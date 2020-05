De Paul Tecuceanu,

„Experiența mea cu coronavirus? O tragedie”, a spus, ironic, Andrea Bocelli, care a adăugat”: „În familie, am fost cu toții infectați. Am avut febră, deși mică, am strănutat și am tușit”.

Din fericire, artistul și cele mai dragi ființe din viața sa au câștigat lupta cu COVID-19.

Andrea Bocelli a mers, marți dimineață, să doneze plasmă la centrul de colectare a sângelui din cadrul Spitalului Cisanello din Pisa.

Muzicianul a fost însoțit de soția sa, Veronica, și de doi dintre copiii lor, care au donat și ei plasmă.

Concert special la Milano

Duminică, 12 aprilie, cu ocazia Paștelui Catolic, Andrea Bocelli a ținut un scurt concert în fața Catedralei din Milano, într-o piață complet goală. Evenimentul a fost intitulat „Muzică pentru Speranță” și s-a bucurat de un succes uriaș pe YouTube, acolo unde a fost urmărit de peste 2,8 milioane de spectatori virtuali.

