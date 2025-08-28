Velierul milionarului Gabriel Comănescu, scos la licitație de ANAF

ANAF organizează o licitație pentru vânzarea unui velier de lux în Constanța. Conform anunțului publicat de ANAF, evenimentul va avea loc pe 10 septembrie 2025, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța.

În prezent, velierul este acostat în Portul Constanța Sud Agigea, la dana 104. Potrivit ANAF, nava aparține companiei GRUP SERVICII PETROLIERE LOGISTIC VEGA TURISM S.A. Licitația reprezintă o oportunitate unică pentru potențialii cumpărători interesați de achiziționarea unei nave de lux cu istorie.

Detalii despre velierul Adornate, scos la licitație

Velierul ADORNATE, o navă maritimă de pasageri pentru curse lungi și costiere, este obiectul licitației.

Nava, construită în 1961, are numărul de înmatriculare 32 și numărul IMO 5023796. ANAF menționează că velierul se află în stare bună și deține certificat de naționalitate valid.

Cine poate participa la licitație

ANAF a publicat și condițiile pe care trebuie să le respecte persoanele care își doresc să participe la licitație.

„Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare”, a transmis ANAF.

Totodată, ANAF a publicat și lista documentelor necesare pe care doritorii să se înscrie la licitație trebuie să le depună:

oferta de cumpărare;

dovadă plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub formă scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ231506701XXXXXXX, beneficiar Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, cod de identificare fiscală 3586738, deschis la Trezorerie Mun. Constanța, utilizând numărul de evidență a plății 81330012500000000000825

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport;

declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifica faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Parcarea Hotelului Vega din Mamaia, scoată la licitație

ANAF scoate la licitație și Parcarea Hotelului Vega din Mamaia. Hotelul a fost achiziționat de Gabriel Comănescu în 2005. Anul acesta, ANAF ANAF va organiza pe 4 septembrie o licitație pentru vânzarea a două terenuri care formează parcarea din fața celebrului hotel din Mamaia, deținut de Vega Turism SA.

Primul teren are o suprafață de 3.488 mp și un preț de evaluare de peste 13 milioane lei, iar al doilea teren de 596 mp este evaluat la aproximativ 2,3 milioane lei, în total valoarea fiind de peste 15,3 milioane lei (peste 3,1 milioane euro), fără TVA.

Hotelul Vega, parte a grupului lui Gabriel Comănescu, a fost cumpărat în 2005 și transformat într-un hotel de lux cu 141 camere și o cifră de afaceri de peste 17 milioane lei în 2022. Hotelul are o reputație pentru confort ridicat și facilități premium, iar prețurile pentru o cameră dublă pot depăși 1.000 lei pe noapte.