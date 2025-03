Acuzați că au zburat cu avioanele puse la dispoziție de compania Nordis

Jurnaliștii G4Media și Recorder au dezvăluit că premierul Marcel Ciolacu a efectuat patru zboruri cu un avion privat închiriat de Nordis, iar în cazul a trei dintre zboruri, în avioanele Nordis s-au aflat și Alfred Simonis (președinte CJ Timiș, președinte PSD Timiș și fost președinte al Camerei Deputaților) și ministrul transporturilor Sorin Grindeanu.

Conform Recorder, firma Car Studio Detailing SRL, care aparține Grupului Nordis, a achitat pentru Alfred Simonis și Sorin Grindeanu mai multe servicii turistice, cu ocazia unui city break la Londra, în octombrie 2023. Contactat de jurnaliștii de la Recorder pentru a comenta dezvăluirile, Simonis a refuzat să ofere un punct de vedere.

Întrebat de Libertatea cum explică ultimele dezvăluiri care îl vizează, Simonis a spus că „informațiile sunt trunchiate, ca de fiecare dată”.

„Toate zborurile mele în privat au fost făcute pe banii mei. Că am zburat de 3-4 ori cu prieteni cu avioane închiriate, sunt chestiuni care țin de viața mea privată. Nu există niciun prejudiciu adus nimănui în statul român pe motiv că am mers eu într-o vacanță sau alta pe banii mei. În timpul ăsta, foarte mulți oameni risipesc din bugetul de stat banii publici cu avioane private și cu alte cheltuieli de lux și nu-i întreabă nimeni”, a declarat Simonis.

Liderul PSD Timiș a mai spus că „faptul că un site spune că s-a făcut o deplasare pe care nu am plătit-o, e probabil fals”. „Am descoperit fiecare factură și chitanță sau OP la fiecare vacanță cu zbor sau fără zbor pe care am făcut-o cu compania respectivă pe care sunt mai multe deplasări. Nu îmi dau seama care este acuzația. Orice companie de turism plătește și îți facturează ție mai departe banii pe care îi ai de plătit. Nu văd relevanța interesului public pentru ceva ce am făcut eu în privat”, a insistat Simonis.

Condiția pe care au pus-o ca să urce în avion

Întrebat care a fost prețul plătit pentru zborurile Nordis, în condițiile în care premierul Marcel Ciolacu a prezentat facturi în urma cărora a fost ridicată problema unor costuri mici raportat la prețul unor astfel de avioane, Alfred Simonis a declarat că în momentul în care politicienii PSD au zburat cu avionul privat, aeronava era deja închiriată de Nordis. Simonis susține că lui și colegilor de partid li s-a propus să urce în avionul deja contractat, iar politicienii au acceptat „insistând” să achite costul unui bilet pentru un zbor de linie la clasa business.

„Niciun zbor contractat de această companie nu fost luat pentru mine. Zborul exista, oamenii mergeau acolo. Noi aveam bilete… Eu aveam bilet, de exemplu, să mă duc la un meci pe o companie, pe Wizz Air cred, și-am aflat că se pleacă în zona aia. Am spus: «Facturați-mi un bilet, ca și cum aș sta la un business la un Wizz Air». Cursa era închiriată. Sunt sute de curse închiriate și eu apar în trei. Deci nu s-a închiriat avionul pentru mine ca să-l plătesc integral”, a declarat Alfred Simonis.

Liderul PSD Timiș susține că propunerea de călătorie a venit din partea celor de la Nordis, după ce avionul era deja închiriat. „Avionul exista, oamenii mergeau acolo. «Vreți să veniți și voi?». «Da, cu condiția să plătim. Eu am fost unul dintre cei care au insistat să îmi plătesc un loc de business”, a spus Simonis.

Simonis: „Cei care încasau bani pe publicitate de la Nordis mă întreabă pe mine de ce am zburat eu pe banii mei cu Nordis”

Simonis consideră că Dosarul Nordis este încă neclar în ceea ce privește acuzațiile aduse. „În primul rând sunt sute de apartamente predate oamenilor. În al doilea rând, în acest moment, nu există o dovadă clară a faptului că s-a făcut vreun prejudiciu, că s-a furat ceva de acolo, că există o evaziune fiscală. Dacă se va dovedi că s-a întâmplat, asta e foarte grav și cei care au făcut-o trebuie pedepsiți exemplar, indiferent de culoarea politică sau numele lor, sau că sunt prieteni cu mine sau că nu, ca să fie clar. Și membru al familiei dacă e, trebuie pedepsit exemplar”, a mai spus fostul președinte al Camerei Deputaților.

Președintele CJ Timiș susține că „e foarte grav că unii au plătit niște bani, poate toți banii lor, ca să cumpere un apartament în 24 de luni și au trecut 70 și nu l-au primit”. „Asta e un lucru foarte grav și deja e o problemă. Și asta o înțeleg. Dar în 2022, până când au apărut primele informații publice că sunt niște probleme cu compania, aproape toate site-urile de presă din România, făceau reclamă la Nordis”, susține Simonis.

Politicianul PSD subliniază că oamenii care și-au cumpărat apartamente de la Nordis și „au fost păcăliți într-o oarecare măsură pentru că nu au primit apartamentul la timp”. „Cred că mai degrabă au cumpărat (n.r. – clienții Nordis) pentru că pe tricourile arbitrilor scria Nordis, pentru că pe toate site-urile dumneavoastră scria mare Nordis și părea o firmă foarte serioasă. Și eu credeam că nu are niciun fel de problemă firma respectivă. Mi se pare chiar ciudat un lucru. Ziariștii care încasau bani, patronii lor, pe publicitate Nordis mă întreabă pe mine de ce am zburat eu pe banii mei cu Nordis”, a reacționat președintele PSD Timiș.

Simonis știa din 2022 că „pot fi probleme” la Nordis

Într-un interviu pentru Prima News, ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu a declarat, referindu-se la problemele de la Nordis, că nici el, nici Marcel Ciolacu, nici colegii din Parlament n-au ştiut „de lucrurile astea”. „N-am ştiut nici că dă ţepe, nici că nu dă ţepe. N-am ştiut de lucrurile acestea. Nu era treaba mea”, a declarat Grindeanu.

Simonis susține însă că începând cu anul 2022 a refuzat să mai zboare cu avioanele Nordis tocmai pentru că a avut informații că ar putea fi o problemă cu compania.

„Din 2022, când au apărut primele informații, nu veți mai găsi niciun fel de factură între mine și Nordis pentru că am refuzat să mai mă duc, înțelegând că poate fi o problemă. În mai 2022, când sunt eu acuzat că m-am dus nu știu pe unde, pe banii mei, oameni buni, nu era niciun fel de problemă cu compania. (…) Eu n-aveam de unde să știu, în 2022, că în 2024 apare o problemă la Nordis. De când am aflat că sunt probleme, sau că pot fi probleme, că sunt întârzieri, nu mai găsiți transferuri de bani și tranzacții între compania de turism Nordis și familia mea”, a mai declarat Alfred Simonis.

De ce a fost menținută Laura Vicol la șefia Comisiei Juridice

Întrebat de ce a fost menținută Laura Vicol la șefia Comisiei Juridice din Camera Deputaților dacă a avut indicii încă din 2022 că „ar putea fi probleme” la Nordis, Alfred Simonis, care a fost atât liderul de grup al deputaților PSD, cât și președinte interimar al Camerei Deputaților, a declarat că nu au existat suficiente motive pentru ca Laura Vicol să fie înlocuită de la șefia Comisiei Juridice.

„Vi se pare normal ca eu în 2022 să spun că Nordis poate să nu întârzie apartamentele și trebuie să dăm afară un om care e profesionist, pe care au ales-o colegii din comisie, pe care au ales-o colegii din grup, care a fost 20 de ani avocat. Că e frumoasă, că se îmbracă nu știu cum… Astea sunt chestiuni care țin de viața privată. Nu e treaba mea când fac analiza și în niciun caz a colegiilor mei. Ar fi trebuit să o sancționăm pe dânsa pentru ce? Că soțul dânsei întârzie niște apartamente? Nu vă supărați, este absurd”, a mai declarat Alfred Simonis.

Președintele PSD Timiș susține că „atunci când au apărut primele informații, nici măcar adevărate, că sunt niște legături între domnia sa (n.r. – Laura Vicol) și firma Nordis, a fost schimbată nu doar de la Comisia Juridică, a fost chiar dată afară din partid sau a demisionat din partid”. „Nu putem judeca oamenii pe bază de o informație de presă, pur și simplu”, a declarat Simonis, referindu-se la deputata Laura Vicol, care a demisionat după ancheta Recorder referitoare la Nordis.

Fostul președinte al Camerei Deputaților susține că acuzațiile potrivit căreia Laura Vicol a ținut la sertar un proiect de lege care ar fi împiedicat dezvoltatorii imobiliari să dea țepe sunt „minciuni”. „Este un proiect depus în 2018. Din 2019 până în 2021 Comisia a fost condusă de PNL și USR. Nu s-a făcut proiectul, dar pentru că din 2021 a venit doamna Vicol a fost ținut la sertar. Păi, ce ați făcut 2018, 2019 și 2020 până a venit doamna Vicol președinte la comisie!?”, a mai declarat Simonis.

