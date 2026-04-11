Critici severe la adresa schimbărilor din învățământul superior din Ungaria

Medicul neurochirurg, în vârstă de 60 de ani, a părăsit țara natală în 2022, împreună cu soția și cei trei copii ai săi, din cauza transformării universității din Pécs într-o instituție administrată de o fundație.

Büki, care s-a opus vehement reformei impuse de guvern asupra universităților, a reiterat recent poziția sa într-o postare pe Facebook, cu doar trei zile înainte de alegeri. Potrivit acestuia, universitățile „cu model schimbat” au pierdut autonomia, iar gestionarea lor a devenit netransparentă.

„Sub pretextul că nu mai sunt instituții de stat, ci fundații, societatea civilă nu le mai poate controla activitatea. Universitățile conduse de fundații sunt direct coordonate de Fidesz prin intermediul membrilor consiliilor de administrație, deseori numiți pe criterii politice”, a declarat el.

De asemenea, medicul a subliniat efectele negative ale excluderii universităților organizate pe model fundațional din programele europene Erasmus și Horizon, esențiale pentru educația și cercetarea științifică.

„Horizon nu înseamnă doar resurse financiare, ci și oportunități enorme de construire a rețelelor, o poartă către lume, relații internaționale care pot fundamenta cariere și motivează cercetătorii să rămână în țara lor. Programul Erasmus, pe de altă parte, oferă întregii comunități academice, de la studenți la personalul administrativ, șansa de a se dezvolta profesional și de a construi relații pe termen lung”, a explicat Büki.

Reacțiile comunității academice după postarea medicului plecat în Suedia

Postarea lui Büki a fost intens discutată pe rețelele sociale, atrăgând peste 2.500 de comentarii în două zile.

Mulți membri ai comunității universitare și-au exprimat susținerea față de opinia sa, în ciuda temerilor legate de represaliile posibile din partea autorităților.

„Am fost surprins să văd că atât de mulți oameni, fără să se teamă de cunoscuta sete de răzbunare a puterii, și-au exprimat acordul cu punctul meu de vedere”, a declarat medicul pentru Népszava.

Viața în Suedia și motivația emigrării medicilor maghiari

În prezent, Büki András lucrează ca profesor și neurochirurg la Universitatea Örebro din Suedia, unde s-a integrat împreună cu familia sa. Potrivit acestuia, aproximativ 1.300 de medici maghiari activează în această țară, majoritatea fiind motivați să emigreze din cauza climatului politic din Ungaria și a neglijării sistemului de sănătate.

„Faptul că în Suedia există siguranță juridică și liniște, precum și un colectiv caracterizat de profesionalism de înaltă calitate și respect reciproc, cântărește mult mai mult decât un câștig de 10-15% mai mare decât cel pe care l-aș fi obținut în Ungaria”, a explicat el.

Se va întoarce vreodată în Ungaria?

Întrebat dacă ar fi dispus să revină în țara natală în cazul în care Partidul Tisza ar ajunge la guvernare, Büki a răspuns că acest lucru s-ar întâmpla doar dacă promisiunile de reforme democratice ar fi respectate, iar universitățile și-ar recăpăta autonomia.

„Aceasta este o decizie pe care ar trebui să o iau împreună cu soția și copiii mei. Am părăsit Ungaria pentru că nu am vrut ca ei să crească într-o țară în care succesul depinde de relațiile politice și unde ura predomină. Dacă aceste lucruri nu se schimbă, nu mă voi întoarce”, a subliniat el.

Medicul a mai adăugat că mulți dintre colegii săi din diaspora suedeză simt dorul de casă, dar sunt reținuți de aceleași motive. Ei își leagă întoarcerea de o schimbare majoră a sistemului și de crearea unui mediu sigur și lipsit de ură pentru generațiile viitoare din Ungaria.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE