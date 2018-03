Ambasada Turciei la Copenhaga, atacată cu cocktailuri Molotov. Cel puțin două persoane au atacat cu sticle incendiare ambasada Turiciei de la Compenhaga, luni dimineața. Din fericire au fost cauzate doar pagube minore, fără ca vreo persoană să aibă de suferit.

În momentul producerii incidentului, clădirea ambasadei era goală.

Un reprezentant al poliției din capitala Danemarcei au declarat pentru Reuters că a fost declanșată o anchetă și că, momentan, nu a fost arestată nicio persoană în acest caz.

Turkish Embassy in Denmark Comes Under Petrol Bombs’ Attack – According to police, two people attacked Turkey’s embassy in Copenhagen with petrol bombs on Monday. pic.twitter.com/ak4M5bOXmW

— Daily Hurriyat (@HurriyatPk) March 19, 2018