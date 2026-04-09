„Dreptul internațional prevede libertatea de navigație, ceea ce înseamnă că nu trebuie plătită nicio taxă”, a declarat joi un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, ca răspuns la o întrebare adresată de Euronews.

„Strâmtoarea Ormuz, ca oricare altă rută maritimă, este un bun public al întregii umanități, ceea ce înseamnă că navigația trebuie să fie liberă. Libertatea de navigație trebuie restabilită”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Această reacție vine la o zi după ce președintele american Donald Trump a sugerat un „parteneriat” cu Iranul privind introducerea unui sistem de taxare în Strâmtoarea Ormuz, o cale maritimă esențială pentru transporturile de petrol, gaze și îngrășăminte.

„Este o modalitate de a o securiza, dar și de a o proteja de mulți alții. Este un lucru frumos”, a declarat Trump într-o intervenție la ABC News.

Tranzitul navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz a fost blocat parțial de Iran după lansarea operațiunii americano-israeliene „Epic Fury” împotriva sa. Traficul este reluat în prezent, ca parte a acordului de armistițiu convenit miercuri între Statele Unite și Iran, dar într-un ritm lent, în condițiile în care Teheranul percepe taxe ilegale de 2 milioane de dolari.

