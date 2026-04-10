În comparație cu datele din martie 2026, Tisza a înregistrat o creștere de 2 puncte procentuale în rândul populației generale, 4 puncte în rândul alegătorilor deciși și 3 puncte în rândul votanților deja afiliați la un partid. În schimb, Fidesz a pierdut câte un punct procentual în toate aceste categorii. Potrivit lui András Pulai, șeful Publicus, «Există o breșă în baraj».

Acesta consideră că ultimele săptămâni au fost decisive pentru creșterea opoziției, problemele aduse în discuție favorizând partidul lui Péter Magyar, în timp ce Fidesz nu a reușit să obțină câștiguri semnificative.

Sondajul mai arată că 62% dintre respondenți sunt «nemulțumiți de modul în care merg lucrurile în țară», iar 53% dintre cei chestionați s-ar declara mai mulțumiți cu o schimbare de guvern.

În același timp, doar 32% ar prefera ca Fidesz să rămână la putere după alegerile din 2026. Când au fost întrebați care partid cred că va câștiga alegerile, 43% dintre respondenți au numit Tisza, în timp ce doar 33% au pariat pe Fidesz. Restul nu au dorit sau nu au știut să răspundă.

Datele indică un angajament ridicat al electoratului pentru scrutinul din 2026, 76% dintre alegători declarând că vor merge cu siguranță la urne.

Dintre aceștia, 95% sunt susținători ai Tisza, iar 90% ai Fidesz. Diferența de 5 puncte procentuale între cele două tabere a crescut față de ultima măsurătoare, realizată cu aproximativ zece zile înainte, când era de doar 3 puncte. Mai mult, 86% dintre alegători au declarat că și-au decis deja opțiunea de vot, în creștere față de 79% la finalul lunii martie.

Potrivit lui Pulai, electoratul opoziției pare să fi depășit dezamăgirile din trecut și să creadă din nou în șansa unei victorii. «Alegătorii din opoziție au depășit povara eșecurilor electorale anterioare și cred că pot învinge în sfârșit Fidesz. Acest lucru i-a determinat pe mulți să ceară o schimbare de guvern», a declarat acesta pentru «Népszava».

Întrebați despre soarta alegerilor din 2026, 42% dintre respondenți consideră că Fidesz va pierde, în timp ce doar 36% cred că partidul prim-ministrului Viktor Orbán își va continua guvernarea. În plus, proporția celor care consideră că vecinii și cunoscuții lor susțin Tisza (43%) este semnificativ mai mare decât cea a celor care cred același lucru despre Fidesz (27%).

Pulai a subliniat că dinamica din ultimele săptămâni a fost favorabilă opoziției, care a atras sprijin atât din partea alegătorilor Coaliției Democrate, cât și a Partidului Câinelui cu Două Cozi, aflate în prezent la un nivel constant de 2% în toate categoriile. În același timp, incertitudinea alegătorilor Fidesz a contribuit la scăderea sprijinului partidului aflat la guvernare.

«Ca urmare a dinamicii care s-a dezvoltat și a stării de spirit a opoziției care a fost eliberată de presiunea mentală, o victorie convingătoare a lui Tisza este probabilă», a concluzionat Pulai.

