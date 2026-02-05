Cauza? AI-ul ar putea eroda structural veniturile din serviciile cu marjă ridicată ale sectorului IT, creând riscuri de scădere a câștigurilor și a evaluărilor.

Ape necunoscute

Investitorii evaluau miercuri dacă vânzarea masivă a acțiunilor globale din sectorul software din această săptămână a mers prea departe, în timp ce analizau dacă întreprinderile ar putea supraviețui amenințării existențiale reprezentate de inteligența artificială.

Răspunsul: nu este clar, dar dezvoltarea AI va implica volatilitate.

Scădere de 26% față de octombrie

Indicele S&P 500 pentru software și servicii a scăzut marți cu aproape 4%, iar miercuri sectorul a mai scăzut cu încă 0,73%.

Aceasta a fost a șasea ședință consecutivă de scădere, ceea ce a dus la pierderi de 830 de miliarde de dolari față de 28 ianuarie.

În total, acesta a scăzut cu aproape 13% în cele șase sesiuni consecutive și este în scădere cu 26% față de maximul din octombrie.

Joi, acțiunile europene au deschis din nou pe roșu, iar argintul scădea cu 10%, după scăderea de 27% de vinerea trecută.

Care a fost cauza

Acțiunile companiilor de software au fost sub presiune în ultimele luni, deoarece inteligența artificială a trecut de la un factor favorabil pentru aceste companii la o posibilă perturbare.

Cea mai recentă vânzare masivă a fost declanșată de un nou instrument din modelul lingvistic Claude al Anthropic.

Instrumentul – un plug-in al Claude pentru sarcini din domeniul juridic, vânzări, marketing și analiză de date – a subliniat avansul inteligenței artificiale în „stratul de aplicații” unde aceste firme se impun în acest moment.

Investitorii se tem că, dacă va avea succes, acest lucru ar putea provoca haos în industrii de la finanțe la drept și programare.

Anthropic urmează să se listeze pe bursă în acest an, iar acum este evaluată la 350 de miliarde de dolari.

Precedentul Amazon

Strategia producătorilor de inteligență artificială și potențialul acesteia de a afecta afacerile consacrate amintește de modul în care Amazon a perturbat mai multe industrii, folosindu-și poziția de nișă din domeniul cărților online pentru a construi o afacere care acoperă acum retailul, cloudul și logistica.

Scăderea masivă reflectă o luptă pentru protejarea portofoliilor, întrucât progresele rapide ale tehnologiei afectează evaluările și perspectivele de afaceri dincolo de previziunile standard pe trei-cinci ani ale companiilor, au afirmat aceștia.

„Vânzarea masivă, care a început probabil în trimestrul trecut, este o manifestare a conștientizării puterii disruptive a AI”, a declarat James St. Aubin, director de investiții la Ocean Park Asset Management din Santa Monica, California.

„Avantajele aparent mari ale acestor companii par mult mai reduse astăzi, pe măsură ce concurența din partea produselor create de AI se intensifică. Poate că este o reacție exagerată, dar amenințarea este reală și evaluările trebuie să țină cont de acest lucru. Cea mai mare teamă a mea este că acesta este un semnal de alarmă pentru piața muncii”, mai spune el.

Cine suferă

Acest lucru a fost evident în ultimele zile. Thomson Reuters, care deține baza de date Westlaw și agenția de știri Reuters, a scăzut cu aproape 16% marți, după ce a înregistrat șapte sesiuni consecutive de pierderi. Miercuri a câștigat înapoi aproape 2%.

MSCI a pierdut 1,8% după ce a pierdut aproximativ 7% în sesiunea anterioară.

Relx din Marea Britanie a încheiat în scădere cu 1,3% după ce marți a pierdut 14%.

Bursa de Valori din Londra a scăzut cu 0,1% după ce a pierdut aproape 13% în ziua de tranzacționare precedentă.

Fondurile de investiții, vizate și ele

Marți, un grup de fonduri de investiții, printre care Apollo, Ares, Blackstone, Blue Owl, Carlyle și KKR, au înregistrat scăderi între 3% și 11%.

Acest lucru a fost determinat de îngrijorarea că „slăbiciunea sectorului software va cauza probleme de credit” pentru administratorii de active alternative.

Apollo, Carlyle și Blackstone au refuzat să comenteze. Blue Owl și KKR nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Temeri privind o posibilă bulă

Căderea a afectat și marile companii de tehnologie, afectate de îngrijorările legate de AI.

Aici îngrijorarea este că există o bulă care se va sparge din cauza valorilor foarte mari pentru companii și a investițiilor imense făcute.

Nvidia a scăzut cu 3,4%, Facebook a pierdut 3,2%, Google a pierdut 2%, iar Oracle a scăzut cu 5,1%.

Acțiunile Google scădeau joi după ce compania aproape a dublat estimarea de investiții în acest an, până la 185 de miliarde de dolari. Producătorul de cipuri de telefoane Qualcomm scădea la rândul său cu 9%, afectat de criza de memorii ce impactează clienții săi, în vreme ce producătorul de procesoare AMD scădea cu 17% din cauza estimărilor slabe pentru vânzările viitoare.

„Cred că probabil mai este loc pentru continuarea acestei vânzări masive, dar piața în ansamblu începe să atingă un nivel maxim și există mult mai mult potențial de scădere decât de creștere”, a declarat Bill Strazzullo, strateg șef de piață la Bellcurve Trading din Boston.

Nvidia zice că AI-ul nu înlocuiește software-ul

Unii analiști și experți au declarat că este prea devreme pentru a declara sfârșitul companiilor globale de software și date.

Jensen Huang, șeful Nvidia, a declarat marți că temerile privind înlocuirea software-ului și instrumentelor conexe cu AI sunt „ilogice” și că „timpul va dovedi acest lucru”.

Mark Murphy, șeful departamentului de cercetare în domeniul software-ului pentru întreprinderi la JPMorgan, a declarat că „pare o concluzie ilogică” să se afirme că un nou plug-in de „va înlocui toate straturile de software esențial pentru întreprinderi”.

Între exagerare și îngrijorare

Software-ul este considerat deosebit de vulnerabil la perturbări, deoarece instrumente precum Claude automatizează din ce în ce mai mult sarcinile de rutină care au stat mult timp la baza puterii de stabilire a prețurilor în acest sector.

„Cred că vânzarea software-ului este exagerată și logica pare defectuoasă”, a declarat Talley Leger, strateg șef de piață la The Wealth Consulting Group.

Scăderi masive au venit și la marile companii de servicii IT din India.

Acțiunile exportatorilor de software din India s-au stabilit joi la un nivel cu 0,6% mai mic, la o zi după ce au scăzut cu 6% în cea mai proastă sesiune din ultimii aproape șase ani.

Experții spun că IT-ul indian va avea de suferit în continuare, afectat de Anthropic și Palantir.

Aceasta din urmă furnizează software de analiză de date și are contracte atât cu companii, cât și cu guverne. Compania are o capitalizare bursieră de 332 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, unii analiști au afirmat că vânzarea masivă ar putea fi exagerată.

JPMorgan a afirmat că, deși preocupările legate de perturbările provocate de AI nu sunt nefondate, este ilogic să se ajungă la concluzia că întreprinderile vor înlocui tot software-ul esențial pentru ele.

Compania de brokeraj Kotak Institutional Equities a descris declinul ca fiind un caz de „panică excesivă pentru o mică agitație”.

Panică în India

Dintre marile companii indiene, Tata Consultancy Services, Tech Mahindra, LTIMindtree și HCL Tech au expunere mare, mai scrie Reuters.

O altă casă de brokeraj, Motilal Oswal estimează că 9%-12% din veniturile industriei ar putea fi eliminate în următorii patru ani din cauza perturbărilor cauzate de AI.

Iar Jefferies se așteaptă ca inteligența artificială să afecteze creșterea veniturilor din sectorul IT în următorii 1-2 ani, argumentând că scăderea veniturilor din serviciile tradiționale va compensa cu mult câștigurile din oportunitățile legate de AI.