Le président français E.Macron arrive au lycée Gambetta à Arras, où une attaque au couteau a tué un enseignant de 57 ans et blessé grièvement deux personnes dans la matinée du 13 octobre 2023. Le suspect âgé de 20 ans, interpellé par la police, serait un ancien élève de l'établissement. Ce fiché S d'origine russe y aurait pénétré en criant "Allah Akhbar". © Ludovic Marin / Pool / Bestimage A police officer holds an HK G36 assault rifle as he stands guard near the Gambetta high school in Arras, northeastern France on October 13, 2023, after a teacher was killed and two other people severely wounded in a knife attack. A man of Chechen origin stabbed to death a teacher and severely wounded two other adults on Ocotber 13 at a school in northeastern France, with prosectors opening a probe into a suspected act of terror. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)