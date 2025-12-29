Cresc impozitele pe casă

Taxele locale, adică impozitele pe mașini și locuințe, vor crește masiv începând de la 1 ianuarie 2026.

Majorarea lor a fost condiție în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): impozitul pe mașini se calculează acum conform principiului „poluatorul plătește”, în vreme ce la locuințe, impozitul va fi corelat cu valoarea de piață a imobilului.

În practică, acest lucru înseamnă bani mai mulți de dat.

Pentru clădirile rezidențiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% și 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Valoarea impozabilă se calculează în funcție de oraș, zonă, tipul materialelor sau dotarea cu utilități, iar aceasta este cea care a crescut.

Nu există un procent exact, deoarece acestea variază între fiecare localitate. Toate primăriile au obligația de a vota noile taxe până pe 31 decembrie 2025.

În București, taxele pe clădiri ar urma să crească cu aproape 80%. Valoarea impozabilă pentru clădirile din beton armat ar urma să crească de la 1.492 de lei/mp în 2025 la 2.677 de lei/mp în 2026. Pentru clădirile din lemn, creșterea ar fi de la 447 de lei/mp la 803 lei/mp.

Exemplu de calcul la mașini

De asemenea, cresc puternic taxele pentru cei cu mașini vechi. Impozitul se calculează în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare.

Potrivit Digi24, în cazul autoturismelor cu o capacitate cilindrică între 1.601 cmc și 2.000 cmc:

Noneuro – Euro 3, taxa anuală va fi de 237,6 lei, respectiv 297 de lei

Euro 4: de la 228 până la 285 de lei

Euro 5: de la 213,6 până la 267 de lei

Euro 6: de la 200,8 până la 251 de lei

Hibride: 24,6 lei.

Se scumpesc carburanții, țigările și alcoolul

La rândul lor, cresc accizele pentru carburanți, dar și cele pentru țigări și alcool.

Astfel, majorarea de 10% a accizelor va face ca litrul de carburant să crească cu 34 de bani. Concomitent, fumătorii vor resimți imediat efectele, un pachet de țigări urmând să fie mai scump.

Accizele cresc și la băuturile spirtoase, impactul fiind de 2,6 lei pe litru. La vin și bere, creșterea este de 10% a accizelor, dar în final, impactul va fi de doar câțiva bani.

Intră în vigoare taxa pe Temu

Concomitent, de la 1 ianuarie urmează să intre în vigoare o taxă de 25 de lei pentru fiecare colet expediat din afara Uniunii Europene și care are o valoare mai mică de 150 de euro.

Acest lucru va impacta românii care fac achiziții pe Temu, Shein, Aliexpress, Trendyol și alte platforme din afara UE.

Impozitul pe dividende urcă la 16%

O altă taxă care va crește va afecta antreprenorii. Mai exact, aceștia vor plăti din 2026 o taxă de 16% pe dividende, după ce anterior aceasta a fost în ultimii ani de 5% în 2016, 8% din 2023 și apoi de 10% din 2025.

Măsura a fost criticată de antreprenori.

Scade taxa pe cifra de afaceri

Taxa pe cifra de afaceri, plătită de companiile cu o cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro, va fi redusă de la 1% la 0,5%.

Această taxă este „nocivă” pentru mediul de afaceri, frânând investițiile.

Însă Guvernul nu o poate elimina total, având în vedere că populația plătește taxe mai mari pe TVA, accize, mașini și locuințe.

Coaliția de guvernare vrea însă să o elimine din 2027.

Salariul minim crește, dar din iulie

În fine, o altă măsură care va intra în vigoare anul viitor este creșterea salariului minim.

În acest moment, salariul minim brut este de 4.050 de lei, ceea ce înseamnă 2.574 de lei în mână.

Acesta va crește de la 1 iulie 2026 la un brut de 4.325 de lei, ceea ce înseamnă, cu tot cu deduceri, un plus de circa 200 de lei în mână.

Creșterea salariului minim vine la insistențele PSD și în condițiile în care România are deja o lege care reglementează creșterea salariului minim, iar o directivă europeană obligă țara noastră să majoreze leafa minimă.