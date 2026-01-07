Hopincă și-a cerut scuze

„Bâlbâiala Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2, care a afișat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă. Îmi cer scuze, în numele instituției, față de cetățenii afectați de această situație. Am cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili, iar măsurile adoptate vor fi comunicate în cel mai scurt timp. Procesul de calculare a fost finalizat și ar trebui să nu mai existe sincope!”, a transmis Hopincă, după ce mai mulții cetățeni din sectorul 2 s-au scandalizat vâzând impozitele pe care le au de plată pentru locuințele și autoturismele pe care le dețin.

„Era corect, ulterior s-a adăugat”

Zeci de cetățeni din sectorul 2 au semnalat, în aceste zile, pe reţelele de socializare faptul că au plătit integral încă de la începutul acestui an taxele şi impozitele pe 2026, iar ulterior au constatat că mai au de achitat diverse diferenţe de bani.

„La mine prima dată era corect conform formulei de calcul, ulterior s-a adăugat fără nicio justificare. Am trimis petiția nr. 1250 din 06.01.2026 prin Atlas și astept un răspuns. Mai am o pețitie din 24.12.2025, dar nu a răspuns nimeni. Indicat ar fi fost pentru transparență să afisați și formula de calcul Mulțumesc!”, „Faceți publică formula de calcul a impozitului!!!!”, „Șeful de la taxe S2 a fost extrem de agresiv astăzi într-o emisiune tv. Nu a recunoscut deloc că a greșit, dimpotrivă a încercat să ne aburească, dând de înțeles că noi, cetățenii, nu înțelegem. Trebuie dat afară”, sunt doar câteva dintre mesajele oamenilor transmise primarului în mediul online.

O situație haotică a apărut la Taxe și Impozite în sectorul 2, unde locuitorii au crezut dimineața că au de plătit o sumă, așa cum indica platforma Ghiseul.ro, pentru ca seara să descopere cu totul alte sume.

„La mine a crescut de la 876 la 1025 lei. Mă întreb dacă plăteam dimineața cei 876 lei, ce se întâmpla? Poate ne trezim mâine cu altă surpriză”, a scris un bucureștean pe grupul de Facebook Cartierul Colentina.

Val de furie în online

Sute de români au ajuns să se plângă pe rețelele sociale de noile valori ale impozitelor pe mașină și locuință, după ce Guvernul a adoptat la finalul anului trecut o reformă a taxelor locale.

Mai exact, din acest an a crescut valoarea impozabilă a clădirilor, în vreme ce la mașini a fost introdusă o componentă de poluare, iar la modelele electrice și hibride au dispărut facilitățile.

Inițial, plângerile au vizat faptul că portalul Ghiseul.ro nu funcționează, dar odată ce acesta a redevenit funcțional, iar oamenii au putut să își consulte impozitele datorate, totul s-a transformat în furie la adresa autorităților.





