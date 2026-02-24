În aprilie 2022, în contextul pandemiei de Covid-19, o angajată administrativă a Universității din Padova, membră a sindicatului FGU Gilda Unipd, lucra de acasă, ca mulți alți colegi.

În timpul unei ședințe la calculator, s-a ridicat pentru a recupera niște hârtii căzute pe podea. S-a împiedicat, provocându-și o dublă fractură la glezna dreaptă. Incidentul a necesitat intervenție chirurgicală și spitalizare, iar raportul medical a indicat o perioadă de 137 de zile de incapacitate de muncă.

Inițial, INAIL (Institutul Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă) a recunoscut accidentul ca fiind unul care poate primi despăgubiri, dar apoi a revenit asupra deciziei, clasificându-l drept „accident domestic”.

Această reîncadrare a lăsat angajata fără sprijin financiar pentru cheltuielile medicale și fără despăgubiri pentru incapacitatea de muncă.

Sindicatul a intervenit, oferindu-i asistență juridică și depunând un recurs la Secția de Muncă a Tribunalului din Padova.

Pe 8 mai 2025, Tribunalul din Padova a decis în favoarea angajatei, recunoscând accidentul ca fiind de muncă.

Hotărârea a obligat INAIL să acopere cheltuielile medicale și juridice suportate de lucrătoare, să îi acorde despăgubiri în valoare de 1.300 de euro și o indemnizație lunară pentru incapacitatea de muncă cauzată de fractură.

Andrea Berto, secretarul FGU Gilda Unams de la Universitatea din Padova, a salutat decizia instanței.

„Acesta este un mare succes pentru lucrătorul nostru, pentru sindicatul nostru, pentru avocații noștri și o nouă bătălie câștigată pentru recunoașterea drepturilor lucrătorilor. Există foarte puține astfel de hotărâri în țara noastră, dar este esențial să recunoaștem că, deși munca se desfășoară acasă, aceasta trebuie reglementată conform reglementărilor privind siguranța la locul de muncă și despăgubirile pentru accidente.”, a spus reprezentantul sindicatului.

Acest caz poate servi drept precedent pentru alți lucrători care întâmpină dificultăți în recunoașterea accidentelor de muncă în timpul activității remote. Sindicatul încurajează toate persoanele aflate în situații similare să își apere drepturile.

