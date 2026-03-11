Planul Kremlinului și strategia de comunicare în Ungaria

Potrivit Financial Times, campania urmărește să-l prezinte pe Viktor Orban drept un lider puternic, capabil să mențină suveranitatea Ungariei și să trateze liderii mondiali „de la egal la egal”. Documentele analizate de FT arată că agenția Social Design a propus Kremlinului să-l contrasteze pe Orban cu principalul său rival, Peter Magyar, descris drept „o marionetă a Bruxelles-ului fără sprijin extern”.

Strategia include „atacuri informaționale” împotriva lui Magyar și a partidului său, Tisza, care conduce sondajele pentru alegerile parlamentare din Ungaria, de pe 12 aprilie 2026. Campania sugerează că partidul opoziției ar suferi de „incompetență, diviziune și agende secrete”, încercând să discrediteze membrii săi controversați.

Implicarea GRU și reacțiile opoziției

Conform publicației VSquare, trei ofițeri ai agenției de informații militare ruse GRU au fost detașați la Ambasada Rusiei din Budapesta. În urma acestei informații, Peter Magyar a cerut expulzarea lor și a relansat sloganul: „Rușilor, plecați acasă”, referindu-se la revolta anticomunistă din 1956.

Surse citate de jurnaliștii Financial Times susțin că agenții GRU ar fi lucrat sub coordonarea lui Serghei Kirienko, șeful de cabinet al lui Putin, implicat în campanii similare în alte țări.

Conflictul Ungaria-Ucraina și escaladarea tensiunilor

Campania rusă se desfășoară într-un context de tensiuni între Ungaria și Ucraina. După ce Kievul a refuzat să repare o conductă de petrol rusesc avariată, Viktor Orban s-a opus unui împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, blocând inițiativele care ar putea sprijini Kievul.

În plus, premierul ungar a intensificat retorica anti-UE și anti-Ucraina, difuzând videoclipuri generate de inteligența artificială și imagini care denigrează liderii europeni.

Campania Doppelgänger și tacticile utilizate

Agenția Social Design a fost sancționată anterior pentru campania de dezinformare „Doppelgänger”, care a utilizat știri false și deepfake-uri pentru a amplifica sentimentele antiucrainene. Spre deosebire de aceasta, campania maghiară urmărește să pară autohtonă, folosind meme-uri, infografice și videoclipuri adaptate pentru publicul ungar.

Potrivit FT, agenția a analizat știrile maghiare și a identificat aproximativ 50 de personalități pro-Orban și 30 din opoziție, utilizându-le pentru a răspândi mesaje de campanie.

Arestări controversate și manipularea informațiilor

Un incident recent, în care autoritățile maghiare au arestat cetățeni ucraineni care transportau numerar și aur, a fost însoțit de imagini false publicate de Ripost.hu, un tabloid pro-Orban.

Postarea a generat 130.000 de reacții, majoritatea din partea utilizatorilor străini, ceea ce a ridicat întrebări despre autenticitatea și scopul relatării.

Rusia și Ungaria au negat că s-au implicat în campanie

Atât guvernul maghiar, cât și cel rus au negat orice implicare în campanie. Ambasadorul Rusiei la Budapesta, Evgeny Stanislavov, a afirmat că Moscova dorește doar „să asigure continuarea relațiilor bilaterale normale”. Guvernul maghiar a calificat acuzațiile drept „o încercare jalnică de distragere a atenției” de la amenințările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

În ciuda acestor dezmințiri, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat: „Probabil că trageți concluzii eronate pe baza unei informații false. Din păcate, acest lucru s-a întâmplat deseori în ultimii ani”.