Mai exact, din acest an a crescut valoarea impozabilă a clădirilor, în vreme ce la mașini a fost introdusă o componentă de poluare, iar la modelele electrice și hibride au dispărut facilitățile.

Zidul digital al plângerii

Inițial, plângerile au vizat faptul că portalul Ghiseul.ro nu funcționează, dar odată ce acesta a redevenit funcțional, iar oamenii au putut să își consulte impozitele datorate, totul s-a transformat în furie la adresa autorităților.

În timp ce puțini au remarcat o mică scădere, în special la mașinile cu motoare sub doi litri, alții s-au declarat șocați de valori.

Profesorul de economie Bogdan Glăvan acuzat statul de „terorism fiscal” și a remarcat că unele valori le depășesc chiar și pe cele din Germania.

„Alertă de terorism fiscal în România. Statul român impune taxe pe proprietate în termeni nominali (!) mai mari decât Germania și doar un retardat poate să aprecieze”, a scris acesta pe Facebook.

Exemple contradictorii

„Mai detaliat, pentru mașinile cu motoare de 2500 cmc (centimetri cubi – n.r.) și mai mari, statul român prelevă o sumă care care este egală sau mai mare cu impozitul stabilit în Germania, o țară unde veniturile populației sunt mai mari.

Iată câteva exemple:

BMW 530d 3000 cmc din 2018: în Germania impozitul este 379 euro, în România este 444 euro;

Mazda CX-5 2500 cmc din 2019: în Germania impozitul este 198 euro, iar în România tot 198 euro;

Ford Kuga 2500 cmc hibrid din 2025: în Germania impozitul este 134 euro, în România 194 euro;

Toyota RAV4 2500 cmc hibrid din 2025: în Germania impozitul este 127 euro, în România 194 euro;

Toyota RAV4 PHEV din 2025: în Germania impozitul este 44 euro, în România 135 euro”, conform lui Glăvan.

Acesta specific faptul că e vorba de mașini de clasă medie, nu de lux.

El acuză că sunt inclusiv discriminări între mașini, deși acestea au prețuri similare sau sunt la fel de mari.

„Așa cum există pensii speciale, în România există și impozite speciale. Posesorii de mașini franțuzești, de exemplu, Renault, Citroen, Peugeot, sunt «privilegiați», fără ca mașinile lor să fie mai mici, mai nepoluante sau măcar mai ieftine decât altele similare”, spune profesorul de economie.

„De exemplu, știți care este impozitul pentru un Renault Rafale 4×4 PHEV (plug-in hibrid – n.r.), 300 CP, al cărui preț oficial pleacă de la 54000 euro? 68 de lei. În schimb, pentru o Toyota RAV 4 PHEV, tot 4×4, de putere similară dar, totuși o mașină mai mică și ceva mai ieftină, plătești impozit 700 lei, adică de 10 ori mai mult. Motivul «tehnic» este acela că Renault funcționează cu un motor termic foarte mic de 1200 cmc”, susține acesta.

În altă postare, Glăvan a remarcat faptul că impozitul pentru mașina sa Honda de 19 ani este mai mic decât o mașină Toyota hibridă nouă, care consumă și poluează la jumătate.

Explozie la mașini hibride

Nu este singurul care acuză modul de calcul. Fostul șef al Fiscului, avocatul Sebastian Bodu, a venit cu propriul exemplu: „Mi-am calculat impozitul pe Ghiseul.ro. Pentru un autoturism hibrid, 2 ani vechime, mi-a dat un impozit mai mare cu 2443%!”, a scris acesta.

„Impozit auto 2025 – 145 de lei. Impozit auto 2026 – 2.244 de lei.

Mașină noup, hibrid, adică puțin poluantă. Cum să crești mă o taxă cu 1500%? Cum? Vă spun, rumeguș au în cap, nu creier”, se plânge alt internaut.

Avocatul Gabriel Biriș a explicat creșterea prin faptul că dispare reducerea de 95% pe care mașinile hibride și electrice le aveau.

„Păcăleala” eco

O serie de internauți au acuzat Guvernul de „păcăleală”, afirmând că au plătit prețuri de 2-4 ori mai mari pentru mașini eco, la care au plătit deja taxe mai mari din cauza prețului mult mai mare, iar acum se văd „trași în piept” de stat.

Profesorul de economie Cristian Păun a dat la rândul său propriul exemplu, afirmând la Digi24 că impozitul pentru mașina sa hibridă a crescut de la 64 de lei la 700 de lei.

Mai mult, acesta spune că la acestea se adaugă și taxa de parcare, plus asigurarea obligatorie RCA, astfel că se ajunge la costuri mari pentru deținerea unei mașini.

Prețul unui loc de parcare este de 600-700 de lei pe an în București, în vreme ce o asigurare RCA costă între 1.200 și 1.500 lei în medie.

Paradoxul de la locuințe

Păun a spus că la locuințe taxele au crescut, dar problema este că alte state au taxe mici sau chiar zero pentru locuința de domiciliu și mari pentru cele de vacanță sau dacă au mai multe.

Reamintim, Guvernul a susținut că majorarea impozitelor pe locuințe se face pentru a taxa imobilele aproape de valoarea de piață, dar și din cauză că la nivel european România încasează foarte puțin din taxe locale.

Pentru locuințe creșterile de impozit la locuințe cauzele sunt două: creșterea valorii impozabile de la 1.492 de lei/mp în 2025 la 2.677 de lei/mp în 2026, la care se adaugă creșterea procentului taxat.

Pentru clădirile rezidențiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% și 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Valoarea procentului este aprobată de fiecare primărie în parte.

Dublări

Deși Guvernul a anunțat o creștere medie de 80%, unii s-au trezit cu majorări mult mai mari.

Pe grupul Cetățean Sector 3, un internaut a arătat că majorarea a fost de fapt de 2,5 ori:

-apartament de 45,84 metri pătrați cu impozit 430 lei în 2026 față de 183 lei în 2025;

-apartament de 75,55 metri pătrați cu impozit 779 lei în 2026, față de 291 lei în 2025.

Recalculări

Pe lângă creșterile de impozit, unii internauți s-au plâns și de faptul că au primit recalculări: după ce au plătit o dată pe Ghiseul.ro, s-au trezit că au de achitat încă o diferență.

„Dimineață, în Ghișeul.ro aveam de plată o sumă. Toată ziua am încercat să plătesc, nu am reușit, iar seara, când am reușit să reintru în aplicație, suma crescuse considerabil. Vă înțeleg că aveți nevoie de bani și în concesință ne jupuiți pe noi, dar putem ști măcar cât să plătim? Nu ați reușit până pe data de 3 ianuarie să vă faceți calculele?”, se întreba un internaut.

Impozitul pe locuință al acestuia crescuse de la 493 de lei la 571 de lei.

Puțin față de alții

Pentru locuințe, românii plătesc unele dintre cele mai mici taxe din Uniunea Europeană, în jurul a 93 de euro. Media europeană este de circa 710 euro, iar o serie de state precum Franța taxa este de mii de euro.

În Polonia, media este de circa 300 de euro, în Italia peste 760 de euro, iar în Spania mai mult de 750 de euro pe an.

De asemenea, ponderea impozitelor pe proprietate în PIB este foarte mică – doar 0,5% față de media europeană de 1,9% sau 3,7% în Franța.

În Polonia aceste taxe reprezintă 1,4% din PIB, iar în Ungaria 0,8%.

