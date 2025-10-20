Studiul de patru ani asupra muncii de la distanță

Cercetătorii au urmărit angajații care lucrau de la distanță, începând înainte de carantină, pentru a distinge efectele reale de cele temporare. Studiul a corelat comportamentul, rutinele și bunăstarea, comparând tiparele pe parcursul mai multor luni.

Datele indică o tensiune mai redusă și mai mult timp pentru alte activități.

„Oamenii dormeau cu aproximativ treizeci de minute mai mult în fiecare noapte, pe măsură ce naveta dispărea. Călătoriile săptămânale consumau odată aproximativ 4,5 ore pentru un lucrător obișnuit. (..) Când această rutină se relaxa, energia își revenea, iar diminețile se calmau.”

Beneficiile muncii la distanță asupra timpului și sănătății

Studiul arată că timpul economisit de cei care lucrează de acasă se transformă în alegeri mai bune și activități recreative: „Oamenii canalizează aproximativ o treime din acest timp recuperat pentru activități recreative, care includ mișcare.”

Alimentația și mediul casnic s-au îmbunătățit, angajații consumă mai multe legume proaspete, fructe și lactate, iar mai multe mese sunt gătite acasă.

„Deoarece timpul s-a îmbunătățit, mesele au fost mai puțin grăbite, așa că planificarea și porționarea au devenit mai ușoare.”

Somnul mai bun și ritmurile zilnice regulate au redus stresul și au crescut concentrarea.

„Cu mai puține alarme setate «pentru orice eventualitate», ciclurile de veghe s-au stabilizat. Tensiunea de dimineață s-a diminuat”, arată autorii articolului.

Flexibilitatea sporește performanța fără a afecta echipa

Studiul a arătat că performanța se menține sau crește atunci când oamenii aleg să lucreze de acasă, cu sprijin solid din partea managerilor și a colegilor.

Coeziunea echipei nu are de suferit, iar instrumentele digitale sprijină comunicarea eficientă.

„Timpul față în față ajută în continuare, însă ritualurile la distanță poartă acum o mai mare parte din sarcină.”

Modele de muncă flexibile pentru rezultate optime

În funcție de personalitatea, dar și sarcinile fiecărui angajat, se potrivesc diverse modele de lucru. În timp ce modelele hibride sunt potrivite pentru muncă practică sau săptămâni intense de colaborare, configurațiile full-time de acasă se potrivesc mai ales proiectelor individuale.

Echipamentele corespunzătoare permit tuturor să participe activ la munca în echipă, chiar dacă unii angajați lucrează de acasă.

Analiza celor patru ani arată că munca la distanță îmbunătățește sănătatea, somnul și alimentația, menține performanța și sprijină coeziunea echipei.

„Oamenii dorm mai mult, fac naveta mai puțin, mănâncă mai bine și dedică mai mult timp familiei… Așa schimbă munca la distanță viața de zi cu zi fără a reduce standardele.”, sunt concluziile studiului.

