În urma numărării aproape complete a voturilor, Péter Magyar, liderul Tisza, a revendicat victoria. „Maghiarii au spus astăzi «da» Europei, au spus «da» unei Ungarii libere”, a declarat Magyar duminică seara, în fața susținătorilor adunați pe malurile Dunării. Acesta i-a îndemnat pe oficialii loiali lui Orbán să demisioneze, subliniind că schimbarea este necesară.

Alegerile au atras atenția internațională, iar prima reacție din Rusia a venit de la reprezentantul special al președintelui Rusiei pentru investiții și cooperare economică Kirill Dmitriev, care a susținut că această schimbare politică va accelera declinul Uniunii Europene. „Acest lucru va accelera pur și simplu prăbușirea UE. Verificați peste 4 luni dacă am dreptate”, a scris Dmitriev pe X, conform news.ro.

Declarațiile sale au fost făcute la o postare în care activistul britanic de extremă dreapta Tommy Robinson a criticat rezultatele alegerilor, susținând că „Ungaria a căzut”. Rusia nu a oferit până acum un comentariu oficial cu privire la rezultatul alegerilor din Ungaria.

Kremlinul a fost acuzat că s-a implicat în sprijinirea premierului ungar Viktor Orban pentru alegerile din 12 aprilie, printr-o campanie de dezinformare coordonată de agenția Social Design, potrivit unui articol publicat de Financial Times. Această agenție, sancționată de Occident, ar fi inundat rețelele sociale cu mesaje pro-Orban, concepute în Rusia și distribuite de influenți maghiari.



