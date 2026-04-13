Planul lui Trump

Liderul de la Casa Albă vrea să blocheze Strâmtoarea Ormuz, pe care Iranul o controlează deja parțial.

„Începând imediat, Marina Statelor Unite, cea mai bună din lume, va începe procesul de BLOCADĂ a oricăror nave care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz”, a scris Trump pe Truth Social. El a adăugat: „La un moment dat, vom ajunge la o situație în care «toți pot intra, toți pot ieși», însă Iranul nu a permis acest lucru”.

Decizia Iranului de a restricționa traficul petrolier prin strâmtoare a provocat pagube economice severe țărilor care depind de petrolul din Orientul Mijlociu, ducând la creșterea prețurilor la nivel global, inclusiv în Statele Unite, relatează CNN. Totuși, strâmtoarea nu este complet închisă.

Iranul permite trecerea unor petroliere, însă cere taxe de tranzit de până la două milioane de dolari per navă. Mai mult, Teheranul continuă să exporte propriul petrol: datele firmei de analiză Kpler arată că Iranul a vândut, în medie, 1,85 de milioane de barili de țiței pe zi până în martie 2026, cu 100.000 de barili mai mult față de ultimele trei luni.

Planul lui Trump de a bloca strâmtoarea complet ar putea fi o mișcare strategică pentru a tăia o sursă crucială de finanțare a guvernului și operațiunilor militare iraniene, scrie CNN. Totuși, acest pas nu a fost făcut până acum din cauza riscurilor economice globale: o blocadă totală ar putea duce la o creștere semnificativă a prețurilor la petrol.

Blocada în Strâmtoarea Ormuz ridică riscul creșterii prețurilor la energie

În martie 2026, Statele Unite au acordat Iranului o licență temporară pentru a vinde petrolul stocat pe tancuri. Deși sancțiunile împotriva petrolului iranian durează de zeci de ani, administrația Trump a ridicat, luna trecută, restricțiile asupra a 140 de milioane de barili. Potrivit Administrației pentru Informații Energetice din SUA, această cantitate ar putea acoperi cererea globală de petrol pentru aproximativ o zi și jumătate.

Decizia a stârnit controverse, deoarece a permis Iranului să folosească veniturile din petrol pentru a finanța războiul împotriva Statelor Unite și aliaților săi. În plus, Iranul a profitat de pe urma acestor vânzări, oferind țiței la prețuri mai mari decât media internațională pentru Brent, standardul pieței globale.

Cu toate acestea, ridicarea temporară a sancțiunilor a permis ca petrolul iranian să fie vândut și țărilor occidentale, în loc să meargă exclusiv către China, cel mai mare client al Iranului. În încercarea de a menține prețurile petrolului sub control pe fondul conflictului, administrația Trump a recurs, luna trecută, la măsuri precum eliberarea rezervelor strategice de petrol la nivel global și ridicarea sancțiunilor asupra a sute de milioane de barili de petrol rusesc.

Cu toate acestea, intenția președintelui de a recurge la o blocadă în Strâmtoarea Ormuz ridică riscul creșterii prețurilor la energie, în speranța exercitării unei presiuni maxime asupra Iranului pentru a pune capăt războiului.

