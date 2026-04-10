Această situație critică amenință să dea peste cap programele companiilor aeriene, care s-ar putea afla în imposibilitatea de a se alimenta pe diverse aeroporturi.

Strâmtoarea Ormuz și impactul macroeconomic

Avertismentul a fost formulat într-o scrisoare oficială trimisă pe 9 aprilie de Olivier Jankovec, directorul general al ACI Europe, către comisarii europeni responsabili de acest sector, Dan Jorgensen și Apostolos Tzitzikostas.

Documentul confirmă gravitatea situației, care se dovedește a fi mult mai critică decât se estimase inițial.

„Dacă tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz nu se va relua în mod semnificativ și stabil în următoarele trei săptămâni, o penurie sistemică de combustibil de aviație va deveni o realitate pentru UE”, a atras atenția Olivier Jankovec.

Reprezentanții aeroporturilor subliniază că o reducere a conectivității aeriene, cauzată de lipsa combustibilului, ar lovi puternic economia europeană, agravând efectele macroeconomice ale scumpirii petrolului.

Situația este cu atât mai alarmantă cu cât ne apropiem de vârful sezonului estival, o perioadă în care aviația susține întregul ecosistem turistic de care depind economiile multor state membre.

Rezerve pentru doar 8-10 zile

ACI Europe solicită ca Uniunea Europeană să trateze cu maximă prioritate disponibilitatea și stabilitatea aprovizionării cu combustibil pentru avioane, ca parte centrală a răspunsului său la criza energetică declanșată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Nivelul de îngrijorare este amplificat de faptul că, în urma reuniunii Grupului de Coordonare pentru Petrol, s-a constatat că, în prezent, nu există o cartografiere sau o monitorizare la nivelul UE a producției și disponibilității de combustibil de aviație.

Mai mult, anumite state europene dețin rezerve strategice de kerosen care le asigură o autonomie de doar 8-10 zile, după care ar fi forțate să introducă raționalizarea.

Solicitările urgente ale aeroporturilor europene

Pentru a preveni un blocaj al aviației, ACI Europe cere Comisiei Europene o serie de măsuri imediate:

  • Urmărirea strictă a disponibilității și aprovizionării cu kerosen pentru următoarele 6 luni.
  • Informarea cu privire la disponibilitatea actuală și prognozată a combustibilului (atât din producția/rafinarea internă a UE, cât și din importuri) raportată la necesar.
  • Identificarea de rute alternative pentru importuri și adoptarea de măsuri pentru stimularea producției interne în rafinăriile din UE.
  • Analizarea capacităților logistice de la rafinării și hub-uri de import către aeroporturi, precum și evaluarea nivelurilor rezervelor comerciale și strategice, inclusiv stabilirea unui calendar pentru utilizarea acestora.

În finalul documentului, asociația propune analizarea a două soluții de natură politică și economică pentru lunile următoare: posibilitatea realizării unor achiziții colective de combustibil la nivelul UE și introducerea unor obligații direcționate pentru rafinării, cu scopul de a proteja și prioritiza producția de kerosen pentru aviație.

Armistițiu fragil SUA – Iran

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că a convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni cu Iranul, cu mai puțin de două ore înainte de expirarea termenului-limită pe care îl dăduse Teheranului pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

După acest armistițiu, Comisia Europeană a respins „parteneriatul” propus de Donald Trump cu Iranul în privința Strâmtorii Ormuz.

„Strâmtoarea Ormuz, ca oricare altă rută maritimă, este un bun public al întregii umanități, ceea ce înseamnă că navigația trebuie să fie liberă. Libertatea de navigație trebuie restabilită”, a transmis Comisia Europeană.

Această reacție vine la o zi după ce președintele american Donald Trump a sugerat un „parteneriat” cu Iranul privind introducerea unui sistem de taxare în Strâmtoarea Ormuz, o cale maritimă esențială pentru transporturile de petrol, gaze și îngrășăminte.

Iranul „face legea” în Strâmtoarea Ormuz

Traficul este reluat în prezent, ca parte a acordului de armistițiu convenit miercuri între Statele Unite și Iran, dar într-un ritm lent, în condițiile în care Teheranul percepe taxe ilegale de 2 milioane de dolari.

Șeful Comisiei de Securitate Națională a Parlamentului Iranului a declarat că, în baza unei propuneri parlamentare, taxele de tranzit prin Strâmtoarea Hormuz vor fi plătite în moneda națională a Iranului, rialul, potrivit unei postări X de vineri a consulatului general al Iranului din Mumbai.

În aceste condiții, majoritatea navelor care au reușit să navigheze prin Strâmtoarea Ormuz în ultimele 24 de ore sunt legate de Iran, conform datelor de urmărire a navelor și altor surse maritime. Alte nave și-au amânat călătoriile.

Armistițiul fragil dintre Statele Unite și Iran riscă însă să se prăbușească oricând, pe fondul acțiunilor armatei israeliene în Liban.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cine a fost Mircea Lucescu. Imagini de arhivă cu căpitanul României la Mondialul din 1970, creatorul lui Dinamo de la finalul anilor '80 și unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Viva.ro
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Unica.ro
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
Imaginile durerii cu văduva Neli Lucescu. Ținută strâns de mână și braț de fiul Răzvan și de nora Ana Maria, doamna Neli ne-a făcut pe toți să plângem azi. 50 de imagini de la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile durerii cu văduva Neli Lucescu. Ținută strâns de mână și braț de fiul Răzvan și de nora Ana Maria, doamna Neli ne-a făcut pe toți să plângem azi. 50 de imagini de la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Avantaje.ro
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Alte știri

Focul să fie doar Lumină, nu pericol. Măsuri esențiale la biserică și acasă, de Paște
Știri România 19:30
Focul să fie doar Lumină, nu pericol. Măsuri esențiale la biserică și acasă, de Paște
Program STB de Paște: Tramvaiul 41 și liniile de noapte din București, active până la ora 3 dimineața în noaptea de sâmbătă spre duminică
Știri România 18:35
Program STB de Paște: Tramvaiul 41 și liniile de noapte din București, active până la ora 3 dimineața în noaptea de sâmbătă spre duminică
Parteneri
Metoda „polițistul bun și polițistul rău”, aplicată de Trump în Iran. Un expert de la Stanford explică strategia americană și succesul ei
Adevarul.ro
Metoda „polițistul bun și polițistul rău”, aplicată de Trump în Iran. Un expert de la Stanford explică strategia americană și succesul ei
Ce s-a întâmplat, de fapt, la prima întâlnire dintre Giovanni Becali și Mircea Lucescu, acum 56 de ani: „I-am dat valută!”
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, la prima întâlnire dintre Giovanni Becali și Mircea Lucescu, acum 56 de ani: „I-am dat valută!”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Monden

„Survivor România” 10 aprilie 2026. Discuții aprinse și accidentări. „Eram sigur că măștile vor cădea”
Stiri Mondene 17:34
„Survivor România” 10 aprilie 2026. Discuții aprinse și accidentări. „Eram sigur că măștile vor cădea”
Claudia Pătrășcanu va petrece Paștele fără copii. Înțelegerea pe care a făcut-o cu Gabi Bădălău
Stiri Mondene 17:08
Claudia Pătrășcanu va petrece Paștele fără copii. Înțelegerea pe care a făcut-o cu Gabi Bădălău
Parteneri
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Diana, lovită mortal în Italia de o maşină în timp ce stătea ghemuită pe marginea drumului. Era mamă a 4 copii
ObservatorNews.ro
Diana, lovită mortal în Italia de o maşină în timp ce stătea ghemuită pe marginea drumului. Era mamă a 4 copii
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Libertateapentrufemei.ro
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Război pe prețul biletelor de transport în comun. STB cere majorarea la 5 lei
Mediafax.ro
Război pe prețul biletelor de transport în comun. STB cere majorarea la 5 lei
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Wowbiz.ro
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Parteneri
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
KanalD.ro
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”

Politic

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Concert pe Arena Naţională la câteva ore după ce sicriul lui Mircea Lucescu a părăsit stadionul! Ce eveniment are loc. Update
Fanatik.ro
Concert pe Arena Naţională la câteva ore după ce sicriul lui Mircea Lucescu a părăsit stadionul! Ce eveniment are loc. Update
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit