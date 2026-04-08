Trump a declarat că acordul este condiționat de acceptul Iranului de a suspenda blocada asupra aprovizionării cu petrol și gaze prin strâmtoare.

Aceasta este importantă deoarece 20% din traficul global de petrol se face prin zonă, ceea ce a dus în ultima lună la creșterea prețului țițeiului de la 70 la 110 dolari pe baril, cu un maxim de 119 dolari la începutul conflictului.

Petrolul este coloana vertebrală a civilizației umane actuale, fiind folosit atât în transporturi, cât și în agricultură, în timp ce derivatele sale se găsesc în haine, încălțăminte, medicamente, electronice și chiar și în energia regenerabilă.

Armistițiu reciproc

„Acesta va fi un ARMISTIȚIU reciproc!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

„Motivul pentru care facem acest lucru este că am îndeplinit și am depășit deja toate obiectivele militare și suntem foarte aproape de un acord definitiv privind PACE pe termen lung cu Iranul și PACE în Orientul Mijlociu.”

Trump a declarat că Iranul a prezentat o propunere în 10 puncte care constituie o „bază viabilă” pentru negocieri și că se așteaptă ca un acord să fie „finalizat și încheiat” în timpul armistițiului de două săptămâni.

Petrolul se ieftinește, bursele înverzesc

În urma anunțului președintelui american, prețul țițeiului a coborât cu 13%, până la 98,34 dolari pe baril la ora scrierii acestei știri, conform datelor Yahoo Finance.

Concomitent, bursele cresc: acțiunile marilor companii americane de tehnologie creșteau masiv pe piața futures în noaptea de marți spre miercuri. Titlurile Google urcau cu 2,89%, cele Amazon cu 2,56%, Microsoft cu 2,59%, Facebook cu 3,64%, Nvidia cu 2,35%, iar Apple cu 1,81%.

Filmul răzgândirii

Anunțul făcut pe rețelele de socializare este mai recent exemplu al faptului că Trump a renunțat la amenințările severe, după ce marți dimineață a avertizat Iranul că „o întreagă civilizație va muri în această seară” dacă cererile sale nu vor fi îndeplinite.

Pe măsură ce se apropia termenul limită stabilit de Trump pentru ora 8 seara pe coasta de est a SUA, adică ora 3 dimineata ora României, atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului s-au intensificat, vizând poduri feroviare și rutiere, un aeroport și o fabrică petrochimică.

Forțele americane au atacat ținte de pe Insula Kharg, unde se află principalul terminal de export de petrol al Iranului, conform Bloomberg.

Ca răspuns, Iranul a declarat că nu se va mai abține să lovească infrastructura vecinilor săi din Golf și a afirmat că a efectuat noi atacuri asupra unei nave din Golf și a unui imens complex petrochimic saudit. Marți seara târziu s-au auzit explozii în Doha, potrivit unui martor din capitala Qatarului.

Războiul, aflat acum în a șasea săptămână, a făcut peste 5.000 de victime în peste zece țări, inclusiv peste 1.600 de civili în Iran, potrivit datelor furnizate de surse guvernamentale și grupuri pentru drepturile omului.

25 de ani de televiziune devin istorie. Realitatea TV și Realitatea Plus, închise de CNA în 7 ani pentru nereguli financiare. Lista acționarilor care au fentat statul din 2001 încoace
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
GSP.RO
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
GSP.RO
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
Câtă durere! Neli Lucescu, soția lui Mircea Lucescu, alinată de toată familia! A rămas singură… femeia care nu l-a lăsat niciodată singur pe marele antrenor
Libertateapentrufemei.ro
Câtă durere! Neli Lucescu, soția lui Mircea Lucescu, alinată de toată familia! A rămas singură… femeia care nu l-a lăsat niciodată singur pe marele antrenor
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Avantaje.ro
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Cum arată Luana Ibacka la 59 de ani. Fosta soție a lui Cabral a dezvăluit meniul care o menține în formă
Tvmania.ro
Cum arată Luana Ibacka la 59 de ani. Fosta soție a lui Cabral a dezvăluit meniul care o menține în formă

Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu și ce mesaj va avea pe cavou: fostul antrenor a luat decizia înainte să moară
Știri România 07 apr.
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu și ce mesaj va avea pe cavou: fostul antrenor a luat decizia înainte să moară
Gică Hagi a plâns la telefon după ce a aflat că Mircea Lucescu a murit. Il Luce l-a debutat la națională când avea 18 ani
Știri România 07 apr.
Gică Hagi a plâns la telefon după ce a aflat că Mircea Lucescu a murit. Il Luce l-a debutat la națională când avea 18 ani
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Adevarul.ro
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Moartea lui Mircea Lucescu a unit Rusia și Ucraina pentru o noapte! Elogii din țările aflate în război pentru succesele românului în spațiul ex-sovietic
Fanatik.ro
Moartea lui Mircea Lucescu a unit Rusia și Ucraina pentru o noapte! Elogii din țările aflate în război pentru succesele românului în spațiul ex-sovietic
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

De ce a riscat o cântăreață din România să rămână fără oxigen. Experiment inedit într-o vitrină de pe Calea Victoriei din București: „Am simțit pe pielea mea”
Exclusiv
Stiri Mondene 07 apr.
De ce a riscat o cântăreață din România să rămână fără oxigen. Experiment inedit într-o vitrină de pe Calea Victoriei din București: „Am simțit pe pielea mea”
„Chefi la cuțite” 7 aprilie 2026. Ultimii concurenți luptă pentru locurile rămase în bootcamp. „Jamie Oliver a shareuit pe social media creațiile mele culinare”
Stiri Mondene 07 apr.
„Chefi la cuțite” 7 aprilie 2026. Ultimii concurenți luptă pentru locurile rămase în bootcamp. „Jamie Oliver a shareuit pe social media creațiile mele culinare”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
CALCUL: cu cât s-au ieftinit de fapt carburanţii, după cele două tăieri ale Guvernului
ObservatorNews.ro
CALCUL: cu cât s-au ieftinit de fapt carburanţii, după cele două tăieri ale Guvernului
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
I-a spus „Nu” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”
GSP.ro
I-a spus „Nu” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
Mediafax.ro
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
Redactia.ro
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
„De ce n-ai avut grijă de el?” Ce a ieșit la iveală în cazul copilului de 12 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc. Fratele mai mare ar fi fost martor
KanalD.ro
„De ce n-ai avut grijă de el?” Ce a ieșit la iveală în cazul copilului de 12 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc. Fratele mai mare ar fi fost martor

CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Politică 07 apr.
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
25 de ani de televiziune devin istorie. Realitatea TV și Realitatea Plus, închise de CNA în 7 ani pentru nereguli financiare. Lista acționarilor care au fentat statul din 2001 încoace
Politică 07 apr.
25 de ani de televiziune devin istorie. Realitatea TV și Realitatea Plus, închise de CNA în 7 ani pentru nereguli financiare. Lista acționarilor care au fentat statul din 2001 încoace
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
„Fratele” lui Mircea Lucescu a dezvăluit singurul lucru pe care lumea trebuie să îl știe despre regretatul antrenor
Fanatik.ro
„Fratele” lui Mircea Lucescu a dezvăluit singurul lucru pe care lumea trebuie să îl știe despre regretatul antrenor
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit