm cu Adina Florea, care îl acuză pe Răzvan Băltărețu, fost redactor șef VICE România de viol.

În lumina acestor acuzații grave, simțim nevoia să adresăm câteva puncte esențiale. În primul rând, dorim să exprimăm clar că astfel de acuzații sunt extrem de serioase și trebuie tratate cu atenția și respectul cuvenit. Victimele trebuie crezute. În al doilea rând, premiul Superscrieri a fost acordat de juriu pentru VICE România, pe baza meritelor jurnalistice ale echipei, pentru contribuția lor semnificativă la peisajul media românesc. Echipa VICE a demonstrat profesionalism și integritate în munca ei, fapt pentru care a fost recunoscută și apreciată”.

