USS George H.W. Bush a intrat în Marea Mediterană

Portavionul USS George H.W. Bush, însoțit de grupul său de atac, a traversat, luni, Strâmtoarea Gibraltar intrând în Marea Mediterană, cu destinația Asia de Vest.

Acesta devine astfel al treilea portavion american desfășurat în zonă, după ce a părăsit baza navală Norfolk din Virginia la finalul lunii martie.

Misiunea sa vine în contextul retragerii portavionului USS Gerald R. Ford. Acesta din urmă a fost rechemat după o desfășurare epuizantă de nouă luni, marcată de presiuni majore asupra echipajului și de un incident insolit (un „incendiu la spălătorie” care a necesitat 30 de ore pentru a fi gestionat).

Situația a evidențiat gradul ridicat de suprasolicitare operațională la care este supusă în prezent flota Washingtonului.

Blocada maritimă și impactul geopolitic

Această redesfășurare strategică are loc în mijlocul unei escaladări semnificative a tensiunilor în Strâmtoarea Ormuz

După săptămâni de avertismente, administrația Trump a trecut la impunerea unei blocade asupra navigației iraniene, promițând să oprească „orice navă care încearcă să intre sau să părăsească” strâmtoarea.

Decizia a destabilizat rapid și mai puternic piețele internaționale de energie.

În fața campaniei de presiune a Statelor Unite, Iranul și alți actori regionali opun o rezistență fermă. Forțele armate iraniene au condamnat vehement blocada, catalogând acțiunile americane drept acte de „piraterie”.

