Alin Stoica fusese numit în funcția de prefect în luna martie a acestui an.

„Începand de astăzi nu mai ocup funcția de Prefect al Capitalei. Am încercat în aceste 6 luni să fac ce am crezut că este mai bine pentru cetăţeni, într-o perioadă destul de dificilă. A fost şi prima mea experienţă în administraţia publică, o experienţă care m-a făcut să învăţ lucruri noi şi care m-a pus în postura de a face lucruri pentru comunitate. Am făcut şi greşeli, pe care am încercat – şi sper că am reuşit – să le repar în cel mai scurt timp”, a scris Alin Stoica pe Facebook.

Fostul prefect mai precizează că în această perioadă a cunoscut mulți oameni „foarte bine intenționați”, „funcţionari care merită mai mult şi un mediu de lucru care trebuie schimbat, dar şi oameni politici care înţeleg necesitatea modernizării României”.

Sunt în continuare convins că singura alianţă care poate moderniza România este USR PLUS – PNL – UDMR şi de aceea sper că vom reveni la guvernare în scurt timp, cu un nou premier Alin Stoica:

Guvernul a adoptat în ședința de astăzi, 9 septembrie, hotărârile de eliberare din funcție a celor 14 prefecți și 28 de subprefecți de la USR PLUS, după cum a anunțat premierul Florin Cîțu la finalul ședinței Executivului.

Cîțu a precizat că în locul acestora nu vor fi numite alte persoane, ci „vor fi preluate atribuțiile”.

„MAI va emite 14 ordine de ministru pentru preluarea de atribuții. Nu numim alți prefecți sau subprefecți, vor fi preluate atribuțiile. Situația rămâne așa, ca la secretarii de stat. Nu se numește nimeni pe acele locuri doar rămân posturi libere și se preiau din atribuții”, a explicat Florin Cîțu.

Miercuri seară, premierul a anunțat și demiterea secretarilor de stat USR PLUS din Guvern, motivând că după negocierile formațiunii cu cei de la AUR și PSD pe tema moțiunii de cenzură, nu știe ce interese mai reprezintă aceștia.

Aceste demiteri au loc în contextul în care, la începutul săptămânii, vicepremierul Dan Barna și miniștrii USR PLUS s-au retras din Guvern.

