Trump a declarat că acordul este condiționat de acceptul Iranului de a suspenda blocada asupra aprovizionării cu petrol și gaze prin strâmtoare.

Aceasta este importantă deoarece 20% din traficul global de petrol se face prin zonă, ceea ce a dus în ultima lună la creșterea prețului țițeiului de la 70 la 110 dolari pe baril, cu un maxim de 119 dolari la începutul conflictului.

Petrolul este coloana vertebrală a civilizației umane actuale, fiind folosit atât în transporturi, cât și în agricultură, în timp ce derivatele sale se găsesc în haine, încălțăminte, medicamente, electronice și chiar și în energia regenerabilă.

Armistițiu reciproc

„Acesta va fi un ARMISTIȚIU reciproc!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

„Motivul pentru care facem acest lucru este că am îndeplinit și am depășit deja toate obiectivele militare și suntem foarte aproape de un acord definitiv privind PACE pe termen lung cu Iranul și PACE în Orientul Mijlociu.”

Trump a declarat că Iranul a prezentat o propunere în 10 puncte care constituie o „bază viabilă” pentru negocieri și că se așteaptă ca un acord să fie „finalizat și încheiat” în timpul armistițiului de două săptămâni.

Petrolul se ieftinește, bursele înverzesc

În urma anunțului președintelui american, prețul țițeiului a coborât cu 13%, până la 98,34 dolari pe baril la ora scrierii acestei știri, conform datelor Yahoo Finance.

Concomitent, bursele cresc: acțiunile marilor companii americane de tehnologie creșteau masiv pe piața futures în noaptea de marți spre miercuri. Titlurile Google urcau cu 2,89%, cele Amazon cu 2,56%, Microsoft cu 2,59%, Facebook cu 3,64%, Nvidia cu 2,35%, iar Apple cu 1,81%.

Filmul răzgândirii

Anunțul făcut pe rețelele de socializare este mai recent exemplu al faptului că Trump a renunțat la amenințările severe, după ce marți dimineață a avertizat Iranul că „o întreagă civilizație va muri în această seară” dacă cererile sale nu vor fi îndeplinite.

Pe măsură ce se apropia termenul limită stabilit de Trump pentru ora 8 seara pe coasta de est a SUA, adică ora 3 dimineata ora României, atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului s-au intensificat, vizând poduri feroviare și rutiere, un aeroport și o fabrică petrochimică.

Forțele americane au atacat ținte de pe Insula Kharg, unde se află principalul terminal de export de petrol al Iranului, conform Bloomberg.

Ca răspuns, Iranul a declarat că nu se va mai abține să lovească infrastructura vecinilor săi din Golf și a afirmat că a efectuat noi atacuri asupra unei nave din Golf și a unui imens complex petrochimic saudit. Marți seara târziu s-au auzit explozii în Doha, potrivit unui martor din capitala Qatarului.

Războiul, aflat acum în a șasea săptămână, a făcut peste 5.000 de victime în peste zece țări, inclusiv peste 1.600 de civili în Iran, potrivit datelor furnizate de surse guvernamentale și grupuri pentru drepturile omului.

