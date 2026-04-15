România, lider regional în relațiile economice

„Nu suntem în postura de a avea un acord cu FMI, ci de a capitaliza rezultatele consolidării fiscale programului pe care l-am pus în practică”, a precizat oficialul român.

Nazare a subliniat că România a reușit să-și consolideze poziția de lider regional, lucru confirmat de întâlnirea, în premieră, cu președintele Băncii Mondiale.

„Este o premieră ca România să aibă o întâlnire chiar cu președintele Băncii Mondiale, iar acest lucru arată postura nouă pe care am reușit s-o câștigăm în discuțiile purtate începând de anul trecut. Credibilitatea pe care a recâștigat-o România și importanța pe care o are la nivel regional se reflectă în aceste inițiative”, a declarat ministrul.

Printre proiectele concrete discutate se numără reabilitarea reactoarelor nucleare de la Cernavodă, pentru care Banca Mondială este pregătită să ofere finanțare, și dezvoltarea unor proiecte legate de gaz natural.

„Aceste inițiative sunt esențiale pentru securitatea energetică a României și pentru atragerea de noi investiții”, a adăugat Nazare.

Investițiile străine, o prioritate pentru România

Un alt subiect abordat la Washington a fost promovarea României ca destinație atractivă pentru investitorii americani.

„Am prezentat potențialul de investiții în România și avantajele pe care le-ar avea investitorii americani odată ce decid să vină în România. Există interes pentru investiții în România”, a afirmat ministrul Finanțelor.

Nazare a subliniat că România a reușit o ajustare semnificativă a deficitului cash, de aproape 1%, ceea ce contribuie la stabilitatea macroeconomică a țării. Totodată, discuțiile cu FMI și agențiile de rating se axează pe perspectivele economice ale României pentru 2026 și anii următori.

Provocările inflației în context global

Ministrul a recunoscut că inflația rămâne o provocare majoră pentru România, în contextul impactului conflictului din Orientul Mijlociu.

„Nu este o situație ușoară în România. Inflația va rămâne ridicată, dat fiind impactul conflictului, care afectează proiecțiile de dezinflație ale noastre și ale BNR”, a explicat Nazare.

Cu toate acestea, oficialul subliniază necesitatea unor investiții strategice, inclusiv în contextul reconstrucției Ucrainei, și a evidențiat importanța colaborării cu administrația americană.

„Vom avea întâlniri la Trezoreria americană, Departamentul de Comerț și chiar la Casa Albă, cu Consiliul de dominanță energetică. Aceste discuții sunt esențiale pentru poziția noastră ca actor regional important”, a concluzionat ministrul.

Astfel, România continuă să-și consolideze prezența la nivel internațional și să atragă atenția partenerilor economici, demonstrând stabilitate și deschidere către proiecte de amploare.

