Terenurile Vega, scoase la licitație de ANAF

Hotelul Vega a fost achiziționat de Comănescu în 2005 și apoi a fost modernizat, ajungând la un standard de cinci stele, cu un număr de 141 camere și o cifră de afaceri de peste 17 milioane de lei în anul 2022. Hotelul este recunoscut pentru nivelul ridicat de confort și facilitățile premium, iar prețurile pentru o cameră dublă pot depăși 1.000 de lei pe noapte.

ANAF a anunțat, într-un comunicat oficial, că pe 4 septembrie 2025, la ora 13.00, va fi organizată o licitație pentru a vinde două terenuri ale Vega Turism SA, compania care deține hotelul de cinci stele din Mamaia.

Primul teren scos la licitație are o suprafață de 3488 de metri pătrați, iar prețul de evaluare este de 13.055.379, fără TVA. Al doilea teren, în suprafață de 596 de metri pătrați, are un preț de evaluare de 2.278.698 lei, fără TVA.

În total, cele două terenuri au fost evaluate la 15.334.077 lei, ceea ce înseamnă 3.129.212 euro, fără TVA.

Terenurile de lângă hotelul Vega din Mamaia care sunt scoase la licitație de ANAF. Sursa foto: ANAF.

Istoria hotelului Vega

Hotelul Vega din Mamaia are o istorie care începe la sfârșitul anilor ‘70, când a fost construit ca parte a unui proiect amplu de dezvoltare a nordului stațiunii Mamaia, o zonă considerată favoritã atât de elitele vremii, cât și de un număr mare de turiști din toată Europa.

În anii 80, ansamblul de hoteluri din care făcea parte Vega era unul dintre cele mai de succes din stațiune.

Vega este un hotel cunoscut și pentru faptul că a fost unul din platourile de filmare ale comediei românești „Nea Mărin Miliardar”, unde au fost cazați nume mari ale cinematografiei românești.

Cine este milionarul Gabriel Comănescu

Gabriel Comănescu este un om de afaceri român care deține o avere estimată la aproximativ 200 de milioane de euro. Prosperitatea sa provine în principal din activitățile desfășurate prin compania Grup Servicii Petroliere (GSP), companie specializată în foraj marin și servicii conexe industriei petrolului și gazelor.

Gabriel Comănescu a fost menționat în unele investigații jurnalistice, precum cele bazate pe „Panama Papers”, care au dezvăluit modul în care și-a constituit o parte din avere printr-o rețea de firme offshore în Panama și Insulele Virgine Britanice. În aceleași investigații, au fost amintite influențe interne în cadrul OMV Petrom, favorizându-i contracte și afaceri, aspect care a generat controverse publice.

De asemenea, firma lui Gabriel Comănescu a fost menționată într-o analiză Foreign Policy ca fiind una dintre cele care are relații bune cu Kremlinul.

