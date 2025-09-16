„Un ton general aprobator” față de ideile lui Georgescu

În 2025, Călin Georgescu a apelat la același magistrat pentru a-l ajuta cu o plângere împotriva deciziei CCR și cu sfaturi juridice în dosarele penale pe care le are.

Procurorii rețin că judecătoarea Adriana Stoicescu avea „un ton general aprobator” față de ideile lui Călin Georgescu și i-a acordat „diverse forme de sprijin intim legate de conceptul de asistență juridică”.

Legăturile dintre inculpatul Călin Georgescu și judecătoarea Adriana Stoicescu sunt expuse în rechizitoriul prin care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată alături de Horațiu Potra și mercenarii lui pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale și comunicarea de informații false.

„El a fost pregătit de cu totul și cu totul altă forță, nu are legătură de ce e în țară. Deci, el a fost crescut de niște oameni grei… și chestia lui a fost pregătită de mult, asta este convingerea mea”, spunea judecătoarea cu referire la Călin Georgescu.

Din ancheta procurorilor rezultă că judecătoarea Adriana Stoicescu, faimoasă pentru postările acide de pe Facebook pe care le scrie în ciuda obligației de rezervă din statutul magistraților, a avut o întâlnire de 5 ore cu politicianul Călin Georgescu, mai exact în 2019.

Procurorii au dat soluție de clasare în dosarul judecătoarei

Potrivit rechizitoriului, tot judecătoarea Adriana Stoicescu a fost cea care l-ar fi ajutat pe Călin Georgescu prin:

„ Recomandarea unui profesionist pentru acordarea de asistență juridică calificată” – adică să-i găsească un avocat.

pentru acordarea de asistență juridică calificată” – adică să-i găsească un avocat. „Identificarea , în urma unui demers conjugat derulat cu alte persoane din anturajul său, a unor magistrați dispuși să ofere suport pentru sprijinirea demersurilor îndreptate împotriva unor măsuri ce urmau a fi aplicate de organele de urmărire penală” – adică să-i găsească magistrați care să-l sprijine.

, în urma unui demers conjugat derulat cu alte persoane din anturajul său, a pentru sprijinirea demersurilor îndreptate împotriva unor măsuri ce urmau a fi aplicate de organele de urmărire penală” – adică să-i găsească magistrați care să-l sprijine. „Efectuarea unor demersuri referitoare la contestarea Deciziei Curții Constituționale a României de anulare a alegerilor prezidențiale” – adică să-l ajute să scrie plângerea împotriva deciziei CCR

de anulare a alegerilor prezidențiale” – adică să-l ajute să scrie plângerea împotriva deciziei CCR „Formularea unor căi de atac prevăzute de lege împotriva actelor și măsurilor de urmărire penală” – să-l ajute în dosarele penale pe care le are la Parchet.

Toate acestea, însă, n-au fost considerate de către procurori ca fiind acțiuni ilegale, astfel că judecătoarea Adriana Stoicescu a primit de la Parchetul General soluția de clasare într-un dosar deschis in rem pentru favorizarea făptuitorului, adică a lui Călin Georgescu.

Ar putea fi cercetată disciplinar

„Partizanatul acesteia se reflectă doar la nivel ideologic”, au conchis procurorii în legătură cu rolul judecătoarei de la Curtea de Apel Timișoara.

Chiar dacă judecătoarea Adriana Stoicescu a scăpat de răspunderea penală pentru ajutorul acordat lui Călin Georgescu, acesta ar putea fi cercetată disciplinar pentru încălcarea următoarelor a articole din statutul judecătorilor și al procurorilor (Legea nr. 303 din 15 noiembrie 2022):

Articolul 232: Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți și personalul de specialitate juridică asimilat acestora nu pot face parte din partide sau formațiuni politice și nici să desfășoare sau să participe la activități cu caracter politic. Aceștia sunt obligați ca în exercitarea atribuțiilor să se abțină de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a convingerilor lor politice.

Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți și personalul de specialitate juridică asimilat acestora nu pot face parte din partide sau formațiuni politice și nici să desfășoare sau să participe la activități cu caracter politic. Aceștia sunt obligați ca în exercitarea atribuțiilor Articolul 233: (2) Judecătorii și procurorii nu pot să dea consultații scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanțe sau parchete decât acelea în cadrul cărora își exercită funcția, și nu pot îndeplini orice altă activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat.

Cine este judecătoarea Adriana Stoicescu

Judecătoarea Adriana Stoicescu s-a remarcat de-a lungul timpului prin mesaje controversate publicate pe pagina ei de Facebook cu privire la:

Războiul din Ucraina: „Rupți în coate, incapabili să ne îngrijim bătrânii și nevoiașii, sărim cu mânuțele sus în tentativele de îngrijit și salvat când sirieni, când ucrainieni”

„Rupți în coate, incapabili să ne îngrijim bătrânii și nevoiașii, sărim cu mânuțele sus în tentativele de îngrijit și salvat când sirieni, când ucrainieni” Comunitatea LGBT: „O mâna de imberbi, cărora nu le crește barbă și care nu se hotărăsc dacă să poarte sau nu sutien, a pus mâna pe planetă. În numele unei libertăți prost înțelese suntem chemați să înțepenim în poziție de drepți în față unor specimene care, dacă trăiau în preistorie, ar fi fost micul dejun al unui animal mai pricăjit”.

„O mâna de imberbi, cărora nu le crește barbă și care nu se hotărăsc dacă să poarte sau nu sutien, a pus mâna pe planetă. În numele unei libertăți prost înțelese suntem chemați să înțepenim în poziție de drepți în față unor specimene care, dacă trăiau în preistorie, ar fi fost micul dejun al unui animal mai pricăjit”. Judecători: „Nu suntem speciali. Nu suntem perfecţi. Munca noastră nu e cu nimic mai importantă decât a chirurgului cardiovascular care îţi ţine, la propriu, inima în mână. A medicului de la SMURD care îţi dă înapoi suflarea”.

„Nu suntem speciali. Nu suntem perfecţi. Munca noastră nu e cu nimic mai importantă decât a chirurgului cardiovascular care îţi ţine, la propriu, inima în mână. A medicului de la SMURD care îţi dă înapoi suflarea”. Anticorupție: „Înainte de a arunca piatra în judecătorii audiati ca martori, ar trebui să îi întrebăm cu ce au fost amenințați sau șantajați? Da, știu, papagalii ce se cred vulturi, care au cioplite în miocard inițialele divine, gen DNA, azi cer sânge de judecător”.

Ce a spus judecătoarea Adriana Stoicescu în fața procurorilor

Pe 18 decembrie 2024, Parchetul General s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de comunicarea de informaţii false, presupus comisă de către Georgescu Călin, precum și favorizarea făptuitorului, presupus comisă de către un judecător din cadrul Curții de Apel Timișoara, anume Adriana Stoicescu.

Pe data de 14 ianuarie 2025 procurorii au dispus începerea urmăririi penale in rem în acest dosar, adică numai cu privire la fapte, iar câteva luni mai târziu, pe 19 august 2025, au chemat-o să dea cu subsemnatul la Parchet pe judecătoarea Adriana Stoicescu.

„În calitate de martor, Stoicescu Adriana-Petronela (…) a precizat că, în cursul anului 2019, a fost contactată telefonic de către Georgescu Călin care a insistat în vederea stabilirii unei întâlniri, aspect care s-a concretizat, prilej cu care acesta i-a propus să intre în politică și să ocupe funcția de ministru al Justiției, ofertă declinată de către martoră.

care a insistat în vederea stabilirii unei întâlniri, aspect care s-a concretizat, Discuția anteriferită a mai avut loc încă o dată, în cursul anului 2019, și de această dată martora refuzând propunerea de a intra în politică. De asemenea, Stoicescu Adriana-Petronela a mai declarat că de-a lungul timpului a primit mai multe oferte de a intra în politică.

De asemenea, Stoicescu Adriana-Petronela a mai declarat că de-a lungul timpului a primit mai multe oferte de a intra în politică. Martora a mai susținut că nu cunoaște ce probleme judiciare are Călin Georgescu și nu i s-a solicitat de către nimeni să intervină în vreun fel în rezolvarea acestora și nu îl cunoaște pe ofițerul de poliție Ion Negoescu.

Georgescu și nu i s-a solicitat de către nimeni să intervină în vreun fel în rezolvarea acestora și nu îl cunoaște pe ofițerul de poliție Ion Negoescu. Fiind audiată în calitate de martor, la data de 22 august 2025, Petrovici Georgeta Cătălina a menționat că o cunoaște pe judecătoarea Stoicescu Adriana de foarte mulți ani și au colaborat de multe ori prin prisma profesiei pe care o are martora, aceea de jurnalist.

Martora a mai precizat că, în data de 14 februarie 2025, s-a întâlnit cu judecătoarea Stoicescu Adriana, la o cafenea pentru o discuție amicală, iar printre subiectele abordate au fost și candidatura lui Georgescu Călin și anularea alegerilor prezidențiale . În cadrul acestei discuții, martorei i s-a comunicat faptul că, în urmă cu câțiva ani, Georgescu Călin i-a făcut propunerea de a intra în politică, dar judecătoarea Stoicescu Adriana a refuzat-o.

. În cadrul acestei discuții, martorei i s-a comunicat faptul că, în urmă cu câțiva ani, Georgescu Călin i-a făcut propunerea de a intra în politică, dar judecătoarea Stoicescu Adriana a refuzat-o. Martora a mai susținut că judecătoarea Stoicescu Adriana avea o legătură mai apropiată cu unul dintre avocații lui Georgescu Călin, motiv pentru care s-a oferit să intermedieze o întâlnire între avocat și martoră, în scopul realizării unui interviu jurnalistic, dar până în prezent nu s-a concretizat”, se arată în rechizitoriul Parchetului General.

Ce discuții a avut judecătoarea cu suveranistul Călin Georgescu

Despre discuțiile dintre Adriana Stoicescu și Călin Georgescu procurorii au aflat dintr-un interviu pe care judecătoarea l-a acordat jurnalistei Georgeta Petrovici.

Pe 26 august 2025 procurorii au obținut mandat pentru a percheziționa domiciliul și laptopul jurnalistei Georgeta Petrovici, mandatul fiind executat pe data de 29 august 2025.

„În esență, datele informatice identificate reprezintă o discuție purtată de către martorul Stoicescu Adriana cu martorul Petrovici Georgeta, revelatoare sub aspectul existenței unei interacțiuni între magistratul judecător și inculpatul Georgescu Călin , din care rezultă că aceasta urma să aibă un rol fundamental în angrenajul instituțional imaginat de către candidatul la alegerile prezidențiale, după preluarea pârghiilor de putere.

, din care rezultă că aceasta urma să aibă un rol fundamental în angrenajul instituțional imaginat de către candidatul la alegerile prezidențiale, după preluarea pârghiilor de putere. Astfel, aspectele ce se desprind din economia conversației, concordante cu cele relatate de martorul Stoicescu Adriana, certifică faptul că în anul 2019, a avut loc o întâlnire fizică, personală între aceasta și inculpatul Georgescu Călin, care a durat circa 5 ore (« …Și el mi-a spus atunci, în urmă cu cinci ani asta mi-a spus, că el va fi președintele României. Deci … ideea este că, cum l-am perceput eu, că am stat 5 ore de vorbă cu el…» ) și la care a asistat și soția acestuia, în care inculpatul a încercat să o convingă să accepte funcția de Ministru al Justiției într-un Guvern ce se va forma după ce el va câștiga alegerile prezidențiale, condiționalitate pe care inculpatul i-a prezentat-o ca având rang de certitudine.

și la care a asistat și soția acestuia, în care inculpatul a încercat să o convingă să accepte funcția de Ministru al Justiției într-un Guvern ce se va forma după ce el va câștiga alegerile prezidențiale, condiționalitate pe care inculpatul i-a prezentat-o ca având rang de certitudine. «… A venit la un moment dat cu nevastă-sa, tipa de o modestie fantastică, foarte modestă, foarte mult bun simț, extraordinară, și m-a luat așa frontal, da cum când o să fiu președintele României o să accept să fiu ministrul justiției?…»

Ce este extrem de relevant de extras din această conversație este faptul că inclusiv martorul Stoicescu Adriana a avut reprezentarea că planul elaborat de către inculpat a fost unul foarte laborios , scrupulos planificat și executat, cu etape precise, o desfășurare temporală adecvată, sprijin susținut și de specialitate, astfel încât reușita să să fie viabilă.

, scrupulos planificat și executat, cu etape precise, o desfășurare temporală adecvată, sprijin susținut și de specialitate, astfel încât reușita să să fie viabilă. («… El a fost pregătit de cu totul și cu totul altă forță, nu are legătură de ce e în țară. Deci, el a fost crescut de niște oameni grei… și chestia lui a fost pregătită de mult, asta este convingerea mea…» .)

Deși avea un rol fundamental în noua osatură statală imaginată de inculpatul Georgescu Călin și deși a conștientizat faptul că strategia imaginată de acesta pentru obținerea instrumentelor de putere era una extrem de sofisticată, cu atragerea de resurse importante, know-how adecvat și care s-a dovedit a nu fi fost străină nici de folosirea în ultimă instanță de mijloacele violente, apte a paraliza funcționarea instituțiilor fundamentale, magistratul judecător nu a acționat în niciun moment într-un mod nepermis și circumscris sferei ilicitului penal , mărginindu-se la a asculta conceptele și principiile care stau la baza filosofiei politice și ideologice a candidatului Georgescu Călin, având un ton general aprobator la adresa acestuia și percepându-l ca pe o persoană modestă, chiar dacă a identificat o serie de derapaje exhibate de-a lungul timpului.

și care s-a dovedit a nu fi fost străină nici de folosirea în ultimă instanță de mijloacele violente, apte a paraliza funcționarea instituțiilor fundamentale, , mărginindu-se la a asculta conceptele și principiile care stau la baza filosofiei politice și ideologice a candidatului Georgescu Călin, și percepându-l ca pe o persoană modestă, chiar dacă a identificat o serie de derapaje exhibate de-a lungul timpului. A mai arătat martorul faptul că în urmă cu doi ani inculpatul Georgescu Călin ar fi apelat-o pentru a-i solicita să-i recomande un avocat care să-l sprijine cu asistență într-o problemă litigioasă, însă interacțiunile cu acesta au fost mărginite la acest cadru și la mesaje cu ocazia unor sărbători legale”, notează procurorii.

Cu ce l-a mai ajutat judecătoarea pe Călin Georgescu

Călin Georgescu a mai apelat la judecătoarea Adriana Stoicescu pentru a-l ajuta cu redactarea unei plângeri împotriva deciziei Curții Constituționale prin care au fost invalidate rezultatele alegerilor din noiembrie 2024, spulberându-se astfel și visul acestuia de a ajunge președintele României.

În perioada care a urmat, procurorii au deschis pe numele lui Călin Georgescu dosare penale, context în care acesta a apelat din nou la judecătoarea Adriana Stoicescu pentru a-l ajuta cu un avocat și cu sfaturi juridice:

„Se constată că manifestările de conduită exteriorizate de către magistratul judecător nu se circumscriu tipicității obiective a infracțiunii de favorizarea făptuitorului , faptă prev. de art. 269 alin.1 Cod penal, exprimarea unor opinii laudative la adresa sa, acceptarea purtării unui dialog care nu trădează o conivență în raport de planul cu valențe infracționale imaginat și operaționalizat de inculpat, recomandarea unui profesionist pentru acordarea de asistență juridică calificată neîntrunind cerințele esențiale atașate elementului material al infracțiunii evocate , și nici scopul special cerut pentru reținerea acesteia.

, faptă prev. de art. 269 alin.1 Cod penal, acceptarea purtării unui dialog care nu trădează o conivență în raport de planul cu valențe infracționale imaginat și operaționalizat de inculpat, , și nici scopul special cerut pentru reținerea acesteia. Nici măcar acțiunile referitoare la identificarea , în urma unui demers conjugat derulat cu alte persoane din anturajul său, a unor magistrați dispuși să ofere suport pentru sprijinirea demersurilor îndreptate împotriva unor măsuri ce urmau a fi aplicate de organele de urmărire penală nu au de plano caracter ilicit penal , efectuarea unor demersuri referitoare la contestarea Deciziei Curții Constituționale a României de anulare a alegerilor prezidențiale sau formularea unor căi de atac prevăzute de lege împotriva actelor și măsurilor de urmărire penală, neavând, per se , o natură ilegală .

, în urma unui demers conjugat derulat cu alte persoane din anturajul său, , efectuarea unor demersuri referitoare sau . Detaliind, ansamblul probator nu a devoalat că demersurile suspicionate ar fi îmbrăcat forma unor acte de conduită ilicite, menite a afecta eforturile organelor de urmărire penală în procesul de atragere a răspunderii penale pentru inculpatul Georgescu Călin , în special în raport de situația juridică a acestuia în dosarul nr. 287/19/D/2024 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor Criminalitate Organizată și Terorism, ci mai degrabă în acordarea de diverse forme de sprijin intim legate de conceptul de asistență juridică, conduită ce excede textului de incriminare.

, în special în raport de situația juridică a acestuia în dosarul nr. 287/19/D/2024 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor Criminalitate Organizată și Terorism, Prin urmare, chiar și în eventualitatea dovedirii acestor manifestări de conduită dincolo de orice îndoială rezonabilă, acestea nu prezintă specificitatea necesară pentru a atrage răspunderea penală a magistratului judecător.

Colateral, însă indisolubil legat de acest palier factual, necunoașterea tuturor reperelor și mijloacelor pe care s-a grefat planul inculpatului Georgescu Călin de a accede și a prelua puterea , care presupunea inclusiv recurgerea la acțiuni violente, cu sprijinul unei formațiuni organizată de tip paramilitar, controlată de inculpatul Potra Horațiu, atrag și absența elementului subiectiv din structura formei de vinovăție cu care infracțiunea se comite , anume intenție, poziția psihică a persoanei față de fapta sa ilicită și rezultatul acesteia fiind una specifică pentru o persoană care apreciază că demersurile inculpatului pentru obținerea pârghiilor de putere urmau a fi unele oneste, democratice, iar nu violente și subversive.

, care presupunea inclusiv recurgerea la acțiuni violente, cu sprijinul unei formațiuni organizată de tip paramilitar, controlată de inculpatul Potra Horațiu, , anume intenție, poziția psihică a persoanei față de fapta sa ilicită și rezultatul acesteia fiind una specifică pentru o persoană care apreciază că demersurile inculpatului pentru obținerea pârghiilor de putere urmau a fi unele oneste, democratice, iar nu violente și subversive. Partizanatul acesteia se reflectă doar la nivel ideologic , acțiunile anticonstituționale preconizate de inculpatul Georgescu Călin nefiind cunoscute, abordate și girate în interacțiunile dintre cei doi.

, acțiunile anticonstituționale preconizate de inculpatul Georgescu Călin nefiind cunoscute, abordate și girate în interacțiunile dintre cei doi. Pornind de la argumentele expuse în paragrafele precedente, se constată incidentă atât teza I a cazului de clasare prev. de art.16 alin.1 lit.b Cod procedură penală, referitoare la absența tipicității faptei săvârșite, cât și teza a II-a a acestui text normativ, referitor la absența formei de vinovăție necesare pentru cristalizarea infracțiunii pentru care au fost efectuate cercetări”, se mai arată în documentul citat.

După ce presa a publicat informații despre întâlnirea ei cu suveranistul Călin Georgescu, judecătoarea Adriana Stoicescu a reacționat pe Facebook:

„Acum înţelegeţi de ce nu avem voie să tăcem? Mulţumesc celor au fost alături de mine. Mulţumesc pentru eleganţă şi profesionalism celor cu care m-am intersectat.Rămân în profesie pentru a mă asigura că NICIODATĂ nu ne vom întoarce la anii de glorie ai hăiturii magistraţilor”, a scris judecătoarea pe contul personal în cursul zilei de 16 septembrie.

Trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat

Călin Georgescu, politician suveranist și fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost trimis în judecată pe 16 septembrie 2025 pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale și comunicare de informații false.

Alături de el a fost deferit justiției și fostul mercenar Horațiu Potra, alături de alți 20 de inculpați, pentru tentativa de lovitură de stat din 8 decembrie 2024, nemulțumiți de hotărâre prin care Curtea Constituțională a dispus anularea alegerilor din noiembrie 2024.

„Ca urmare a planului agreat cu inculpatul Georgescu Călin, inculpatul Potra Horațiu a organizat/coagulat un grup de 21 persoane, condus de către el, (… ) urmând ca după ajungerea în capitală, membrii săi să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, (…) proteste care însă urmau a fi deturnate în acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă a inculpatului Georgescu Călin, (…) prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept, punând în pericol siguranța națională”, se arată în rechizitoriu.

Înarmați cu pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice), spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, a două pistoale și a unui număr total de 65 de materiale pirotehnice din categoria F4, grupul lui Horațiu Potra a început deplasarea, în mod organizat, spre municipiul București, însă au fost prinși pe drum.

Procurorii rețin că articolele explozive pe care „oastea” lui Potra le deținea erau printre cele mai periculoase dintre cele permise pentru uz profesional, având un conținut mare de substanță explozivă cu potențial de a produce explozii puternice, răni grave sau deces, incendii sau pagube materiale semnificative.

Scopul, spun procurorii, era ca prin folosirea acestui armament să creeze haos la protestul din Capitală, punând în pericol viața manifestanților și a forțelor de ordine.

Discursul lui Călin Georgescu a afectat securitatea națională

Călin Georgescu este acuzat și de comunicare de informații false, prin aceea că a indus publicului ideea intrării României într-un război cu Rusia, fapt prin care a periclitat securitatea națională.

„Cu privire la activitatea infracțională complementară cu conexitate etiologică a inculpatului Georgescu Călin, se rețin următoarele:

În seara zilelor de 07 decembrie 2024 și 12 decembrie 2024 , cunoscând caracterul nereal al acestora, în baza aceleiași rezoluții infracționale a răspândit către publicul larg informații false , materializate sub forma unor alegații privind intrarea României în războiul dintre Federația Rusă și Ucraina ca plan pentru împiedicarea instalării președintelui SUA, Donald Trump și a lansat afirmații de natură a afecta încrederea populației în Ministerul Apărării Naționale și în mod colateral, apte să inducă teama în rândul urmăritorilor din perspectiva posibilei implicări active a României în conflictul militar aflat în desfășurare.

, cunoscând caracterul nereal al acestora, , materializate sub forma unor ca plan pentru împiedicarea instalării președintelui SUA, Donald Trump și a lansat afirmații de natură a afecta încrederea populației în Ministerul Apărării Naționale și în mod colateral, apte să inducă teama în rândul urmăritorilor din perspectiva posibilei implicări active a României în conflictul militar aflat în desfășurare. Comunicarea de informații false cu caracter alarmist și potențial manipulator, și adresarea în cadrul primului act material a unor îndemnuri vizând continuarea votului, în ciuda deciziei de anulare a alegerilor, în cadrul emisiunii «Culisele statului paralel» difuzată de postul de televiziune Realitatea Plus, prin prisma conținutului informațional, a contextului socio-politic în care acestea au fost diseminate și a intenției manifeste de a antrena o reacție colectivă amplă ca formă de presiune asupra mecanismelor constituționale, prin exploatarea nemulțumirii colective provocată în rândul unei societăți profund polarizate, au pus în pericol securitatea naţională”, se mai arată în rechizitoriu.

