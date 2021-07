„Am primit un telefon în cursul zilei de marți de la premier. M-am bucurat foarte mult. M-a bucurat, de asemenea, faptul că am ocazia să discut față în față, pentru că din primele zile ale lunii martie nu am mai avut această ocazie. În ședințele de Guvern vorbeam, dar nu am avut o întâlnire pe subiecte concrete”, a spus Alexandru Nazare la Antena 3.

Am fost la discuție, premierul mi-a solicitat demisia. Am încercat să prezint argumente, pentru că eu cred că rezultatele ministerului pe care îl conduc sunt bune. Premierul mi-a spus însă că nu am alte opțiuni, demisie sau remaniere. Fostul ministru de finanțe:

„Mi-a cerut și ieri, prin mesaje, să demisionez”

Nazare a menționat că premierul i-a cerut inclusiv în cursul zilei de ieri, 7 iulie, prin mesaje text, să demisioneze.

„L-am rugat să mă lase să finalizez negocierile pe Eurobond, după care i-am dat un mesaj că nu văd niciun motiv pentru demisie, mai ales că domnia sa a lăudat de atâtea ori, la conferințe, activitatea noastră”, a explicat fostul membru al Executivului.

Acesta a subliniat că încă din luna mai apăruseră primele semnale, „pe surse”, că va fi revocat, dar premierul Florin Cîțu l-a asigurat că nu este vorba despre așa ceva.

Pe 21 mai au apărut pe surse semnale că o să îmi fie cerută remanierea. Am avut o discuție cu premierul, ne-am întâlnit în lift, mergeam spre coaliție și l-am întrebat. A spus că nu, nu intenționează așa ceva. Alexandru Nazare:

„Am aflat după aceea de la colegii din presă care m-au abordat informal că, de fapt, primiseră astfel de informații”, a precizat Nazare.

A fost invitat de Cîțu la lansarea candidaturii la șefia PNL, dar l-a refuzat

Fostul ministru a mai spus că pe 27 mai a primit un telefon de la premier, cu doar câteva zile înaintea prezentării candidaturii lui Florin Cîțu la șefia PNL.

„M-a invitat să particip la eveniment, Am cântărit foarte bine. Era exact săptămâna în care apăruseră sursele cu remanierea. Și i-am spus premierului că prefer să am o poziție de neutralitate, să nu implic ministerul în lupta politică din partid”, a explicat Nazare, care a precizat că i-a transmis lui Florin Cîțu „baftă în demersul pe care îl întreprinde”, dar că „nu pot participa”.

Întrebat ce reacție a avut premierul după acest răspuns, Nazare a declarat că discuția telefonică s-a terminat imediat.

„Nu am fost un ministru comod”

Nazare a dat de înțeles că înlăturarea sa poate veni și ca urmare a faptului că nu a dat bani acolo unde i s-a cerut.

„Nu am fost un ministru de finanțe comod pentru oricine. Ministrul de finanțe trebuie să țină cu casa, cu banii, de bani. Am fost foarte atent, astfel încât să avem bani și de investiții, să avem bani și să susținem economia, dar să facem și economii. Iar acolo unde erau cheltuieli nejustificate nu le-am dat curs”, a spus el.

Iohannis a semnat decretul de revocare

Premierul Florin Cîţu i-a solicitat joi, 8 iulie, preşedintelui Klaus Iohannis aprobarea revocării din funcţie a ministrului de finanţe Alexandru Nazare, după ce acesta a refuzat să îşi dea demisia.

Am făcut o evaluare la şase luni, sunt mai multe lucruri, dar pe scurt cele mai întârziate proiecte sunt la Ministerul Finanţelor. Domnul ministru a avut posibilitatea să îşi dea demisia, a preferat să fie revocat Explicațiile lui Florin Cîțu pentru remanierea lui Alexandru Nazare:

Preşedintele Iohannis a semnat, câteva ore mai târziu, decretul de revocare a lui Alexandru Nazare din funcţia de ministru al finanţelor, dar şi decretul pentru preluarea interimară a portofoliului de către premierul Florin Cîţu.



Citeşte şi:

Christian Ciocan, demis din MAI, după ce încălcat 7 prevederi legale și a făcut scandal într-o secție de poliție

Bogdan Oprea, șeful BGS, despre acuzația că Orban ar fi fost îmbrâncit de bodyguarzi: „Nu e adevărat, s-a împiedicat”

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ionel Ganea, acuzații grave la adresa Anamariei Prodan: „«Acidul sulfuric». Știți cum își scoate banii?”

Playtech.ro Oana Zăvoranu a UMILIT-O pe Gina Pistol!! Cuvinte dure aruncate după ce iubita lui Smiley a...

Observatornews.ro Mamă desfigurată de un vecin în faţa copilului său, pentru că fetiţa făcea prea mult zgomot în casă

HOROSCOP Horoscop 9 iulie 2021. Berbecii au multe pe cap, dar și intenții și dorințe care îi consumă destul de mult

Știrileprotv.ro Bănuitor și posesiv, un bărbat din Argeș a recurs la un gest șocant pentru că suspecta că soția sa are o relație cu fiul lor. Apoi s-a ascuns în hambar și a așteptat poliția

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE Ritualul de îngrijire coreean pentru tenul afectat de viața urbană (PUBLICITATE)