Această situație critică amenință să dea peste cap programele companiilor aeriene, care s-ar putea afla în imposibilitatea de a se alimenta pe diverse aeroporturi.

Strâmtoarea Ormuz și impactul macroeconomic

Avertismentul a fost formulat într-o scrisoare oficială trimisă pe 9 aprilie de Olivier Jankovec, directorul general al ACI Europe, către comisarii europeni responsabili de acest sector, Dan Jorgensen și Apostolos Tzitzikostas.

Documentul confirmă gravitatea situației, care se dovedește a fi mult mai critică decât se estimase inițial.

„Dacă tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz nu se va relua în mod semnificativ și stabil în următoarele trei săptămâni, o penurie sistemică de combustibil de aviație va deveni o realitate pentru UE”, a atras atenția Olivier Jankovec.

Reprezentanții aeroporturilor subliniază că o reducere a conectivității aeriene, cauzată de lipsa combustibilului, ar lovi puternic economia europeană, agravând efectele macroeconomice ale scumpirii petrolului.

Situația este cu atât mai alarmantă cu cât ne apropiem de vârful sezonului estival, o perioadă în care aviația susține întregul ecosistem turistic de care depind economiile multor state membre.

Rezerve pentru doar 8-10 zile

ACI Europe solicită ca Uniunea Europeană să trateze cu maximă prioritate disponibilitatea și stabilitatea aprovizionării cu combustibil pentru avioane, ca parte centrală a răspunsului său la criza energetică declanșată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Nivelul de îngrijorare este amplificat de faptul că, în urma reuniunii Grupului de Coordonare pentru Petrol, s-a constatat că, în prezent, nu există o cartografiere sau o monitorizare la nivelul UE a producției și disponibilității de combustibil de aviație.

Mai mult, anumite state europene dețin rezerve strategice de kerosen care le asigură o autonomie de doar 8-10 zile, după care ar fi forțate să introducă raționalizarea.

Solicitările urgente ale aeroporturilor europene

Pentru a preveni un blocaj al aviației, ACI Europe cere Comisiei Europene o serie de măsuri imediate:

Urmărirea strictă a disponibilității și aprovizionării cu kerosen pentru următoarele 6 luni.

Informarea cu privire la disponibilitatea actuală și prognozată a combustibilului (atât din producția/rafinarea internă a UE, cât și din importuri) raportată la necesar.

Identificarea de rute alternative pentru importuri și adoptarea de măsuri pentru stimularea producției interne în rafinăriile din UE.

Analizarea capacităților logistice de la rafinării și hub-uri de import către aeroporturi, precum și evaluarea nivelurilor rezervelor comerciale și strategice, inclusiv stabilirea unui calendar pentru utilizarea acestora.

În finalul documentului, asociația propune analizarea a două soluții de natură politică și economică pentru lunile următoare: posibilitatea realizării unor achiziții colective de combustibil la nivelul UE și introducerea unor obligații direcționate pentru rafinării, cu scopul de a proteja și prioritiza producția de kerosen pentru aviație.

Armistițiu fragil SUA – Iran

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că a convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni cu Iranul, cu mai puțin de două ore înainte de expirarea termenului-limită pe care îl dăduse Teheranului pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

După acest armistițiu, Comisia Europeană a respins „parteneriatul” propus de Donald Trump cu Iranul în privința Strâmtorii Ormuz.

„Strâmtoarea Ormuz, ca oricare altă rută maritimă, este un bun public al întregii umanități, ceea ce înseamnă că navigația trebuie să fie liberă. Libertatea de navigație trebuie restabilită”, a transmis Comisia Europeană.

Această reacție vine la o zi după ce președintele american Donald Trump a sugerat un „parteneriat” cu Iranul privind introducerea unui sistem de taxare în Strâmtoarea Ormuz, o cale maritimă esențială pentru transporturile de petrol, gaze și îngrășăminte.

Iranul „face legea” în Strâmtoarea Ormuz

Traficul este reluat în prezent, ca parte a acordului de armistițiu convenit miercuri între Statele Unite și Iran, dar într-un ritm lent, în condițiile în care Teheranul percepe taxe ilegale de 2 milioane de dolari.

Șeful Comisiei de Securitate Națională a Parlamentului Iranului a declarat că, în baza unei propuneri parlamentare, taxele de tranzit prin Strâmtoarea Hormuz vor fi plătite în moneda națională a Iranului, rialul, potrivit unei postări X de vineri a consulatului general al Iranului din Mumbai.

În aceste condiții, majoritatea navelor care au reușit să navigheze prin Strâmtoarea Ormuz în ultimele 24 de ore sunt legate de Iran, conform datelor de urmărire a navelor și altor surse maritime. Alte nave și-au amânat călătoriile.



Armistițiul fragil dintre Statele Unite și Iran riscă însă să se prăbușească oricând, pe fondul acțiunilor armatei israeliene în Liban.

