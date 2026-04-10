În comparație cu datele din martie 2026, Tisza a înregistrat o creștere de 2 puncte procentuale în rândul populației generale, 4 puncte în rândul alegătorilor deciși și 3 puncte în rândul votanților deja afiliați la un partid. În schimb, Fidesz a pierdut câte un punct procentual în toate aceste categorii. Potrivit lui András Pulai, șeful Publicus, «Există o breșă în baraj».

Acesta consideră că ultimele săptămâni au fost decisive pentru creșterea opoziției, problemele aduse în discuție favorizând partidul lui Péter Magyar, în timp ce Fidesz nu a reușit să obțină câștiguri semnificative.

Sondajul mai arată că 62% dintre respondenți sunt «nemulțumiți de modul în care merg lucrurile în țară», iar 53% dintre cei chestionați s-ar declara mai mulțumiți cu o schimbare de guvern.

În același timp, doar 32% ar prefera ca Fidesz să rămână la putere după alegerile din 2026. Când au fost întrebați care partid cred că va câștiga alegerile, 43% dintre respondenți au numit Tisza, în timp ce doar 33% au pariat pe Fidesz. Restul nu au dorit sau nu au știut să răspundă.

Datele indică un angajament ridicat al electoratului pentru scrutinul din 2026, 76% dintre alegători declarând că vor merge cu siguranță la urne.

Dintre aceștia, 95% sunt susținători ai Tisza, iar 90% ai Fidesz. Diferența de 5 puncte procentuale între cele două tabere a crescut față de ultima măsurătoare, realizată cu aproximativ zece zile înainte, când era de doar 3 puncte. Mai mult, 86% dintre alegători au declarat că și-au decis deja opțiunea de vot, în creștere față de 79% la finalul lunii martie.

Potrivit lui Pulai, electoratul opoziției pare să fi depășit dezamăgirile din trecut și să creadă din nou în șansa unei victorii. «Alegătorii din opoziție au depășit povara eșecurilor electorale anterioare și cred că pot învinge în sfârșit Fidesz. Acest lucru i-a determinat pe mulți să ceară o schimbare de guvern», a declarat acesta pentru «Népszava».

Întrebați despre soarta alegerilor din 2026, 42% dintre respondenți consideră că Fidesz va pierde, în timp ce doar 36% cred că partidul prim-ministrului Viktor Orbán își va continua guvernarea. În plus, proporția celor care consideră că vecinii și cunoscuții lor susțin Tisza (43%) este semnificativ mai mare decât cea a celor care cred același lucru despre Fidesz (27%).

Pulai a subliniat că dinamica din ultimele săptămâni a fost favorabilă opoziției, care a atras sprijin atât din partea alegătorilor Coaliției Democrate, cât și a Partidului Câinelui cu Două Cozi, aflate în prezent la un nivel constant de 2% în toate categoriile. În același timp, incertitudinea alegătorilor Fidesz a contribuit la scăderea sprijinului partidului aflat la guvernare.

«Ca urmare a dinamicii care s-a dezvoltat și a stării de spirit a opoziției care a fost eliberată de presiunea mentală, o victorie convingătoare a lui Tisza este probabilă», a concluzionat Pulai.

Cine a fost Mircea Lucescu. Imagini de arhivă cu căpitanul României la Mondialul din 1970, creatorul lui Dinamo de la finalul anilor '80 și unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Unica.ro
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Imaginile durerii cu văduva Neli Lucescu. Ținută strâns de mână și braț de fiul Răzvan și de nora Ana Maria, doamna Neli ne-a făcut pe toți să plângem azi. 50 de imagini de la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile durerii cu văduva Neli Lucescu. Ținută strâns de mână și braț de fiul Răzvan și de nora Ana Maria, doamna Neli ne-a făcut pe toți să plângem azi. 50 de imagini de la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Avantaje.ro
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Focul să fie doar Lumină, nu pericol. Măsuri esențiale la biserică și acasă, de Paște
Știri România 19:30
Focul să fie doar Lumină, nu pericol. Măsuri esențiale la biserică și acasă, de Paște
Program STB de Paște: Tramvaiul 41 și liniile de noapte din București, active până la ora 3 dimineața în noaptea de sâmbătă spre duminică
Știri România 18:35
Program STB de Paște: Tramvaiul 41 și liniile de noapte din București, active până la ora 3 dimineața în noaptea de sâmbătă spre duminică
Metoda „polițistul bun și polițistul rău”, aplicată de Trump în Iran. Un expert de la Stanford explică strategia americană și succesul ei
Adevarul.ro
Metoda „polițistul bun și polițistul rău”, aplicată de Trump în Iran. Un expert de la Stanford explică strategia americană și succesul ei
Ce s-a întâmplat, de fapt, la prima întâlnire dintre Giovanni Becali și Mircea Lucescu, acum 56 de ani: „I-am dat valută!”
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, la prima întâlnire dintre Giovanni Becali și Mircea Lucescu, acum 56 de ani: „I-am dat valută!”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

„Survivor România” 10 aprilie 2026. Discuții aprinse și accidentări. „Eram sigur că măștile vor cădea”
Stiri Mondene 17:34
„Survivor România” 10 aprilie 2026. Discuții aprinse și accidentări. „Eram sigur că măștile vor cădea”
Claudia Pătrășcanu va petrece Paștele fără copii. Înțelegerea pe care a făcut-o cu Gabi Bădălău
Stiri Mondene 17:08
Claudia Pătrășcanu va petrece Paștele fără copii. Înțelegerea pe care a făcut-o cu Gabi Bădălău
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Diana, lovită mortal în Italia de o maşină în timp ce stătea ghemuită pe marginea drumului. Era mamă a 4 copii
ObservatorNews.ro
Diana, lovită mortal în Italia de o maşină în timp ce stătea ghemuită pe marginea drumului. Era mamă a 4 copii
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Libertateapentrufemei.ro
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Război pe prețul biletelor de transport în comun. STB cere majorarea la 5 lei
Mediafax.ro
Război pe prețul biletelor de transport în comun. STB cere majorarea la 5 lei
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Wowbiz.ro
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
KanalD.ro
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Concert pe Arena Naţională la câteva ore după ce sicriul lui Mircea Lucescu a părăsit stadionul! Ce eveniment are loc. Update
Fanatik.ro
Concert pe Arena Naţională la câteva ore după ce sicriul lui Mircea Lucescu a părăsit stadionul! Ce eveniment are loc. Update
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit