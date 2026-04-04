O creștere spectaculoasă a evaluării SpaceX

Conform Bloomberg, această evaluare ar marca o creștere de aproape două treimi față de valoarea de 125 de milioane de dolari a companiei după achiziția xAI, firma de inteligență artificială a lui Musk, în februarie 2026.

În cazul în care va fi atinsă, noua valoare a SpaceX ar depăși capitalizarea bursieră a unor giganți precum Meta Platforms și Tesla, compania de vehicule electrice deținută tot de Musk, și ar plasa SpaceX între primele cinci companii din indicele S&P 500, alături de Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft și Amazon.

Detalii despre oferta publică inițială și planurile viitoare

SpaceX a depus documentele pentru IPO în mod confidențial și ar putea lansa oferta publică în luna iunie, conform unui raport Bloomberg.

Listarea ar fi prima dintr-o serie de oferte gigantice, care ar putea include și companiile de inteligență artificială OpenAI și Anthropic PBC, ale căror chatbot-uri concurează direct cu Grok, un produs dezvoltat de xAI, subsidiara SpaceX.

Potrivit Bloomberg Intelligence, SpaceX este lider în lansări spațiale și servicii de comunicație prin satelit în orbita joasă a Pământului. Principalul motor financiar al companiei rămân proiectele sale Starlink și servicii de lansare, care ar putea genera venituri de aproximativ 20 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2026. În schimb, xAI este de așteptat să contribuie cu mai puțin de 1 miliard de dolari la veniturile totale.

Băncile implicate și utilizarea fondurilor

Conform surselor Bloomberg, SpaceX a selectat Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase și Morgan Stanley pentru a coordona IPO-ul, alături de alte bănci care vor fi implicate. O ședință cu sindicatul bancar extins este programată pentru luni, urmată de o prezentare pentru analiști la sfârșitul lunii aprilie.

Dacă IPO-ul va genera cele 75 de miliarde de dolari prognozate de Bloomberg, fondurile vor fi direcționate spre proiecte ambițioase precum centre de date AI în spațiu și construcția unei fabrici pe Lună. Musk a menționat în martie că inițiativa sa denumită „Terafab” – care va produce cipuri pentru robotică, AI și centre de date spațiale – va fi administrată împreună de Tesla și SpaceX.

„Lansările și Starlink rămân lideri de piață, cu un avans semnificativ față de concurență”, au declarat analiștii George Ferguson și Wayne Sanders de la Bloomberg Intelligence.