Concomitent, și valoarea sa a crescut masiv în ultimele luni. Business Insider a scris marți că societatea a primit oferte din partea unor fonduri de capital de risc care voiau să investească în companie la o valoare de 800 de miliarde de dolari.

În februarie, Anthropic a strâns 30 de miliarde de dolari de la investitori la o valoare de 380 de miliarde de dolari.

Dublarea valorii în două luni

Dublarea valorii vine după ce cererea pentru modelul său Claude s-a accelerat în aces an. Dacă anul trecut compania avea venituri de 9 miliarde de dolari, în acest an estmarea este de 30 de miliarde.

Anthropic a poziționat Claude în special pe partea de programare și pe serviciile aduse corporațiilor.

Modelul său a dus recent la evaporarea de pe burse a o mie de miliarde de dolari din valoarea companiilor software, investitorii fiind îngrijorați că produsele acestora vor fi înlocuite de AI.

Recent, compania a lansat Claude Mythos, un model destinat securității cibernetice care poate descoperi vulnerabilități în sistemele de securitate.

Acesta este atât de puternic încât lansarea sa a fost cu circuit închis, doar cu 12 parteneri fondatori și alte 40 de organizații, de teama ca nu cumva hackerii să pună mâna pe unelte și vulnerabilități despre care nu se știe încă.

OpenAI, evaluat la 852 de miliarde de dolari

De partea cealaltă, OpenAI este evaluată la 852 de miliarde de dolari, dar compania este criticată de unii dintre propriii investitori că își pierde focusul.

OpenAI a declanșat mania privind inteligența artificială prin lansarea ChatGPT. Recent însă compania a început să vireze către atacarea pieței de business, vizată deja de Anthropic, în dauna celei a consumatorilor obișnuiți.

„Ai ChatGPT, o afacere cu un miliard de utilizatori care crește cu 50-100% pe an, și totuși de ce mai vorbești despre sectorul enterprise și programare?”, a spus unul dintre primii investitori ai OpenAI, citat de Financial Times.

OpenAI vrea să introducă reclame în ChatGPT, atacând astfel o piață dominată de Google.

„Este o companie extrem de neconcentrată”, punctează acesta.

Finanțare de 122 de miliarde de dolari pentru OpenAI

Conducerea OpenAI este optimistă, având în vedere că a reușit deja să repoziționeze compania de mai multe ori.

Directorul executiv Sam Altman tocmai a obținut luna trecută 122 de miliarde de dolari de la peste 25 de investitori de prim rang, printre care SoftBank, Amazon, Nvidia, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital și Thrive Capital.

Totuși, compania a fost cuprinsă în mai multe turbulențe.

În 2023, Altman era concediat de OpenAI sub acuzația că a mințit cu privire la capabilitățile AI, pentru ca ulterior să ajungă înapoi la companie într-o adevărată telenovelă.

Recent, casa lui Sam Altman a fost atacată de un tânăr cu un dispozitiv incendiar.

Acuzații de manipulare a cifrelor

Denise Dresser, noul director de venituri al OpenAI, a acuzat Anthropic că și-a supraevaluat veniturile „cu aproximativ 8 miliarde de dolari” prin „majorarea cotei (de venituri) cu Amazon și Google”, într-o notă adresată personalului duminică.

Ambele companii susțin că utilizează practici contabile standard.

Anthropic „recunoaște veniturile brute din vânzări prin intermediul partenerilor, deoarece este principalul participant la tranzacție, iar partenerii săi de cloud sunt canalul de distribuție”, a declarat o persoană apropiată companiei.

Anthropic, mai bine condusă

Cele două companii pierd ambele miliarde de dolari în fiecare an, cheltuind agresiv pe puterea de calcul necesară pentru antrenarea și rularea modelelor AI.

Datele de pe piețele secundare care tranzacționează drepturi pentru acțiunile ambelor companii sugerează că cererea este mai mare pentru Anthropic și, pentru prima dată, cumpărătorii acordă un plus acesteia față de OpenAI.

„Este loc pentru ambele, dar există fundamental o dinamică de tipul numărul 1 și numărul 2, iar numărul 1 va câștiga în mod disproporționat. Noi am ales. Am investit mult în Anthropic”, a declarat Roy Luo, partener la Iconiq Capital, care a investit peste 1 miliard de dolari în Anthropic și deține o participație mai mică în OpenAI.

„Cod roșu”

OpenAI își păstrează în continuare avantajul în rândul consumatorilor simpli.

După ce și-a învins rivalii prin lansarea ChatGPT în noiembrie 2022, a catalizat crearea unei noi piețe pentru finanțarea centrelor de date, s-a transformat într-o întreprindere cu scop lucrativ și a alocat sute de miliarde pentru a-și asigura puterea de calcul.

Însă Altman a emis un „cod roșu” la sfârșitul anului trecut, implorând personalul să se concentreze pe activitatea principală.

Luna trecută, Fidji Simo, fostul șef al Instacart și CEO al aplicațiilor OpenAI, care se află în concediu medical, a îndemnat angajații să renunțe la „activitățile secundare”.

Lipsă de concentrare

Două săptămâni mai târziu, compania a cheltuit „câteva sute de milioane de dolari” pe emisiunea de discuții tehnologice TBPN.

Un director al OpenAI a spus că emisiunea nu era o activitate secundară, deoarece nu consumă resurse de calcul.

„Sincer, nu înțeleg, nu are niciun sens pentru mine”, a spus un investitor al OpenAI despre achiziția TBPN. „Este o distragere a atenției și mă irită”, a spus el.

De asemenea, investiția planificată de Disney de 1 miliard de dolari s-a evaporat odată cu închiderea de către OpenAI a serviciului de generare video Sora.

Microsoft a indicat că va întreprinde acțiuni legale dacă noul parteneriat de 50 de miliarde de dolari al OpenAI cu Amazon încalcă acordul său exclusiv de cloud cu compania, continuă FT.

Schimbări frecvente

Ambițiile legate de Stargate, proiectul OpenAI de 500 de miliarde de dolari pentru centre de date anunțat la Casa Albă anul trecut, s-au schimbat, de asemenea.

Planurile de a dezvolta un centru de date de 30 de miliarde de dolari în Marea Britanie și de a extinde un site în Abilene, Texas, au fost abandonate.

O tranzacție de 100 de miliarde de dolari cu Nvidia anunțată în septembrie 2025 a fost, de asemenea, redusă substanțial.

Expansiune continuă

Expansiunea continuă în alte domenii. OpenAI intenționează să-și dubleze aproape numărul de angajați la 8.000 până la sfârșitul anului, moment în care se așteaptă să genereze jumătate din veniturile sale din afaceri, față de aproximativ 40% în prezent.

Luni, OpenAI a anunțat că a semnat un contract de închiriere pentru un nou sediu permanent în Londra anul viitor, unde dorește să formeze cel mai mare centru de cercetare din afara SUA.

Putere de calcul mai mare

De asemenea, anul trecut a încheiat contracte masive pentru a-și asigura resurse de calcul — un domeniu în care are un avantaj clar față de Anthropic.

Compania a anunțat investitorii săptămâna trecută că și-a asigurat accesul la 8 gigawați de capacitate de calcul — o etapă importantă pe care OpenAI susține că Anthropic nu o va atinge până la sfârșitul anului 2027. Vrea să atingă 30 GW până la sfârșitul anului 2030.

Anthropic s-a confruntat cu întreruperi și constrângeri de alimentare cu energie electrică.

Anthropic nu și-a dezvăluit planurile de a-și mări puterea de calcul, dar directorul financiar Krishna Rao a declarat luna aceasta că compania va adopta o „abordare disciplinată în ceea ce privește extinderea infrastructurii”.

Atenție pe Codex

OpenAI își realocă propriile resurse de calcul. Pe lângă renunțarea la Sora, a pus pe pauză și un chatbot „pentru adulți”.

În schimb, atenția sa s-a îndreptat către vânzarea instrumentului său de programare, Codex, către companii.

Mai multe persoane familiarizate cu strategia companiei au afirmat că instrumentul Codex ar putea, în cele din urmă, să aibă prioritate față de ChatGPT.

„Este pur și simplu o afacere cu marjă mult mai mare, iar mutarea resurselor de calcul de la consumatori la întreprinderi este o chestiune banală”, a declarat persoana care a lucrat la eforturile OpenAI de a accesa resurse de calcul.

„Compania făcea prea multe lucruri, avea prea multe pariuri. Este vorba despre reorientarea afacerii în jurul a câteva pariuri principale”, a spus un alt investitor important din grup. „Asta este. Nu poți, ca și companie, să concurezi pe 30 de fronturi diferite”, continuă acesta.

Comparații cu Netscape

Alții văd schimbările frecvente de abordare ca un semn de derivă strategică.

Jai Das, președintele firmei de investiții Sapphire Ventures, a descris OpenAI ca fiind „Netscape-ul AI-ului”, referindu-se la browserul de internet odată dominant, dar care a fost apoi depășit de Microsoft și achiziționat în final de AOL.

Das nu este investitor nici în OpenAI, nici în Anthropic.

Reprezentanții companiei spun că aceasta se bucură în continuare de sprijinul investitorilor, având în vedere că OpenAI tocmai a încheiat cea mai mare strângere de fonduri private din toate timpurile.

SpaceX intră pe turnantă

OpenAI a fost fondat de către Sam Altman – actualul său șef, și omul de afaceri Elon Musk în anul 2015.

În 2018, Musk a părăsit proiectul, dar recent a dat în judecată compania afirmând că aceasta s-a îndepărtat de la actul său fondator.

Musk și-a fondat propriul laborator de inteligență artificială numit xAI în anul 2023. În 2025, xAI a achiziționat X, fostul Twitter, deținut la rândul său de Musk.

La începutul acestui an, SpaceX – compania aerospațială a lui Musk – a fuzionat cu xAI, evaluând în acel moment SpaceX la o mie de miliarde de dolari, iar xAI la 250 de miliarde.

În prezent, SpaceX se pregătește să ajungă pe bursă la o evaluare de două mii de miliarde de dolari, tranzacție prin care urmează să strângă de la investitori 75 de miliarde de dolari.

Anthropic, fondată de foști angajați OpenAI

În acest an vizează listarea pe bursă însă și OpenAi, și Anthropic.

Anthropic a fost înființată în anul 2021 de către frații Dario și Daniela Amodei, ambii foști membri ai OpenAI.

Între investitorii Anthropic se află giganții Amazon și Google.

Compania a fost recent scoasă din sistemele armatei SUA deoarece nu a dorit să modifice sistemele de siguranță la cererea Pentagonului.

